Galatasaray’ın eski yıldızı Morata hakkında olay: Evliliğine 3. şahıslar mı karıştı! Aldatma iddiasına yanıt
Morata evden ayrıldı!
Galatasaray'ın eski oyuncusu Morata ile İtalyan fenomen Campello arasındaki yüksek profilli ilişki, kesin bir kırılma noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Morata'nın İspanya'yı Avrupa Şampiyonası zaferine taşımasının hemen ardından Ağustos 2024'te ilk ayrılıklarını duyurmalarıyla başlayan çalkantılı bir dönemin ardından, ikili birbirlerine geri dönmenin bir yolunu bulmuş gibiydi. Geçen yılın Ocak ayında aşklarını yeniden alevlendirdiler ve Campello daha önce Morata'nın Galatasaray'a kiralık transferini bağlarını kurtarmada önemli bir faktör olarak nitelendirmiş ve ilk ayrılıklarını "hayatımızda yaptığımız en büyük hata" olarak tanımlamıştı.
Ancak İspanyol dergisi Hola, bu ikinci dönemin uzun sürmediğini bildirdi. Yayın organına göre, göz alıcı çift birkaç haftadır ayrı yaşıyor. Morata, Campello ve dört küçük çocuğuyla (ikizler Alessandro ve Leonardo, Edoardo ve Bella) paylaştığı aile evinden eşyalarını toplayıp ayrıldı.
Her iki taraf da bu son gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, fiziksel ayrılık açıkça ortada. Fotoğrafçılar, Como forvetinin çocuklarından birini almak için dışarıda beklerken aile kapısının interkomunu çaldığı dokunaklı görüntüleri yakaladı. Ayrılığa rağmen, kaynaklar çiftin çocukları için samimi bir ilişki sürdürdüğünü ve kişisel acılarına rağmen ortak ebeveynliğe öncelik verdiğini öne sürüyor.
Morata aldattı iddiası!
Evliliğin sona ermesi kaçınılmaz olarak üçüncü şahısların olaya karışmış olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı ve bu durum Campello'yu bu ayın başlarında kesin bir yalanlama yayınlamaya zorladı. İspanyol medyasında çıkan haberlerde Morata'nın spor yönetimi uzmanı Elena Sirigu ile bir ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. 30 yaşındaki Campello, sosyal medyada bu söylentileri şiddetle yalanlayarak Sirigu'nun karakterini savundu ve ilişkilerinin niteliğini açıkladı.
Campello, duygusal bir paylaşımında, "Elena, yıllardır tanıdığım bir aile dostum ve kesinlikle söyleyebilirim ki o öyle bir insan değil ve kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirini yapmadı" diye yazdı. Sirigu'nun "aile yıkıcı" etiketi yüzünden kendisini gözyaşları içinde aradığını ve bunun üzerine Campello'nun arkadaşının itibarını korumak için kamuoyuna açıklama yaptığını açıkladı.
"Elena'yı savunuyorum çünkü o masum ve bir kadın olarak bazı suçlamaların ne kadar acı verebileceğini çok iyi biliyorum," diye ekledi. "İlişkimiz her zaman açık ve netti: hatta lisans tezini Masqmai'ye [Campello'nun güzellik markası] adadı ve değerleri olan, saygın bir aileye sahip ciddi bir insan."
Son yılları verimli geçmiyor
Galatasaray'da da beklenen verimi gösteremeyen Morata'nın kişisel çalkantısı, profesyonel kariyerinde zor bir döneme denk geliyor. Forvet oyuncusu yaz aylarında AC Milan'dan ayrılmak için baskı yapmış ve sonunda Serie A'nın diğer bir takımı Como ile anlaşma sağlamıştı. Ancak, göl kenarındaki kulüpteki zamanı saha içinde hiç de verimli geçmedi.
İspanyol oyuncu, Como formasıyla çıktığı 15 maçın hiçbirinde gol atamayarak formunu bulmakta zorlanıyor. Bu gol kuraklığı, sadece iki yaz önce kaptan olarak Euro 2024 kupasını kaldırmanın getirdiği coşkuyla tam bir tezat oluşturuyor. Saha içi başarısızlığı, profesyonel futbolun zihinsel yükünden açıkça bahseden bir oyuncu için muhtemelen ek bir baskı oluşturuyor. Gol atamaması, iç saha maçlarındaki uzlaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birleşince, tecrübeli forvet için çalkantılı bir dönemin resmini çiziyor.
Morata ne söylemişti?
Kariyeri boyunca Morata, ruh sağlığı konusundaki açık sözlülüğüyle övgü topladı ve sık sık yaşadığı istismarı ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkisini samimi bir şekilde anlattı. Geçen yıl yayınlanan bir belgeselde, aldığı eleştirilerin kendisini "zihinsel olarak yıktığını" itiraf etti ve hatta tepkilerden korktuğu için Euro 2024'te oynamaktan kaçınmak için sakatlık numarası yapmayı bile düşündüğünü açıkladı.
"Çok kötü, kendine zarar veren düşüncelerim oldu," diye itiraf etti. "Ailemle gittiğim her yerde tatsız olaylar yaşanıyorsa, insanlar bana hakaret ediyor ve alay ediyorsa, İspanya için oynamaya değer mi? Değmez."
Milli takım formasıyla kendi taraftarları tarafından ıslıklanmanın acısından ve emekli olmak istemekle "nefret edenlerin" kazanmasına izin vermemek istemek arasındaki ikilemden bahsetmişti. O zamanlar meydan okurcasına, "Eğer milli takımdan emekli olursam, onlar kazanacak" demişti. Evliliğinin sona ermesiyle yaşadığı bu son kişisel sıkıntıyla başa çıkarken, Milano'da hem saha içinde hem de saha dışında hayatını yeniden kurmaya çalışırken bu direnci bir kez daha sınanacak.
