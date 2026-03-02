AFP
"Füzelerin sesini duyduğunuzda korkutucu" - Eski Manchester United yıldızı Rio Ferdinand, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada "büyük bombalar" düşerken Dubai'deki karantinanın dehşetini anlatıyor
Orta Doğu'daki gerginlikler arasında Dubai'ye taşınma
Eski Manchester United savunma oyuncusu Rio Ferdinand ve eşi Kate, yeni bir başlangıç arayışıyla geçen Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı. 47 yaşındaki Ferdinand, çocukları Shae, Cree ve Tia ile birlikte Dubai'yi evleri olarak seçen ünlülerin giderek artan listesine katıldı. Eski boksör Amir Khan ve Hollywood oyuncusu Lindsey Lohan gibi tanınmış isimler de daha önce benzer adımlar atmış ve bu şehrin zengin ve ünlüler için özel ve güvenli bir sığınak olarak güçlü cazibesini vurgulamıştı.
Ancak, İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni içeren jeopolitik gerilimin son zamanlarda ani olarak tırmanması, bu güvenlik hissini şiddetle sarsmıştır. Çatışma, ailenin lüks konutunu geçici bir sığınağa dönüştürmüştür. Ferdinand ailesi, şehir devletiyle tipik olarak ilişkilendirilen lüks yaşam tarzının tadını çıkarmak yerine, kendilerini benzeri görülmemiş bir karantina senaryosunun içinde bulmuş ve bu durum, onları savunmasız hissettirmiş ve yakın gelecekleri konusunda büyük bir belirsizlik içine sokmuştur.
Rio Ferdinand, Dubai'deki karantina deneyimini paylaşıyor
Old Trafford'un ikonik ismi Rio Ferdinand, kendi podcast'i Rio Ferdinand Presents'te, korkunç hava saldırılarının psikolojik etkilerini ayrıntılı olarak anlattı. Eski İngiltere yıldızı, bu durumun günlük yaşamlarını nasıl altüst ettiğini açıkladı. "Yalan söylemeyeceğim, benim için farklı bir hafta oldu. Öncelikle, bu sabah tüm aile egzersiz yaptığı için kendimi çok iyi hissediyorum. Covid döneminde olduğu gibi, tüm aile normalde birlikte yapmayacağımız şeyler yapıyoruz" dedi.
Belirsizlik Ferdinand'a ağır bir yük bindirdi. Evlerinin üzerinde yankılanan korkunç sesleri canlı bir şekilde anlatan Ferdinand, "Füzeler, uçaklar ve savaş jetleri duyduğunuzda korkutucu oluyor... ve büyük bombalar duyuyorsunuz" diye itiraf etti. Önemli rolünün farkında olan Ferdinand, "Çocuklarınıza bunun ne olduğunu anlatmak ve bu anı atlatmalarına yardımcı olmak, özellikle evin babası olarak önemli. Sakin kalmaya çalışmak istiyorsunuz."
Aile, geçici sığınakta güvenlik arıyor
Tehdit seviyesi arttıkça, Ferdinand ailesi kaçmak zorunda kaldı. Yetkililer ve güvenlik protokolleri onları yeraltına inmeye zorladı. Bu radikal değişimi değerlendiren Ferdinand, "Dürüst olmak gerekirse, durum biraz korkutucuydu ama aynı zamanda garip bir şekilde kendimi çok güvende ve korunmuş hissettim. Stüdyom sığınağım haline geldi. Bodruma inmemiz tavsiye edildi... ve burada yorganlarla uyuduk."
Eşi Kate, sosyal medya takipçilerine ciddi bir güncelleme yaptı ve saldırıların şiddetinin başlangıçta onu şaşkına çevirdiğini itiraf etti. Hayranlarını sakinleştiren eski televizyon yıldızı şöyle yazdı: "Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim ve sessizliğim için özür dilerim... Biz güvendeyiz. Hükümet bunu sağlamak için harika bir iş çıkarıyor ve gerginliğime rağmen çok güvenli ellerde olduğumuzu hissediyorum."
Bölgesel karışıklıklar sırasında aile hayatını yönetmek
Gerçek tehlikeye rağmen, küçük çocuklar bu korkunç deneyimde beklenmedik bir umut ışığı bulmayı başardılar. Jeopolitik çatışmanın sert gerçeklerinden korunan çocuklar, acil durum sığınağını eğlenceli bir aktivite olarak gördüler. Kate'in samimi mesajında belirttiği gibi: "Bu gece daha sakin bir akşam geçirmeyi umuyoruz, dün gece çok korkutucuydu. Cree ve Shae, hepimizin bodrumda yatıya kaldığına inanamadıkları için bu durumu çok sevdiler."
Aile iki kıtaya dağılmış olduğu için durum daha da karmaşık hale geliyor. Rio'nun büyük oğulları Lorenz ve Tate, futbol kariyerlerini sürdürmek için Birleşik Krallık'ta kaldılar ve böylece aktif askeri tehditlerden kurtuldular. Bu arada Ferdinand, medya görevlerini Dubai'deki küçük çocuklarını koruma sorumluluğuyla dengeliyor. Ailesi Orta Doğu'da inanılmaz derecede istikrarsız bir dönemden geçerken, yerel altyapıya güvenerek güçlü bir direnç sergiliyor.
