Gareth Bale'in planı: James Rodriguez'in Dünya Kupası yılında Minnesota United'ı seçmesinin nedeni

Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası hayallerinin peşinde Minnesota'ya geldi, ancak bu yolu izleyen ilk kişi o değil.

James Rodriguez'in Minnesota United ile sözleşme imzalaması konusunda gizemli bir durum yok. Bu, en azından şimdilik, kısa vadeli bir anlaşma. Minnesota United bir süperstar istiyordu ve Kolombiyalı oyuncuda aradığını buldu. Rodriguez kendisine doğru fırsatları sunacak bir kulüp arıyordu ve Minnesota'da buldu. En azından önümüzdeki birkaç ay boyunca herkes kazançlı çıkacak.

Ancak bu anlaşmanın özelliği şu: her şey önümüzdeki birkaç aya bağlı. Rodriguez, kariyeri boyunca her zaman Kolombiya milli takımına öncelik verdi ve Dünya Kupası'nın eşiğinde bu durum değişmedi. Ancak bu turnuvaya katılmak için bir şansa ihtiyacı vardı ve Minnesota United, turnuvanın başlamasına sadece birkaç ay kala ona bu şansı verdi. 

James basın toplantısında, "[Minnesota United] benim için harekete geçen kulüp. Beni isteyen kulüp bu" dedi. "Bu, kariyerimde önemli bir an, yeni bir sayfa. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben başarısız olamam."

Tüm gözler Rodriguez'e çevrilmiş durumda, ancak Kolombiyalı oyuncu için izlemesi gereken meşru bir yol haritası var. Dünya Kupası öncesinde ABD'ye gelen ilk dünya yıldızı o değil. Büyük turnuvaya nasıl hazırlanacağı ve MLS'de geçirdiği zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendireceği konusunda eski Real Madrid takım arkadaşı Gareth Bale'i örnek alması yeterli.

    Milli takım gururu

    Rodriguez'in ülkesine olan tutkusu hiç sorgulanmadı. Kulüp düzeyinde yaşadığı tüm zorluklara rağmen, ki bunlar çoktu, her zaman Kolombiya için elinden geleni yaptı. Ülkesini temsil etmek, onun için çok değerli ve önemli bir şey ve şu anda kariyerinin yeni bir aşamasına başlarken bile, bu onun aklının en önündedir.

    The Athletic'e verdiği röportajda, "Ülkeniz için oynadığınızda, bu tamamen farklı bir duygudur, bambaşka bir şeydir" dedi. "Stadyuma gidip tüm o sarı formaları gördüğünüzde, sizi izlemek isteyen insanları fark edersiniz... Bunun sadece orada değil, evlerinde, küçük kasabalarda da olduğunu görürsünüz. Kolombiya'da insanlar, Kolombiya'nın maçını izlemek için resmen televizyonun başına koşarlar."

    "Kolombiya maçı olduğunda okulları kapatırlar, her şeyi kapatırlar" diye ekledi. "Onlar için oynamak zorundasın. Atalarını, köklerini, geldiğin yeri, doğduğun yeri temsil ediyorsun. Ülken için hayatını vermelisin. Milli takımda oynarken vermesi gereken 'ekstra bir şey' budur. Ve bu yüzden bu kadar uzun süre dayandım - çünkü milli takımda sadece koşmakla kalmazsın. Sadece iyi oynamakla kalmazsın; daha fazlasını vermelisin. Bunu derinlerde, en derinlerde hissetmelisin."

    Dünya, 34 yaşındaki oyuncunun bu yorumunu ilk kez 2014 yılında, o yaz Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü kazandığında tanıdı. Bu, onu futbolun en büyük yıldızlarından biri haline getirdi ve Monaco'dan Real Madrid'e büyük bir transfer yapmasını sağladı. Rodriguez, kulüp düzeyinde bu zirvelere hiç ulaşamasa da, milli takımında bu standardı korudu ve kariyerinin 10. kulübü olan Sao Paulo'da oynarken, Kolombiya'nın 2024 Copa America'da finale yükselmesiyle Altın Top ödülünü kazandı. 

    O zamandan beri Rayo Vallecano ve Liga MX takımı Leon'a iki kulüp daha ekledi ve Minnesota United'da forma giydiğinde bu sayı yakında üçe çıkacak. Minnesota ile sözleşme imzalamasının nedenlerinden biri, kulübün ona 2022 turnuvası öncesinde Bale'in izlediği yola benzer bir Dünya Kupası yolunu sunmasıydı.

    Bale yolu

    Rodriguez gibi Bale de Real Madrid'de büyük başarılara imza attı, ancak pek çok kişinin ondan beklediği kadar yüksek seviyelere ulaşamadı. 2022 yazında, eski takım arkadaşının Minnesota'ya gelmeden önce bulunduğu durumda kendini buldu: bir yuvaya ihtiyacı vardı. Bu yuva, nihayetinde LAFC oldu. Kısa ama muhteşem bir ortaklıktı.

    Sonuçta Bale, LAFC formasıyla sadece 13 maç oynadı, ama ne maçlardı ama! Herkes istediğini aldı. LAFC o yıl MLS Kupası'nı kazandı ve Bale'in finaldeki efsanevi golü kulübün sezonunu kurtardı ve onun MLS tarihindeki yerini sonsuza dek sağlamlaştırdı. 

