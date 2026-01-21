Getty/GOAL
Gareth Bale, Xabi Alonso'nun Real Madrid'de neden başarısız olduğunu açıkladı
Teknik direktör ile menajer arasındaki fark
Yaklaşık bir hafta önce görevine son verilen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’de elde ettiği tarihi başarının ardından Real Madrid’e son derece güçlü bir referansla gelmişti. Nitekim İspanyol çalıştırıcı yönetiminde Madrid ekibi ilk 14 maçın 13’ünü kazanmıştı. Ancak buna rağmen Alonso’nun Bernabéu’daki “macerası” çok hızlı bir şekilde tersine döndü. Barcelona’ya kaybedilen İspanya Süper Kupa finalinin ardından görevden alınmasıyla birlikte, “Nerede hata yapıldı?” soruları da peş peşe gelmeye başladı.
TNT Sports’a konuşan Gareth Bale, bu sürece dair oldukça açık sözlü bir değerlendirme yaptı. Real Madrid’de kupalarla dolu ama bir o kadar da çalkantılı geçen yaklaşık on yılın ardından konuşan Galli eski yıldız, bu kulüpte başarılı olmak için gereken özelliklerin, dünya futbolundaki neredeyse tüm kulüplerden farklı olduğunu savundu.
“Xabi müthiş bir teknik direktör,” diyen Bale, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayer Leverkusen’de başardıkları ortada. Kupalar kazandı, takımı çok iyi çalıştırdı. Ama Real Madrid’e geldiğinizde sadece teknik direktör olmanız yetmiyor; burada bir ‘menajer’ olmanız gerekiyor.”
Galactico’ları yönetme sanatı
Bale’in analizinin merkezinde, Bernabéu soyunma odasını paylaşan oyuncu profili yer alıyor. Real Madrid, tarih boyunca ‘Galactico’ anlayışıyla, dünyanın en pahalı ve en yetenekli yıldızlarını bir araya getiren bir kulüp oldu. Bale’e göre bu oyuncuların detaylı şekilde yönlendirilmesine değil, daha hassas bir ilişki yönetimine ihtiyaçları var. “Soyunma odasındaki egoları yönetmeniz gerekiyor,” diye açıklıyor Bale. “Bu egoları biraz da şımartmanız şart.”
Bale’e göre Alonso’nun Vinicius Junior ile olan ilişkisi de bu noktada özellikle sorunluydu. İspanyol çalıştırıcının zaman zaman Brezilyalı yıldızı yedek kulübesine çekmesi, ikili arasında gerilime yol açtı. Hatta Vinicius’un, Barcelona maçında oyundan alındıktan sonra verdiği sert tepkinin ardından kulüpten ayrılabileceğini dile getirdiği bile duyuldu.
Taktik sistemlerden önce bireysel yetenek
Gareth Bale, değerlendirmesini bir adım daha ileri taşıyarak, Real Madrid’de aşırı taktik takıntısının zaman zaman ters tepebileceğini savundu. Galli eski yıldıza göre, bu kadar üst düzey bireysel kaliteye sahip bir takımda oyun planı aslında oldukça basit olmalı: En iyi oyuncuları sahaya sürmek ve maçı kazanmalarına izin vermek.
“Bu kadar fazla taktik detaya ihtiyacınız yok,” diyen Bale, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Soyunma odasında bir anda maçın kaderini değiştirebilecek süper yıldızlar var. Evet, Xabi’nin çok iyi bir teknik direktör ve taktisyen olduğu ortada ama Madrid’de bu anlayış açıkçası işlemedi.”
Bu bakış açısı, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane gibi isimlerin Real Madrid’de yakaladığı başarılarla da örtüşüyor. Her iki isim de taktik devrimcilerden ziyade, çoğu zaman birer “kolaylaştırıcı” olarak tanımlandı. Bale ve Vinicius Junior gibi oyunculara sahada özgürlük tanıyarak, yoktan anlar yaratmalarına imkân verdiler.
Alonso’nun talepleri ise oyuncular üzerinde daha baskılayıcı bir etki yaratmış gibi göründü.
Takım kaptanı Dani Carvajal da sezon başında Ancelotti ile Alonso’yu karşılaştırırken buna benzer bir noktaya değinmişti: “Her teknik direktörün kendi yöntemi var; dediğiniz gibi farklı jenerasyonlar. Mesela Carletto ile bu anlamda çok daha fazla özgürlüğümüz vardı; bazen biraz geç çıkardık, tabii kızardı ama yine de alan tanırdı. Xabi ise daha doğrudan, daha disiplinli. Ama sonuçta herkesin kendi fikirleri var.”
Geleceğin Real Madrid teknik direktörlerine bir uyarı
Bale’in sözleri, hem Alonso–Real Madrid birlikteliğinin neden yürümediğine dair geriye dönük bir analiz niteliği taşıyor hem de gelecekte Bernabéu’ya oturacak teknik direktörler için açık bir uyarı anlamına geliyor.
Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius gibi isimleri barındıran mevcut kadro, Bale’in tarif ettiği profile bire bir uyuyor: Kendini rahat ve desteklenmiş hissettiğinde rakipleri bir anda dağıtabilecek maç kazandıran yıldızlar.
Xabi Alonso sonrası döneme Alvaro Arbeloa yönetiminde oldukça kötü bir başlangıç yapılmış, Kral Kupası’nda alınan sürpriz 3-2’lik yenilgi büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Madrid ekibi kısa sürede toparlandı; hafta sonunda La Liga’da Levante’yi rahat geçtikten sonra, salı gecesi Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu 6-1’le adeta ezdi.
