Gareth Bale, Xabi Alonso'nun Real Madrid'de neden başarısız olduğunu açıkladı

Yaklaşık bir hafta önce görevine son verilen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’de elde ettiği tarihi başarının ardından Real Madrid’e son derece güçlü bir referansla gelmişti. Nitekim İspanyol çalıştırıcı yönetiminde Madrid ekibi ilk 14 maçın 13’ünü kazanmıştı. Ancak buna rağmen Alonso’nun Bernabéu’daki “macerası” çok hızlı bir şekilde tersine döndü. Barcelona’ya kaybedilen İspanya Süper Kupa finalinin ardından görevden alınmasıyla birlikte, “Nerede hata yapıldı?” soruları da peş peşe gelmeye başladı.

TNT Sports’a konuşan Gareth Bale, bu sürece dair oldukça açık sözlü bir değerlendirme yaptı. Real Madrid’de kupalarla dolu ama bir o kadar da çalkantılı geçen yaklaşık on yılın ardından konuşan Galli eski yıldız, bu kulüpte başarılı olmak için gereken özelliklerin, dünya futbolundaki neredeyse tüm kulüplerden farklı olduğunu savundu.

“Xabi müthiş bir teknik direktör,” diyen Bale, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayer Leverkusen’de başardıkları ortada. Kupalar kazandı, takımı çok iyi çalıştırdı. Ama Real Madrid’e geldiğinizde sadece teknik direktör olmanız yetmiyor; burada bir ‘menajer’ olmanız gerekiyor.”