    Bale ise o kış Katar'da düzenlenen ilk Dünya Kupası öncesinde doğru hazırlığı yaptı ve ABD erkek milli takımına karşı gol attı. Bu gol, Galler'in 1958'den beri Dünya Kupası'nda attığı ilk goldü. Bu, Bale'in hayalini kurduğu ve LAFC ile sözleşme imzalamasının nedeni olan andı.

    Bale, 2022 yılının Eylül ayında "İstediğim yere doğru iyi bir yolda ilerliyoruz" dedi. "Mümkün olduğunca 90 dakika oynamak istiyorum, ancak son birkaç yıldır bunu pek yapmadığım için buna hazırlıklı olmam gerektiğini anlıyorum. Benim için en önemli şey, her haftayı olduğu gibi kabul etmek ve umarım bu, LAFC'ye yardım etmem ve nihayetinde Dünya Kupası'na hazır olmam için yeterli olur."

    "Los Angeles'ta yaptığımız şeylerle ilgili bir planımız var... Umarım bu, beni Dünya Kupası için harika bir forma sokar" diye ekledi.

    Rodriguez'in MLS macerası da bu planı takip edebilir. Zaman çizelgesi daha kısa olsa da, Rodriguez'in bazı avantajları var. Kuzey Amerika'da kalarak, Rodriguez bu bölgenin iklimine, saat dilimlerine ve yaşam temposuna uyum sağlamış durumda. Bu yaz, kendisi ve Kolombiyalı takım arkadaşları bu bölgede kalacaklar. Minnesota United'da da Kolombiya'da olduğu gibi aynı sorumluluğu üstlenecek: yaratıcılık.

    Bu düzenleme, Dünya Kupası'ndan sonra emekli olan Bale için işe yaradı. Rodriguez'in parladığı aynı Dünya Kupası öncesinde başka bir Güney Amerikalı yıldız için de işe yaradı.

    Rakibin izinden gitmek

    Birçoğu Julio Cesar'ı Inter Milan'ın efsanevi Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımının son savunma hattı olarak hatırlar. Ancak 2014 yılında, Brezilya ile son bir turneye hazırlanırken kısa bir süre Toronto FC'nin bir üyesi oldu.

    O yaz, Dünya Kupası memleketinde düzenlenecekti ve kaleci bu fırsatı kaçıramazdı. Queens Park Rangers'ta İngiltere milli takım oyuncusu Rob Green'in yerine geçen Cesar, oyun süresi kazanmak için Toronto FC'ye kiralandı. O yaz Brezilya'da forma giymeden önce, MLS Haftanın Kurtarışı ödülünü kazandığı maç da dahil olmak üzere yedi maçta forma giydi. Brezilya'nın Kolombiya'yı 2-1 yendiği çeyrek final maçında Maçın Adamı ödülünü kazandı. Tesadüfen, o gün Kolombiya'nın golünü atan da Rodriguez'den başkası değildi. 

    Bale ve Cesar, MLS macerasını sadece birkaç ay sonra sonlandırırken, Kolombiyalı oyuncunun geleceği biraz daha belirsiz. Şu anda kısa vadeli olan sözleşme, her şey yolunda giderse biraz daha uzun süreli hale gelebilir.

    Gelecek

    Şu anda Rodriguez'in sözleşmesi sadece Dünya Kupası'na kadar geçerli. Kariyerinin geri kalanı bir gösterge ise, geleceği en azından belirsiz. Rodriguez birkaç yıldır kulüpler arasında gidip geliyor, bu yüzden bu kısa vadeli anlaşmanın gerçekten de kısa sürmesi çok da şaşırtıcı olmaz.

    Ancak, ikilinin birlikte devam etme şansı da var. Anlaşmada, Rodriguez'in yılın geri kalanında kalmasını öngören bir seçenek var ve Loons, bu ortaklığın ilk birkaç ayında her şey yolunda giderse bu seçeneği devreye sokmaya açık görünüyor.

    Minnesota'nın CEO'su ve Spor Direktörü Khaled El-Ahmad, The Guardian'a "Tekrar söylüyorum, bu bir kulüp opsiyonu" dedi. "O, 'Peki, bu anlaşmayı nasıl daha uzun süreli hale getirebiliriz? ' diyor. Her şey, çıkarlarımızı ve performansımızı nasıl uyumlu hale getireceğimize, [onun] ne kadar etki yaratacağına ve onun bundan hoşlanıp hoşlanmayacağına bağlı olacak. Birçok varsayım ve bilinmeyen var, ama gerçekten çok olumlu bir noktadan başlıyoruz."

    Bu kısmı daha uzak bir gelecek için. O zamana kadar başarılması gereken çok daha fazla şey var. Rodriguez yeni takımına entegre olmalı ve yoluna devam etmeli. Ardından, bir Dünya Kupası daha öncesinde formunu ve kondisyonunu bulmayı umacak. MLS'nin en benzersiz ve şaşırtıcı ortaklıklarından biri başlarken, tüm bunların nasıl gideceğini göreceğiz.

    Rodríguez, "Gördüğüm kadarıyla, bu kulüp işleri doğru şekilde yapan bir kulüp" dedi. "Köklü bir kulübe geldim ve şimdi kulübün ve takımın bir üyesi oldum. Hevesli, tutkulu ve kulübün bir parçası olmaya hazırım ve işleri doğru yapmayı umuyorum."

