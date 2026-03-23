Gattuso: "Zaniolo ve Orsolini'yi neden kadroya almadım"

İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, basın toplantısında Nicolò Zaniolo ve Riccardo Orsolini'yi kadroya almama nedenini şöyle açıkladı: "Taktik konuşmak için tahtalar ve kalemlerle toplantıya gitmedik. Oyuncularla bir bağ kurmaya çalıştım, benim için farkı bu yaratıyor. Zaniolo'dan Bernardeschi'ye, Orsolini'den Fagioli'ye kadar burada olabilecek birçok oyuncu vardı, ancak ben başka seçimler yapmak istedim."



