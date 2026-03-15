Gazzetta dello Sport – Inter’in şüphesi: “Juventus maçından sonra bize ödetmek istiyorlar”

Inter-Atalanta maçının heyecan dolu ikinci yarısında, kısacası her şey yaşandı; öyle ki La Rosea gazetesi tüm bu olayları tek tek aktarmak zorunda kaldı. Her şey, Sulemana ile Dumfries arasında yaşanan ve Inter tarafının faul olarak değerlendirdiği temastan sonra Krstovic'in attığı beraberlik golüyle başladı. İşte bu noktada ev sahibi takım şiddetle itiraz etmeye başladı. En öfkeli isimlerden biri olan Barella, golün geçerli sayıldığı anda "İnanmıyorum, golü verdi" dedi. Zaten itirazları nedeniyle sarı kart görmüş olan Chivu da öfkeliydi ve "Fauldu, fauldu" diye bağırmaya devam ederken oyundan atıldı. Scalvini'nin Frattesi'ye yaptığı faul nedeniyle verilmeyen penaltı ve maçın bitiş düdüğü çalındığında Inter'in Manganiello'yu kuşatmasıyla protestolar daha da şiddetlendi. Gazzetta'nın aktardığı birçok alıntı arasında "Bize ödetmek istiyorlar..." ifadesi de yer alıyor; bu, İtalya Derbisi'nde yaşananlara açık bir gönderme ve Nerazzurri tarafına göre, haftalar sonra yaşanan olaylarda hala aktif bir rol oynuyor.

Maç sonrası, Nerazzurri yöneticileri hakem ekibiyle bir görüşme yaptı ve özellikle Frattesi'nin penaltısı konusunda şikayetleri kabul gördü. Buna ve Meazza'nın alt katında geçirilen uzun süreye rağmen, Chivu'nun takımı basın sessizliğine büründü ve hiçbir oyuncusuna konuşma izni vermedi.