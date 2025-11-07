Getty
Galatasaray yendikten sonra tepetaklak olan Liverpool’un 154 milyon dolarlık yıldızının babası konuştu!
Kasvetli bir tablo çiziyor
Liverpool, Wirtz için yaz mücadelesini kazandığında ve 116 milyon sterlinlik (154 milyon $) gişe rekorları kıran bir transferle Bayern Münih'i yenerek imzasını aldığında, taraftarlar Anfield'da havai fişek bekliyordu. Gerçekten de Wirtz, şık pasları ve gol atma yeteneğiyle Almanya'da durdurulamazdı. 197 maçta 57 gol ve 65 asist üretti. Ancak Liverpool hikayesinin ilk bölümleri bir fiyasko gösterisiydi. Oyun kurucu şu ana kadar 15 maçta gol atmayı başaramadı ve sadece üç asiste katkıda bulundu, bunlardan biri de Community Shield'daydı. Rakamlar, İngiliz futbolunun amansız ritmini hala öğrenmeye çalışan genç bir yıldızın mücadelesini vurgularken kasvetli bir tablo çiziyor.
Wirtz'in babası ne söyledi?
Taraftarlar, Wirtz'in Bundesliga'daki başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konusunda endişeliyken, babası ve menajeri Hanz Wirtz tamamen sakinliğini koruyor. Bild'e konuşan Hans, ailenin Florian'ın Liverpool macerasına şu ana kadar nasıl baktığına dair ipuçları verdi.
"En başından beri düşüncem, ilk on lig maçının nasıl geçeceğini bekleyip görmekti," dedi. "Florian ve biz bundan son derece memnunuz. İlk birkaç maçtaki inanılmaz hız, ileri geri gidişler çok etkileyiciydi. Kat edilen mesafeler ve hız önemli ölçüde daha yüksekti. Oyun tarzı bazen çok farklı oluyor çünkü o kadar organize değil, daha çok tempoya odaklanmış gibi görünüyor."
Pişmanlık konusunda konuştu
Hans, uyum sorunlarına rağmen transferden pişmanlık duymadığını vurguladı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool projesinin henüz erken aşamalarında olduğuna ve hem oyuncunun hem de kulübün ilerleyen dönemde meyvelerini vereceğine inanıyor.
"Lig tablosunun, bu futbol makinesinde hâlâ gelişmeye açık alanlar olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum," dedi. "Ama mekanikler bunu çözecektir. Umarım oradaki taleplere uyum sağlayabilecek kadar iyi bir oyuncu olur ve Bundesliga'daki kadar keyif alır. Takıma iyi uyum sağladı ve takım arkadaşları da kalitesini kesinlikle fark ediyor."
Liverpool'un yaz aylarındaki yeniden yapılanması yakın tarihin en büyüklerinden biriydi ve Wirtz, Alexander Isak ile birlikte önemli transferlerden biriydi. Hans, Slot'un oğlunun Münih yerine Anfield'ı seçmesinde belirleyici bir rol oynadığını açıkladı.
"Arne Slot'un Florian'la konuşması ve ona değerini anlatması önemliydi," diye açıkladı. "İş birliğini nasıl öngördüğünü gösterdi ve bu Florian'ı ikna etti."
Wenger ne söyledi?
Arsenal efsanesi Arsene Wenger, Wirtz'in sezon başında 10 numara olarak oynama ısrarının "Liverpool'un dengesini bozduğunu" ve mantıksız taleplerinin Slot'u gereksiz taktiksel değişiklikler yapmaya zorladığını iddia ederek tepki çekti. Wenger'e göre, Kırmızılar, teknik direktör Aston Villa ve Real Madrid karşısında oyun yapısını yeniden düzenleyene kadar, dağınık bir görüntü çizdi ve orta sahada ezildi.
