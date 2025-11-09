Getty Images Sport
Galatasaray'ın Lionel Messi sürprizi olay yarattı
MLS yıldızı Messi için dev transfer hamlesi mi geliyor?
Galatasaray son yıllarda dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katma konusunda önemli bir başarı yakaladı ve bu sayede Türk futbolundaki üstünlüğünü pekiştirdi. Forvet Mauro Icardi önce kiralık olarak gelmiş, ardından bonservisi alınarak kalıcı hale getirilmişti. Arjantinli golcü 2023-24 sezonunda Süper Lig’in gol kralı olmayı başarmıştı. Kulüp, bu yılın başlarında Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’i 65 milyon sterlin (yaklaşık 85,5 milyon dolar) bedelle transfer ederek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı. Ayrıca Wilfried Zaha ve Belçikalı oyun kurucu Dries Mertens gibi yıldızları da bonservissiz kadrosuna katmıştı.
Lucas Torreira gibi kilit isimlerle de kadro derinliğini güçlendirmişti. Ancak Messi transferi bambaşka bir seviyeyi temsil ederdi. Arjantinli süperstar 2023’te Inter Miami’ye katıldığından beri kulübü adeta dönüştürdü. Takımı, kulüp tarihindeki ilk kupa olan Leagues Cup zaferine taşıdı. 2024’te Supporters’ Shield kazanılmasında da başrol oynadı ve takımın lig tarihindeki en yüksek normal sezon puanına ulaşmasını sağladı. Messi’nin sahadaki etkisi sadece takımını değil, tüm MLS’in dünya çapındaki itibarını da yukarı taşıdı. Deneyimli yıldız, yakın zamanda oynanan MLS Cup play-off’larında da yine belirleyici performanslar sergiledi.
'Messi sorusunu rahatlıkla sorabilirsiniz'
Ancak Messi’nin MLS’teki dünya çapındaki profili, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i durduracak gibi görünmüyor. Türk gazetecilerin, Messi iddialarını sorması üzerine Özbek şu ifadeleri kullandı: “Messi mi dediniz? Galatasaray’ın en güçlü olduğu nokta yaptığı transferlerdir. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyaç duyduğumuz transferleri yaptık, takımı koruduk. Üç yıl üst üste şampiyon olan takımın omurgasını tuttuk, neredeyse tüm kadroyu koruduk. Bu transferlerle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Standardı çok yukarı taşıdık. Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdik. Galatasaray’ın ekonomik gücü bu seviyedeki transferlere uygun.”
Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarı seviyesini çok yukarıya çıkardık, bu yüzden Messi sorusunu rahatlıkla sorabilirsiniz. Tüm bunları yaparken finansal dengemizi de koruyoruz, bu dengeyi bozacak hiçbir adım atmıyoruz. Yaptığımız her şey kulübün mali kapasitesi içinde olmalı. Bu yüzden iyi bir takım kurduk ve Avrupa’da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gereken ne varsa yapacağız.”
Messi'yi transfer etmek için büyük engeller
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Messi hayalini gerçeğe dönüştürmesi önünde birkaç önemli engel bulunuyor. Arjantinli süper yıldız kısa süre önce Inter Miami ile sözleşmesini 2028’e kadar uzattı. O tarihte 41 yaşına girecek olan Messi, Florida kıyılarındaki yaşamından da son derece memnun olduğunu sık sık dile getiriyor. Messi kısa süre önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: “Barcelona’da yaşarken çok mutluyduk; ailem, çocuklarım… Her şeyimiz oradaydı, hepimiz orada büyüdük. Düşünün, 13 yaşında gitmiştim, tüm hayatımı orada kurdum. Miami’ye gelişimiz ise tamamen bir aile kararıydı. Buradaki deneyim harika oldu… Öncelikle bu muhteşem şehirde yaşamak, ardından insanların gösterdiği sevgi… Her şey mükemmel.”
Messi ihtimali çok düşük ama imkânsız değil
Yine de Galatasaray için küçük bir umut ışığı var. MLS sezonu Aralık ile Mart ayları arasında kapalı olduğundan, Messi bu dönemde lig maçlarında oynamıyor.
Gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nda ülkesini şampiyonluk yolunda bir kez daha sahaya çıkarmayı hedefleyen yıldız futbolcu, Inter Miami’den yıllık 15 milyon sterlin (yaklaşık 19,7 milyon dolar) kazanıyor.
Ancak Galatasaray son yıllarda yüksek maliyetli transferlerde ne kadar cesur davrandığını gösterdi; dolayısıyla, dünyanın en büyük yıldızlarından birini ikna etme konusunda da geri adım atmayabilir.
