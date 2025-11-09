Galatasaray'ın Lionel Messi sürprizi olay yarattı

Galatasaray son yıllarda dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katma konusunda önemli bir başarı yakaladı ve bu sayede Türk futbolundaki üstünlüğünü pekiştirdi. Forvet Mauro Icardi önce kiralık olarak gelmiş, ardından bonservisi alınarak kalıcı hale getirilmişti. Arjantinli golcü 2023-24 sezonunda Süper Lig’in gol kralı olmayı başarmıştı. Kulüp, bu yılın başlarında Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’i 65 milyon sterlin (yaklaşık 85,5 milyon dolar) bedelle transfer ederek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı. Ayrıca Wilfried Zaha ve Belçikalı oyun kurucu Dries Mertens gibi yıldızları da bonservissiz kadrosuna katmıştı.

Lucas Torreira gibi kilit isimlerle de kadro derinliğini güçlendirmişti. Ancak Messi transferi bambaşka bir seviyeyi temsil ederdi. Arjantinli süperstar 2023’te Inter Miami’ye katıldığından beri kulübü adeta dönüştürdü. Takımı, kulüp tarihindeki ilk kupa olan Leagues Cup zaferine taşıdı. 2024’te Supporters’ Shield kazanılmasında da başrol oynadı ve takımın lig tarihindeki en yüksek normal sezon puanına ulaşmasını sağladı. Messi’nin sahadaki etkisi sadece takımını değil, tüm MLS’in dünya çapındaki itibarını da yukarı taşıdı. Deneyimli yıldız, yakın zamanda oynanan MLS Cup play-off’larında da yine belirleyici performanslar sergiledi.