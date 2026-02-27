Gareth Bale'in planı: James Rodriguez'in Dünya Kupası yılında Minnesota United'ı seçmesinin nedeni

James Rodriguez'in Minnesota United ile sözleşme imzalaması konusunda gizemli bir durum yok. Bu, en azından şimdilik, kısa vadeli bir anlaşma. Minnesota United bir süperstar istiyordu ve Kolombiyalı oyuncuda aradığını buldu. Rodriguez kendisine doğru fırsatları sunacak bir kulüp arıyordu ve Minnesota'da buldu. En azından önümüzdeki birkaç ay boyunca herkes kazançlı çıkacak.

Ancak bu anlaşmanın özelliği şu: her şey önümüzdeki birkaç aya bağlı. Rodriguez, kariyeri boyunca her zaman Kolombiya milli takımına öncelik verdi ve Dünya Kupası'nın eşiğinde bu durum değişmedi. Ancak bu turnuvaya katılmak için bir şansa ihtiyacı vardı ve Minnesota United, turnuvanın başlamasına sadece birkaç ay kala ona bu şansı verdi.

James basın toplantısında, "[Minnesota United] benim için harekete geçen kulüp. Beni isteyen kulüp bu" dedi. "Bu, kariyerimde önemli bir an, yeni bir sayfa. Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben başarısız olamam."

Tüm gözler Rodriguez'e çevrilmiş durumda, ancak Kolombiyalı oyuncu için izlemesi gereken meşru bir yol haritası var. Dünya Kupası öncesinde ABD'ye gelen ilk dünya yıldızı o değil. Büyük turnuvaya nasıl hazırlanacağı ve MLS'de geçirdiği zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendireceği konusunda eski Real Madrid takım arkadaşı Gareth Bale'i örnek alması yeterli.