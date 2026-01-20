Galatasaray’ın eski yıldızı Morata hakkında olay: Evliliğine 3. şahıslar mı karıştı! Aldatma iddiasına yanıt

Galatasaray'ın eski oyuncusu Morata ile İtalyan fenomen Campello arasındaki yüksek profilli ilişki, kesin bir kırılma noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Morata'nın İspanya'yı Avrupa Şampiyonası zaferine taşımasının hemen ardından Ağustos 2024'te ilk ayrılıklarını duyurmalarıyla başlayan çalkantılı bir dönemin ardından, ikili birbirlerine geri dönmenin bir yolunu bulmuş gibiydi. Geçen yılın Ocak ayında aşklarını yeniden alevlendirdiler ve Campello daha önce Morata'nın Galatasaray'a kiralık transferini bağlarını kurtarmada önemli bir faktör olarak nitelendirmiş ve ilk ayrılıklarını "hayatımızda yaptığımız en büyük hata" olarak tanımlamıştı.

Ancak İspanyol dergisi Hola, bu ikinci dönemin uzun sürmediğini bildirdi. Yayın organına göre, göz alıcı çift birkaç haftadır ayrı yaşıyor. Morata, Campello ve dört küçük çocuğuyla (ikizler Alessandro ve Leonardo, Edoardo ve Bella) paylaştığı aile evinden eşyalarını toplayıp ayrıldı.

Her iki taraf da bu son gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, fiziksel ayrılık açıkça ortada. Fotoğrafçılar, Como forvetinin çocuklarından birini almak için dışarıda beklerken aile kapısının interkomunu çaldığı dokunaklı görüntüleri yakaladı. Ayrılığa rağmen, kaynaklar çiftin çocukları için samimi bir ilişki sürdürdüğünü ve kişisel acılarına rağmen ortak ebeveynliğe öncelik verdiğini öne sürüyor.