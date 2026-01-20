Futbolu bıraktı denilen Beşiktaş’ın eski yıldızı Dele Alli’ye İspanya’dan 4 takım talip oldu! Transferde sıcak saatler

29 yaşında olan Dele'nin kariyerinin henüz bitmiş olmaması normal bir durum. Ancak, Şubat 2023'ten bu yana sadece bir kez yedek kulübesinden oyuna girdi; bu da Süper Lig devi Beşiktaş'taki kiralık döneminden bu yana neredeyse üç yıl geçtiği gösteriyor.

Everton'a dönüş planları gerçekleşmedi; sakatlık sorunları baş gösterdi ve 2024'te sözleşmesinin sona ermesiyle Toffees tarafından serbest bırakıldı. O yılın sonlarına doğru Como'dan sürpriz bir teklif aldı.

Dele, İtalya'da eski Arsenal, Chelsea ve Barcelona orta saha oyuncusu Cesc Fabregas ile bir araya geldi, ancak tek maçında talihsiz bir kırmızı kart gördü. Sözleşmesi birkaç ay sonra feshedildi.