İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, basın toplantısında Nicolò Zaniolo ve Riccardo Orsolini'yi kadroya almama nedenini şöyle açıkladı: "Taktik konuşmak için tahtalar ve kalemlerle toplantıya gitmedik. Oyuncularla bir bağ kurmaya çalıştım, benim için farkı bu yaratıyor. Zaniolo'dan Bernardeschi'ye, Orsolini'den Fagioli'ye kadar burada olabilecek birçok oyuncu vardı, ancak ben başka seçimler yapmak istedim."
Gattuso: "Zaniolo ve Orsolini'yi neden kadroya almadım"
GATTUSO'NUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Sonra şöyle devam ediyor: "Bir takım oluşturmak istedim, bana bağlılık gösteren bir takım; hepimiz bu mutluluğu hak ediyoruz. Artık bu maçlara kendime olan inancımla, kendime güvenimle çıkmak istiyorum. Başarılı performans gösteren başka oyuncular da olduğunun farkındayım; seçimlerimi iyi niyetle yaptım. Kadroya çağırdığım oyunculara büyük güven duyuyorum."