Gareth Bale, futbolu futbolu neden bıraktı? Şok gerçek ortaya çıktı!

Bale, Saints'in altyapısından mezun olduktan sonra 2006 yılında Southampton'da profesyonel kariyerine başladı. St Mary's Stadyumu'nda etkileyici bir ilk sezon geçirdikten sonra, bu kanat oyuncusu Tottenham'ın dikkatini çekti ve kuzey Londra kulübü onu kadrosuna kattı. Sonraki altı sezonu White Hart Lane'de geçirdikten sonra, o dönem dünya rekoru olan bir transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak hayallerini gerçekleştirdi.

Madrid'de, La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere tüm önemli kupaları kazandı. 2022'de Bale, MLS takımı LAFC'ye katıldı ve bir sezon geçirdikten sonra Ocak 2023'te futbolu bıraktı. Emeklilik kararını, Galler'in Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından açıkladı.