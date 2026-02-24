Getty Images Sport
Gary Neville, Michael Carrick'in kalıcı olarak atanmasının çok fazla 'risk' olduğunu düşündüğü için Man Utd'nin 'şu anda başka bir teknik direktör arayışına girmesi gerektiğini' söylüyor
United yeni teknik direktörün yönetiminde parlıyor
44 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki United'ın performansı dikkat çekiciydi. Premier Lig'de oynadığı altı maçta beş galibiyet alan takım, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönme şansını yeniden yakaladı. Bu galibiyetler arasında şampiyonluk yarışındaki Manchester City ve Arsenal'e karşı arka arkaya alınan galibiyetler de bulunuyor.
Carrick yönetimindeki son galibiyet, Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'a karşı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle geldi. Benjamin Sesko yedek kulübesinden oyuna girerek gol attı ve United, ilk dörtteki yerini geri aldı. Taraftarlar arasında Carrick'in tam zamanlı olarak göreve getirilmesini isteyen "ateş" artmasına rağmen, Neville eski takım arkadaşının uzun vadede doğru çözüm olduğuna ikna olmuş değil. Sky Sports yorumcusu, kulübün geçmişteki hataları tekrarlamamak için kendini kanıtlamış, elit seviyede bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu konusunda ısrarcı.
Neville, tarihin tekerrür etmemesi konusunda uyarıyor
Sky Sports'un Monday Night Football programında konuşan Neville, atama süreciyle ilgili endişelerini dile getirdi: "Manchester United, sonuçların nasıl olacağını bilmediğiniz için şu anda başka bir teknik direktör arayışına girmek zorunda. Ancak Thomas Tuchel'in İngiltere ile yeniden sözleşme imzalaması gibi küçük şeyler, Manchester United'ın seçeneklerini azaltmaya başlıyor ve bunlar Michael'ın işi alma şansını etkilemiyor."
Eski Red Devils kaptanının asıl endişesi, United'ın genç veya deneyimsiz menajerleri işe alma formülünü zaten denemiş olması, özellikle de başka bir kulüp ikonu olan Ole Gunnar Solskjaer'in görev süresine atıfta bulunması.
Neville, "Eğer United'ı Şampiyonlar Ligi'ne sokarsa, onun atanması konusunda büyük bir heyecan yaşanacaktır" diye ekledi. "Onun atanmasına karşı değilim, onu çok seviyorum. Ama bence United, mevcut en iyi menajerleri tercih etmelidir. Son iki seçimlerinde genç ve deneyimsiz menajerler seçtiler. Ole Gunnar Solskjaer daha önce eski bir oyuncu olarak gelmişti ve sonuçta bu işe yaramadı. Bu yüzden, riski olabildiğince azaltmak doğru seçenek olduğunu düşünüyorum."
Manchester United'ın halef arayışı
Dışarıdaki gürültü artarken, Neville bu ayın başlarında, teknik direktörlük pozisyonu ile ilgili kulübün resmi tutumunu anlamak için "kulüple konuşma" gibi proaktif bir adım attığını açıkladı.
Old Trafford yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi değerlendiren Neville, "Kulübe, herkese kamuoyuna yaptığınız açıklamalar açısından futbol kulübünün resmi pozisyonunun ne olduğunu sordum. Cevaplarının oldukça iyi olduğunu söylemeliyim. Aslında şu anda süreci başlattıklarını ve yeni bir teknik direktör aramaya başladıklarını söylediler, ki bence bu doğru bir karar. Her şeyi planlamak gerektiği için bu haber beni memnun etti. Diğer menajerlerle görüşmeye ve onları incelemeye başladılar, her türlü veriyi topluyorlar ve futbol kulübünün bir sonraki menajeri kim olmalı diye analiz yapıyorlar. Ancak söylediklerine göre, önümüzdeki birkaç ay içinde sahada kazanılan, berabere kalınan veya kaybedilen maçlara bakılmaksızın, aceleci bir karar vermeyecekler. Sezonun sonuna kadar bekleyecekler."
Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı gözüktü
Kalıcı iş konusunda çekinceleri olmasına rağmen Neville, Carrick'in bu sezon Old Trafford'a Şampiyonlar Ligi futbolunu getireceğinden emin. Kırmızı Şeytanlar şu anda ilk dört için Chelsea ve Liverpool'un üç puan önünde yer alıyor ve Neville, Avrupa'da dikkatlerinin dağılmaması sayesinde Aston Villa'yı geçerek üçüncü sıraya yükselebileceklerini düşünüyor.
Neville, "Bence üçüncü olabilirler, gerçekten üçüncü olabileceklerini düşünüyorum. Birkaç hafta önce Villa'nın biraz geride kalabileceğini söylemiştim. Bu takımlar [Aston Villa, Chelsea ve Liverpool] Avrupa futbolu ile uğraşmak zorunda ve bu büyük bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Manchester United'ın böyle bir sorunu yok ve bence iyi bir konumdalar. Oradaki oyunculara bakın, kutlama yapmaya gidiyorlar, iyi bir ruh hali içinde görünüyorlar. İyi oynadıklarında kazanıyorlar, iyi oynamadıklarında da kazanıyorlar... her şey yolunda gitmeye başladı."
