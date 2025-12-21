Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Salah hakkında açıklama geldi!

Hassan, 33 yaşındaki efsanevi oyuncunun kulüp düzeyindeki gelişmelerden etkilendiğine dair kampında hiçbir şey görmediğini iddia etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Salah'ın antrenmanlardaki morali çok yüksek, sanki milli takımla yeni başlıyormuş gibi ve ülkesiyle harika bir turnuva geçireceğine inanıyorum. Motivasyonunun çok, çok güçlü olduğunu hissediyorum. Salah bir ikon ve öyle kalacak. Dünyanın en iyi oyuncularından biri ve yaptığı her şeyde onu destekliyorum."

Liverpool bu talihsiz olayı örtbas etmeye çalışırken, Nisan ayında iki yıllık sözleşme uzatması imzalayan Salah'ın Liverpool'da ne kadar daha kalacağına dair sorular sorulmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nden yeniden ilgi görüldüğü ve Orta Doğu'daki büyük bütçeli takımların, iki kez Premier Lig şampiyonu olan kulübe cazip teklifler sunmaya hazır olduğu söyleniyor.

Hassan, Salah'ın tamamen mevcut göreve odaklandığını ve yeni bir meydan okuma olasılığına kapıldığına dair hiçbir işaret olmadığını sözlerine ekledi. Firavunlar'ın teknik direktörü şunları söyledi: "Ona olanları bir kriz olarak görmüyorum. Bu tür şeyler oyuncular ve teknik direktörler arasında sık sık olur. Başından beri onunla telefonla iletişim halindeydik ve milli takım kampına katıldığında onunla görüştüm. Odak noktası tamamen turnuvada."