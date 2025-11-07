Galatasaray yendikten sonra tepetaklak olan Liverpool’un 154 milyon dolarlık yıldızının babası konuştu!

Hans, uyum sorunlarına rağmen transferden pişmanlık duymadığını vurguladı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool projesinin henüz erken aşamalarında olduğuna ve hem oyuncunun hem de kulübün ilerleyen dönemde meyvelerini vereceğine inanıyor.

"Lig tablosunun, bu futbol makinesinde hâlâ gelişmeye açık alanlar olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum," dedi. "Ama mekanikler bunu çözecektir. Umarım oradaki taleplere uyum sağlayabilecek kadar iyi bir oyuncu olur ve Bundesliga'daki kadar keyif alır. Takıma iyi uyum sağladı ve takım arkadaşları da kalitesini kesinlikle fark ediyor."

Liverpool'un yaz aylarındaki yeniden yapılanması yakın tarihin en büyüklerinden biriydi ve Wirtz, Alexander Isak ile birlikte önemli transferlerden biriydi. Hans, Slot'un oğlunun Münih yerine Anfield'ı seçmesinde belirleyici bir rol oynadığını açıkladı.

"Arne Slot'un Florian'la konuşması ve ona değerini anlatması önemliydi," diye açıkladı. "İş birliğini nasıl öngördüğünü gösterdi ve bu Florian'ı ikna etti."