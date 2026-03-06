Gareth Bale, eski Real Madrid ve Tottenham yıldızı olarak sırtındaki sorunların kariyerini nasıl sona erdirdiğini açıklarken, gizli sakatlık cehennemini anlatıyor

Bale, Avrupa futbolunun zirvesinde geçirdiği zamanlarda onu rahatsız eden özel bir fiziksel mücadelenin perdesini kaldırdı. Madrid ile beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına rağmen, Galli efsane, sıklıkla kenarda kalmasının gerçek nedeninin zayıflatıcı bir sırt rahatsızlığı olduğunu itiraf etti.

Eski Tottenham kanat oyuncusu, 2022 Dünya Kupası'nda Galler'i temsil ettikten ve MLS kulübü LAFC'de kısa bir süre oynadıktan kısa bir süre sonra emekli oldu. İspanya'da fiziksel kondisyonu nedeniyle sık sık eleştirilen Bale, sorunlarının ilk başta düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu açıkladı.