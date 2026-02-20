Gavi, Hansi Flick için büyük bir destek olarak Barcelona'ya dönüş yolunda önemli bir adım attı. La Liga şampiyonluk yarışı Real Madrid ile kızışıyor

Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi'nin uzun zamandır beklenen grup antrenmanlarına nihayet geri dönmesiyle, kupa mücadelesinde büyük bir moral kazandı. Marca'ya göre, 21 yaşındaki oyuncu Cuma sabahı takım arkadaşları tarafından geleneksel "tünel alkışları" ile karşılandı. Bu, onun kararlılığını sınayan iyileşme sürecinde önemli bir duygusal ve fiziksel dönüm noktası oldu. Aylarca kapalı kapılar ardında zorlu bireysel çalışmaların ardından, İspanya milli takım oyuncusunun birinci takım kadrosuna geri dönmesi, teknik direktör Flick için tam zamanında gelen bir moral oldu.

Bu gelişme, Gavi'nin kalp kırıklığıyla başlayan yolculuğunun son düzlüğüne girdiğini gösteriyor. Daha önce hafif antrenmanlar ve bireysel top çalışmaları yaparken görülen Gavi, Cuma günkü antrenmanda ameliyatından bu yana ilk kez toplu taktik çalışmalara katıldı. Flick için, bu kadar mücadeleci ve yetenekli bir oyuncunun sahalara dönmesi, Barça'nın İspanya ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak dünya çapında bir "yeni transfer" anlamına geliyor.