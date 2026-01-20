Getty
Futbolu bıraktı denilen Beşiktaş’ın eski yıldızı Dele Alli’ye İspanya’dan 4 takım talip oldu! Transferde sıcak saatler
29 yaşında olan Dele'nin kariyerinin henüz bitmiş olmaması normal bir durum. Ancak, Şubat 2023'ten bu yana sadece bir kez yedek kulübesinden oyuna girdi; bu da Süper Lig devi Beşiktaş'taki kiralık döneminden bu yana neredeyse üç yıl geçtiği gösteriyor.
Everton'a dönüş planları gerçekleşmedi; sakatlık sorunları baş gösterdi ve 2024'te sözleşmesinin sona ermesiyle Toffees tarafından serbest bırakıldı. O yılın sonlarına doğru Como'dan sürpriz bir teklif aldı.
Dele, İtalya'da eski Arsenal, Chelsea ve Barcelona orta saha oyuncusu Cesc Fabregas ile bir araya geldi, ancak tek maçında talihsiz bir kırmızı kart gördü. Sözleşmesi birkaç ay sonra feshedildi.
İspanya'dan 4 takım talip oldu
İngiliz yıldız, cazip teklifleri beklerken formunu korumasına yardımcı olan kişisel bir antrenman programına sahip. Fichajes'e göre; İspanyol futbolunun en üst liginden dört kulüpten teklif geldi. Real Oviedo, Sevilla, Elche ve Getafe'nin de kendisiyle iletişime geçtiği söyleniyor.
İddialara göre, lig tablosunun dibinde yer alan Oviedo, "tehlikeli bir trendi tersine çevirmek" için "acil bir moral desteği" arayışıyla ilk adımı atan kulüp oldu. Dele'nin, "hücum liderliği" ve "uluslararası deneyim" açısından onlar için aranan özellikler olduğu söyleniyor.
Ancak, yalnızca sezon sonuna kadar geçerli bir anlaşma teklif ediyorlar ve uzatma seçeneği için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Oyuncunun temsilcileriyle zaten iletişime geçildi.
Sevilla'nın "daha hassas bir mali durumda" olduğu ve bu durumun anlaşmayı olası kılmadığı düşünülüyor. Ancak, Dele'yi "çok sıkı maaş şartları altında" kadroya katma seçeneğini değerlendiriyorlar.
Onlar da Real Oviedo gibi, "oyuncunun sahada iyi performans göstermesi" şartıyla uzatma maddesi içeren kısa vadeli bir sözleşme teklif edecekler. Dele'yi "maaş bütçesini zorlamadan taktiksel alternatifler sunabilen, uyumlu bir hücum orta saha oyuncusu" olarak görüyorlar. Liga sıralamasının üst yarısına yükselmeyi hedefleyen bir takım için düşük riskli bir seçenek.
En avantajlı takım belli oldu
Elche'nin Dele ile ilgili anlaşmalarda "en avantajlı konumdaki kulüp" olduğu belirtiliyor. Şu anda Avrupa kupalarına katılma sıralamasının hemen dışında yer alıyorlar. Ayrıca Elche'nin teklifi "ekonomik olarak da en sağlam teklif: iki yıllık sözleşme ve toplamda iki milyon euroya yakın bir maaş".
Daha önce Manchester United'da çalıştığı dönemde Mason Greenwood'a şans veren Getafe, Dele'nin durumunu da yakından takip ediyor. Getafe'nin sözleşme teklifi, "projenin istikrara kavuşması ve teknik direktörün görevde kalması hedefiyle uyumlu olarak bir buçuk sezonluk" olacak.
Coliseum'da, eski Tottenham yıldızı Dele'nin "fiziksel istikrarını koruduğu takdirde, kritik anlarda tecrübe ve öngörülemezlik getirerek fark yaratabilecek bir faktör olabileceği" yönünde bir his var.
Sırada ne var?
Dele'nin geleceğiyle ilgili meselenin "haftalar içinde" çözüleceği iddia ediliyor. İspanya'da kendisine sunulan tüm seçeneklerin tek bir amacı olduğu söyleniyor: ona "yeniden kararlı hissetmesini sağlamak ve en üst düzeyde rekabet edebilecek futbol yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamasına yardımcı olmak".
İlgili tüm taraflar Dele'nin "yeniden bir futbolcu gibi hissetmesini" istiyor. Ona "görünürlük ve özgüvenini yeniden kazanması için alan" sunabilirler. Bundan sonra ne yapacağına karar vermek artık Dele'ye kalmış.
37 kez A Milli Takım forması giyen bir oyuncunun İngiltere'ye dönüşü gündeme geldi; Wrexham ve Swansea gibi kulüplerin transferi değerlendirmesi tavsiye edildi, ancak herhangi bir EFL kulübünde deneme süreci gerekebileceği ve Dele'nin, imzasını almak isteyen herhangi bir Liga ekibinde doğrudan ilk takım kadrosuna girebileceği öne sürüldü .
