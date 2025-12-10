AFP
Gareth Bale, futbolu futbolu neden bıraktı? Şok gerçek ortaya çıktı!
Bale sadece 33 yaşında emekli oldu
Bale, Saints'in altyapısından mezun olduktan sonra 2006 yılında Southampton'da profesyonel kariyerine başladı. St Mary's Stadyumu'nda etkileyici bir ilk sezon geçirdikten sonra, bu kanat oyuncusu Tottenham'ın dikkatini çekti ve kuzey Londra kulübü onu kadrosuna kattı. Sonraki altı sezonu White Hart Lane'de geçirdikten sonra, o dönem dünya rekoru olan bir transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak hayallerini gerçekleştirdi.
Madrid'de, La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere tüm önemli kupaları kazandı. 2022'de Bale, MLS takımı LAFC'ye katıldı ve bir sezon geçirdikten sonra Ocak 2023'te futbolu bıraktı. Emeklilik kararını, Galler'in Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından açıkladı.
Bale neden erken emekli oldu?
GQ Magazine ile yaptığı röportajda Bale, babasının sağlık sorunları nedeniyle 33 yaşında futbolu bırakma kararını nasıl verdiğini açıkladı. Bale, "Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu spor bana hayatımın en güzel anlarını yaşattı. Babam hastalandı ve bu kararımda büyük rol oynadı. İnsanlar başkalarının evlerinde neler yaşadığını bilmezler ama ben kısa sürede hayatın futboldan ibaret olmadığını anladım. [Babam] ben küçükken her şeyini feda etti. Beni her yere götürdü. Babam ve ailem olmasaydı, bugün bulunduğum yerde olmazdım."
"Kariyerimde çok şey başardım, bu yüzden Dünya Kupası'nda oynamak, başarmak istediğim son şeydi. Bizim için çok iyi gitmedi, ama 64 yıldır ilk kez katıldık. Ondan sonra, hedeflerim açısından başaracak başka bir şeyim kalmadığını hissettim."
Bale gerçekten golf takıntılı mı?
Madrid'de oynadığı dönemde Bale, ülkesinin Euro 2020'ye katılmaya hak kazandıktan sonra, üzerinde "Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla" yazan ve artık kötü şöhretli bir bayrağı havaya kaldırmıştı. Bu olay İspanya'da bazı eleştirilere yol açtı ve eski Galler milli oyuncusu bu sporla yakından ilişkilendirildiğinden, birçok kişi onun golfe takıntılı olduğunu düşünüyor.
Ancak röportajın ilerleyen bölümlerinde, Spurs'un ikonik oyuncusu "eskiden golfu o kadar çok oynamadığını" ve golf sopalarını "iki ila üç haftada bir" ve her zaman "izin günlerinde" eline aldığını söyleyerek bu konuyu açıklığa kavuşturdu.
Bale, Ronaldo ile kavga mı etti?
Eski Madrid takım arkadaşı ve Portekiz'in ikonik oyuncusu Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisi hakkında konuşan Galli oyuncu, "Eski Madrid takım arkadaşlarımla pek iletişim halinde değilim – birkaç Galli oyuncu hariç – ama herkesle her zaman iyi geçindim. Hiç kimseyle sorunum olmadı. Hiç büyük tartışmalar yaşamadım. Bazen medya Ronaldo ve benim hakkımda bir şeyler söyleyebilir, ama biz hiç sorun yaşamadık, hiç tartışmadık, hiç kavga etmedik, hiçbir şey olmadı."
