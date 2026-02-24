Gary Neville, Michael Carrick'in kalıcı olarak atanmasının çok fazla 'risk' olduğunu düşündüğü için Man Utd'nin 'şu anda başka bir teknik direktör arayışına girmesi gerektiğini' söylüyor

Sky Sports'un Monday Night Football programında konuşan Neville, atama süreciyle ilgili endişelerini dile getirdi: "Manchester United, sonuçların nasıl olacağını bilmediğiniz için şu anda başka bir teknik direktör arayışına girmek zorunda. Ancak Thomas Tuchel'in İngiltere ile yeniden sözleşme imzalaması gibi küçük şeyler, Manchester United'ın seçeneklerini azaltmaya başlıyor ve bunlar Michael'ın işi alma şansını etkilemiyor."

Eski Red Devils kaptanının asıl endişesi, United'ın genç veya deneyimsiz menajerleri işe alma formülünü zaten denemiş olması, özellikle de başka bir kulüp ikonu olan Ole Gunnar Solskjaer'in görev süresine atıfta bulunması.

Neville, "Eğer United'ı Şampiyonlar Ligi'ne sokarsa, onun atanması konusunda büyük bir heyecan yaşanacaktır" diye ekledi. "Onun atanmasına karşı değilim, onu çok seviyorum. Ama bence United, mevcut en iyi menajerleri tercih etmelidir. Son iki seçimlerinde genç ve deneyimsiz menajerler seçtiler. Ole Gunnar Solskjaer daha önce eski bir oyuncu olarak gelmişti ve sonuçta bu işe yaramadı. Bu yüzden, riski olabildiğince azaltmak doğru seçenek olduğunu düşünüyorum."