Gareth Bale, eski Real Madrid ve Tottenham yıldızı olarak sırtındaki sorunların kariyerini nasıl sona erdirdiğini açıklarken, gizli sakatlık cehennemini anlatıyor
Parlak bir kariyerin ardındaki gizli mücadele
Bale, Avrupa futbolunun zirvesinde geçirdiği zamanlarda onu rahatsız eden özel bir fiziksel mücadelenin perdesini kaldırdı. Madrid ile beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına rağmen, Galli efsane, sıklıkla kenarda kalmasının gerçek nedeninin zayıflatıcı bir sırt rahatsızlığı olduğunu itiraf etti.
Eski Tottenham kanat oyuncusu, 2022 Dünya Kupası'nda Galler'i temsil ettikten ve MLS kulübü LAFC'de kısa bir süre oynadıktan kısa bir süre sonra emekli oldu. İspanya'da fiziksel kondisyonu nedeniyle sık sık eleştirilen Bale, sorunlarının ilk başta düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu açıkladı.
Yıllarca ağrıyı yönetmek
Stick to Football podcast'inde konuşan Bale, çocukluğundan beri çektiği sırt sorunlarını anlattı. Bale, "18 yaşındayken Tottenham'da sırtımdaki disk yırtıldı. Tüm kariyerim boyunca bununla oynadım. Sırtımdan kaynaklanan birçok baldır sakatlığı geçirdim. Oyunculuk kariyerim boyunca bunu hiç açıklamadım çünkü bazı insanlar 'Mazeret uyduruyor' derdi. Başa çıkılabilir bir durumdu ama zamanla beni yakaladı.
Ne zaman ortaya çıkacağını hiç bilmiyordum ve tabii ki insanlar 'Kendine bakmıyor' diyordu [ama] baldırlarımın ve soleus kaslarımın dayanıklı olmasını sağlıyordum. Ama yine de, bir sorun çıkarsa ve ağrı başlarsa, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sırtıma iğne vurup ağrıyı dindiriyordum."
Son kontrol listesini tamamlama
Sakatlık cehennemi, Bale'in ulusal bir ikon olarak statüsünü pek azaltmadı. Galler'in tüm zamanların en çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncusu olarak emekliye ayrıldı ve Dragons'u Euro 2016 yarı finallerine ve 2022'de 64 yıl sonra ilk Dünya Kupası'na taşıdı.
"Kariyerinde birçok insanın geldiği noktaya geldim: Neden devam ediyorsun? Başka neyi başarmak istiyorum?" diye ekledi Bale.
"İstediğim her şeyi başardığımı hissettim. Son yaptığım şey, listemin en sonunda yer alan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmaktı. Doğru zamanın geldiğini hissettim. Muhtemelen birkaç yıl önce hazırdım ama bu karar beni yakaladı."
Saha kenarından uzak bir hayat
2023 yılının Ocak ayında emekli olduktan sonra Bale, antrenörlükten çok ailesine ve işine odaklandı. Sporun yönetim tarafına ilgi duymaya devam etse de, bunun gerektirdiği önemli zaman ayırma yükü nedeniyle yönetim alanına girme isteğine direndi.
36 yaşındaki oyuncu şu anda profesyonel programın baskısından uzak, boş zamanının tadını çıkarıyor. LAFC'de geçirdiği son sezonunda, dramatik bir son dakika golüyle MLS Kupası'nı kazandıktan sonra, geçen yaz memleketi Cardiff City'yi satın almakla ilgilenen bir konsorsiyumun da parçası oldu.
"Her zaman emekli olduğumda bir, iki, üç yıl dinlenmek, çocuklarımla vakit geçirmek ve sonra takip etmek istediğim yolları bulmaya çalışmak istediğimi söylemişimdir" diye ekledi. "Bu tür şeyler, yönetime girmekten daha çok ilgimi çekiyor. Bunu oyuncu olarak yaptığımı hissediyorum ve koç ve menajer olarak daha fazla zaman ayırmak gerekir."
