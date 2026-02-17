Futbol, hakemlik sorununu HIZLI bir şekilde çözmelidir - bunun için VAR'ı kaldırmak gerekse bile

VAR'ın getirilmesi, bariz hataları düzeltmek için teknolojinin etkin kullanımı konusunda birçok rakip spor dalının gerisinde kalan futbol için olumlu bir gelişme olmalıydı. Nitekim, topun çizgiyi geçip geçmediğini belirlemek için bu sistemin kullanılması çok mantıklıydı.

UEFA'nın hakemlikten sorumlu genel müdürü Roberto Rosetti, geçen hafta Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Sekiz yıl önce Londra'ya geldim ve VAR'ın ne anlama geldiğini tartıştık. Teknoloji, olgusal kararlar konusunda çok iyi çalıştığı için, bariz hatalar hakkında konuştuk. Objektif kararlar söz konusu olduğunda, teknoloji harika.

Ancak öznel değerlendirme daha zordur. Bu nedenle, açık kanıtlarla 'açık ve bariz hatalar' hakkında konuşmaya başladık. Ve sezon sonunda yapacağımız toplantılarda bu konuyu tekrar konuşmamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü mikroskobik VAR müdahalesi yönünde ilerleyemeyiz." Ancak, bu konuda iş işten geçmiş durumda.

Rosetti'nin bahsettiği türden öznel kararlar için harcanan zaman artık gülünç bir hal almıştır. İtalyanın The Guardian'a işaret ettiği gibi, "Süper yavaş çekimde durumu izlediğinizde, birçok şey görebilirsiniz."

Koçlar ve yorumcuların defalarca belirttiği gibi, bazı fauller tekrar izlendiğinde gerçekte olduğundan çok daha kötü görünüyor. Ayrıca, tutarsızlık algısı nedeniyle artan bir hayal kırıklığı var, çünkü bir hafta küçük bir temas penaltıya neden olurken, bir sonraki hafta aynı durum penaltıya neden olmuyor.

Ancak asıl öfke uyandıran şey, VAR ile ofsaytların bile net bir şekilde belirlenememesi. Örneğin, geçen Perşembe günü Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan Copa del Rey yarı finalinde, video yardımcı hakemin Pau Cubarsi'nin golünün ofsayt olduğu kararını vermesi tam yedi dakika sürdü.

Bluagrana'nın teknik direktörü Hansi Flick maçtan sonra öfkeyle , "Bu bir felaket" dedi. " Yedi dakika beklemek zorunda mı kalıyorlar? Hadi ama! Bu durumu gördüğümde, ofsayt olmadığı açıktı. Ama bu yedi dakika içinde bir şey buldularsa, tamam, peki, ama o zaman bize söylesinler. İletişim yok. Burası çok kötü."