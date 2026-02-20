Getty Images Sport
Gavi, Hansi Flick için büyük bir destek olarak Barcelona'ya dönüş yolunda önemli bir adım attı. La Liga şampiyonluk yarışı Real Madrid ile kızışıyor
Orta saha motoru geri dönüyor
Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi'nin uzun zamandır beklenen grup antrenmanlarına nihayet geri dönmesiyle, kupa mücadelesinde büyük bir moral kazandı. Marca'ya göre, 21 yaşındaki oyuncu Cuma sabahı takım arkadaşları tarafından geleneksel "tünel alkışları" ile karşılandı. Bu, onun kararlılığını sınayan iyileşme sürecinde önemli bir duygusal ve fiziksel dönüm noktası oldu. Aylarca kapalı kapılar ardında zorlu bireysel çalışmaların ardından, İspanya milli takım oyuncusunun birinci takım kadrosuna geri dönmesi, teknik direktör Flick için tam zamanında gelen bir moral oldu.
Bu gelişme, Gavi'nin kalp kırıklığıyla başlayan yolculuğunun son düzlüğüne girdiğini gösteriyor. Daha önce hafif antrenmanlar ve bireysel top çalışmaları yaparken görülen Gavi, Cuma günkü antrenmanda ameliyatından bu yana ilk kez toplu taktik çalışmalara katıldı. Flick için, bu kadar mücadeleci ve yetenekli bir oyuncunun sahalara dönmesi, Barça'nın İspanya ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak dünya çapında bir "yeni transfer" anlamına geliyor.
Tam bir iyileşme için temkinli bir yaklaşım
Gavi'nin antrenman sahasına dönüşüyle ilgili heyecanlara rağmen, Barça son derece ihtiyatlı bir politika izlemeye devam ediyor. Bu büyüklükteki bir tıbbi müdahalenin ardından, sağlık ekibi ve teknik ekip, onun rekabetçi sahalara dönüşü için kesin bir tarih belirlemek istemiyor. Flick'in, orta saha oyuncusunun aceleye getirilmemesi konusunda ısrarcı olduğu ve önceliğin kısa vadeli bir etki değil, uzun vadeli sağlığı olduğu bildiriliyor.
Kulüp, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin yoğunluğunun, Gavi'nin tekrar maçların zorluklarına maruz kalmadan önce %100 formda olması gerektiğini anlıyor. Hiyerarşi içinde, oyuncuyu gereksiz baskıdan korumak için toplu bir çaba var. Geçmişte önemli aksiliklerle başa çıkmış olan Gavi'nin dönüşünün psikolojik yönü, fizyolojik yönü kadar dikkatli bir şekilde yönetiliyor.
Personel arasında, önümüzdeki günlerdeki gelişiminin, olası bir nüksetmeyi önlemeye odaklanarak, sonraki adımları belirleyeceği konusunda fikir birliği var.
Flick ve ekibi sabırlı olmayı öğütlüyor
Flick, Gavi'nin projesinin önemini açıkça dile getirmiş olsa da, genç oyuncunun kondisyonuyla riske girmeyi reddetme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Alman teknik direktör, oyuncunun ruhu istekli olsa da, önümüzdeki yıllarda takımın vazgeçilmez bir parçası olmasını sağlamak için tıbbi protokolün harfiyen uygulanması gerektiğine inanıyor.
Teknik ekip, grup antrenmanlarından 90 dakikalık maç kondisyonuna geçişin zaman ve sabır gerektiren belirgin bir engel olduğunu belirtiyor. Takıma dahil edilip edilmeyeceğine dair nihai kararı vermeden önce, rekabetçi antrenmanlarda hız, temas ve çok yönlü hareketlerde dizinin nasıl tepki verdiğini izliyorlar.
Ayrıca, kulübün sağlık ekibi, Gavi'nin Eylül ayında geçirdiği ameliyatın ardından yapılan ilk prognoza göre şu anda tam olarak planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı. Önümüzdeki hafta, ameliyatın beşinci ayı olacak ve bu, uzmanların onun tam antrenmana dönüşü için tahmin ettikleri zaman dilimi.
Şimdi odak noktası, onun yokluğunda liderliği üstlenen takım arkadaşlarıyla birlikte aerobik kapasitesini ve keskinliğini geliştirmek. Personel, onun ilerlemesinden memnun ancak maç kadrosuna girmesine ancak herhangi bir olumsuz tepki göstermeden tam ve yüksek yoğunluklu antrenmanları tamamlayabildiğinde yeşil ışık yakılacağını vurguluyor.
Entegre eğitim ve şampiyonluk yarışı
Gavi'nin dönüşü, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ile yüksek riskli bir şampiyonluk yarışı verdiği bu dönemde, kulüp için daha iyi bir zamanlama olamazdı. Onun azmi ve top kazanma yeteneği, Flick'e mevcut kadroda benzersiz bir profil sunuyor. Gavi'nin dönüşü, sahadaki ani etkisinin ötesinde, kulübün gençlik odaklı çekirdeği için bir istikrar dönemine denk geliyor. Kulübün, genç oyuncu Marc Bernal'ın sözleşmesinin yenilenmesi için de çalıştığına dair haberler var. Barcelona'nın mesajı açık: Gelecek, La Masia'nın en parlak yıldızları etrafında inşa ediliyor. Gavi'yi taktik sistemine yeniden entegre etmek, önümüzdeki ayın önceliği olacak.
Gavi'nin Pazar günü La Liga'da Barça'nın Levante ile oynayacağı maçta forma giymesi olası görünmüyor. Ancak, Mart ortasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında forma giyebilir.
