Gareth Bale, Cristiano Ronaldo ile husumetli mi?
Bale'ın, Ronaldo ile hiçbir sorunu yoktu
Bale, 2013 yılında Tottenham'dan Madrid'e transfer olduğunda, Ronaldo ile nasıl uyum sağlayacağı konusunda sorular gündeme geldi. Örneğin, 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'i yendikleri maçta Bale sağ kanatta, Ronaldo sol kanatta oynadı ve Karim Benzema hücumu yönetti. Dünya çapında oyuncular ilk takımda yer almak için rekabet ederken, bazı büyük egoların kontrol altına alınması gerekebilir. Ancak eski Galler milli oyuncusu, Bernabeu'da oynadığı dönemde şu anda 40 yaşında olan Ronaldo ile hiçbir sorunu olmadığını söyledi.
GQ'ya verdiği röportajda şöyle dedi: "O kadar çok [eski Madrid takım arkadaşımla] iletişim halinde değilim – birkaç Gallerli arkadaşımla – ama herkesle her zaman iyi geçindim. Kimseyle hiçbir sorunum olmadı. Hiç büyük tartışmalar yaşamadım. Bazen medya benimle Ronaldo hakkında bir şeyler söyleyebilir, ama bizim hiçbir sorunumuz olmadı, hiç tartışmadık, hiç kavga etmedik, hiçbir şey olmadı."
Gallerli forvet tartışmaların odağındaydı
Ronaldo 2018'de Madrid'den Juventus'a transfer olduktan sonra, İspanyol devinden Bale'den çok şey bekleniyordu. Ancak sakatlıklar ve form düşüklüğü, Galli oyuncunun kulüpteki son beş yılında işini zorlaştırdı. İspanyol medyası Bale'i eleştirmekten çekinmedi ve Bale, Galler'in Euro 2020'ye katılmaya hak kazandıktan sonra, Galler bayrağının arkasında "Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla." Doğal olarak, bu 2019 yılında İspanya'da pek iyi karşılanmadı.
O, "Bu slogan, bana haksızlık edildiğini hissettiğim tek şeydi. Birincisi, kimse benim gerçekte ne kadar golf oynadığımı bilmiyordu. Şimdi size ne kadar golf oynadığımı tahmin ettiğinizi sorsam, muhtemelen haftada üç veya dört kez falan dersiniz, öyle bir şey mi? Ben iki ya da üç haftada bir oynardım, ama sadece izin günlerimde. Asla sekiz saat boyunca oynamazdım, bu konuda her zaman çok profesyoneldim. Ama insanlar bunu bilmiyorlar, bu yüzden o sloganı uydurdular.
"[İspanyol medyası tarafından] resmen katledildim. Biraz haksızlığa uğradığımı hissettim çünkü her şey yanlış bilgiden kaynaklanıyordu. Tabii ki golfu ülkemden ve kulübümden daha öncelikli görmüyorum ve fiziksel olarak yanlış bir şey yapmadım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, olan oldu. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Ya gülersin ya da ağlarsın. Ben de güldüm."
Bale eski patronu Ancelotti'yi destekliyor
Bale, Madrid kariyerinin başında ve sonunda Carlo Ancelotti'nin yönetiminde oynadı. İtalyan teknik adam, Los Blancos'u birçok kez Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı ve Bale'in yorumlarına bakılırsa, İtalyan teknik adamı çok takdir ediyor gibi görünüyor. Brezilya'nın eskisi kadar güçlü olmadığını kabul etse de, eski AC Milan teknik direktörünün gelecek yıl Brezilya'yı Dünya Kupası zaferine taşıma şansının yüksek olduğunu düşünüyor.
"Evet, Ancelotti harikaydı. Bence onun dehası insan yönetiminde yatıyor; sizi her zaman mutlu eder. Teknik direktörlerden ve onun kişiliğinden çok şey öğrenirsiniz, sadece sakin tavırlarıyla bile size çok şey öğretir. Sizin sinirleneceğiniz durumlarda, o herkesi sakinleştirir ve bu yüzden o kadar iyi bir teknik direktördür" dedi. "Eskisi gibi bir takımları yok, ama Brezilya gibi bir takımı tek bir yöne götürebilecek bir adam varsa, o da odur."
Bale için bundan sonra ne olacak?
Cardiff City'yi satın almaya başarısız bir girişimde bulunan eski Los Angeles FC oyuncusu, profesyonel futbolcu olmanın rekabetçi boşluğunu dolduracak bir şey aramaya devam ettiğini itiraf etti. Yorumculuk yapmayı denedi, ancak bu onu tam olarak tatmin etmedi.
"Geçen kış piyano çalmaya başladım ve bu beni alçakgönüllü yaptı. Zamanla bu konuda iyi olacağımı hissettiğim için yapmak istediğim bir şey. Kafamda başarısız olacağımı düşünmüyorum."
