Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Salah hakkında açıklama geldi!
Arne Slot itirafında bulunmuştu
Merseyside'da yedek kulübesinde oturmaktan hayal kırıklığına uğrayan Salah, Leeds'te dramatik bir şekilde 3-3 berabere biten maçta hiç süre alamayınca sesini çıkarma ihtiyacı hissetti. Premier Lig şampiyonu olan kulübü kendisini teknik direktörün emrine atmakla suçladı ve Arne Slot ile çalışma ilişkisinin bozulduğunu itiraf etti.
Daha sonra Inter ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kadrodan çıkarıldı, ancak Anfield'daki iç görüşmelerin ardından Brighton karşısında alınan galibiyette Salah'ın bir asist yaptığı maçta tekrar kadroya alındı. Ardından ülkesiyle birlikte İngiltere'ye veda etti.
Salah hakkında ne söylendi?
Hassan, 33 yaşındaki efsanevi oyuncunun kulüp düzeyindeki gelişmelerden etkilendiğine dair kampında hiçbir şey görmediğini iddia etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Salah'ın antrenmanlardaki morali çok yüksek, sanki milli takımla yeni başlıyormuş gibi ve ülkesiyle harika bir turnuva geçireceğine inanıyorum. Motivasyonunun çok, çok güçlü olduğunu hissediyorum. Salah bir ikon ve öyle kalacak. Dünyanın en iyi oyuncularından biri ve yaptığı her şeyde onu destekliyorum."
Liverpool bu talihsiz olayı örtbas etmeye çalışırken, Nisan ayında iki yıllık sözleşme uzatması imzalayan Salah'ın Liverpool'da ne kadar daha kalacağına dair sorular sorulmaya devam ediyor.
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nden yeniden ilgi görüldüğü ve Orta Doğu'daki büyük bütçeli takımların, iki kez Premier Lig şampiyonu olan kulübe cazip teklifler sunmaya hazır olduğu söyleniyor.
Hassan, Salah'ın tamamen mevcut göreve odaklandığını ve yeni bir meydan okuma olasılığına kapıldığına dair hiçbir işaret olmadığını sözlerine ekledi. Firavunlar'ın teknik direktörü şunları söyledi: "Ona olanları bir kriz olarak görmüyorum. Bu tür şeyler oyuncular ve teknik direktörler arasında sık sık olur. Başından beri onunla telefonla iletişim halindeydik ve milli takım kampına katıldığında onunla görüştüm. Odak noktası tamamen turnuvada."
'Gücünü yeniden kazanıyor'
Jamie Carragher, Salah'ın 2026'nın başlarında transfer olacağını tahmin edenler arasında yer alıyor. Bu transfer, Mısır'ın rekor kırarak sekizinci Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediği bir dönemde, koleksiyonuna bir madalya daha eklemesiyle gerçekleşebilir.
Uluslararası düzeyde hiçbir zaman başarıyı tatmadı, 2017 ve 2022'de acı verici final mağlubiyetleri yaşadı, ancak Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'na katılmasında önemli rol oynadı ve 103 maçta 63 golü bulunuyor - ilk A Milli maçına ise 2011'de çıktı.
Hassan, ilham almak için sembolik bir figüre bakmaktan bahsederken şunları söyledi: "Salah'ın kulüpteki performansı düştüğünde, milli takımda gücünü yeniden kazanıyor ve ister gol katkısı yaparak ister kendi gollerini atarak daha da iyi hale geliyor. Sonra kulübüne daha da güçlü bir şekilde dönüyor. Kupayı kazanmak için hem bize hem de kendisine yardımcı olması gerekiyor."
Sırada ne var?
Salah'ın Anfield'daki yeni sözleşmesi 2027 yazına kadar geçerli olacak. Eğer bu şartlar tamamlanırsa, Liverpool'da on yıllık sadakatini tamamlamış olacak. Tüm müsabakalarda 421 maçta 250 gol atan Salah, dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
Afrika Uluslar Kupası'nda zafer için bir başka girişim, Pazartesi günü Mısır'ın Zimbabve ile karşılaşmasıyla Fas topraklarında başlayacak. Grup aşamasındaki üç maçları da Agadir'de oynanacak; B Grubu'nda Güney Afrika ve Angola ile de mücadele edecekler. Turnuvanın finali 18 Ocak'ta yapılacak ve o zamana kadar bir transfer dönemi daha açılmış olacak.
Mısırlı yıldızın adı Süper Lig devi Galatasaray ve Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor.
