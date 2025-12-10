Gareth Bale, Cristiano Ronaldo ile husumetli mi?

Ronaldo 2018'de Madrid'den Juventus'a transfer olduktan sonra, İspanyol devinden Bale'den çok şey bekleniyordu. Ancak sakatlıklar ve form düşüklüğü, Galli oyuncunun kulüpteki son beş yılında işini zorlaştırdı. İspanyol medyası Bale'i eleştirmekten çekinmedi ve Bale, Galler'in Euro 2020'ye katılmaya hak kazandıktan sonra, Galler bayrağının arkasında "Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla." Doğal olarak, bu 2019 yılında İspanya'da pek iyi karşılanmadı.

O, "Bu slogan, bana haksızlık edildiğini hissettiğim tek şeydi. Birincisi, kimse benim gerçekte ne kadar golf oynadığımı bilmiyordu. Şimdi size ne kadar golf oynadığımı tahmin ettiğinizi sorsam, muhtemelen haftada üç veya dört kez falan dersiniz, öyle bir şey mi? Ben iki ya da üç haftada bir oynardım, ama sadece izin günlerimde. Asla sekiz saat boyunca oynamazdım, bu konuda her zaman çok profesyoneldim. Ama insanlar bunu bilmiyorlar, bu yüzden o sloganı uydurdular.

"[İspanyol medyası tarafından] resmen katledildim. Biraz haksızlığa uğradığımı hissettim çünkü her şey yanlış bilgiden kaynaklanıyordu. Tabii ki golfu ülkemden ve kulübümden daha öncelikli görmüyorum ve fiziksel olarak yanlış bir şey yapmadım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, olan oldu. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Ya gülersin ya da ağlarsın. Ben de güldüm."