"Füzelerin sesini duyduğunuzda korkutucu" - Eski Manchester United yıldızı Rio Ferdinand, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada "büyük bombalar" düşerken Dubai'deki karantinanın dehşetini anlatıyor

Eski Manchester United savunma oyuncusu Rio Ferdinand ve eşi Kate, yeni bir başlangıç arayışıyla geçen Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındı. 47 yaşındaki Ferdinand, çocukları Shae, Cree ve Tia ile birlikte Dubai'yi evleri olarak seçen ünlülerin giderek artan listesine katıldı. Eski boksör Amir Khan ve Hollywood oyuncusu Lindsey Lohan gibi tanınmış isimler de daha önce benzer adımlar atmış ve bu şehrin zengin ve ünlüler için özel ve güvenli bir sığınak olarak güçlü cazibesini vurgulamıştı.

Ancak, İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni içeren jeopolitik gerilimin son zamanlarda ani olarak tırmanması, bu güvenlik hissini şiddetle sarsmıştır. Çatışma, ailenin lüks konutunu geçici bir sığınağa dönüştürmüştür. Ferdinand ailesi, şehir devletiyle tipik olarak ilişkilendirilen lüks yaşam tarzının tadını çıkarmak yerine, kendilerini benzeri görülmemiş bir karantina senaryosunun içinde bulmuş ve bu durum, onları savunmasız hissettirmiş ve yakın gelecekleri konusunda büyük bir belirsizlik içine sokmuştur.