Futbol, hakemlik sorununu HIZLI bir şekilde çözmelidir - bunun için VAR'ı kaldırmak gerekse bile

Villa'nın Newcastle ile oynadığı FA Cup maçının ilk 45 dakikasında, Tammy Abraham'ın ofsayt golü geçerli sayıldı, hakemler Lucas Digne'nin ceza sahası içinde iki metre içeride durmasına rağmen ceza sahası dışında elle oynadığına karar verdiler ve Digne, dikkatsiz bir faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerekirken kart görmedi. VAR olsaydı, bu üç durumda da müdahale ederdi. Bu nedenle Villa teknik direktörü Unai Emery, bu maçın teknolojinin "hakemlere yardımcı olmak için gerekli" olduğunu kanıtladığını düşündü. Ancak Alan Shearer, bunun aslında hakemleri engellediğini savundu.
Eski Newcastle forveti, Match of the Day Live programında "VAR'ın hakemlere verdiği zararın kanıtına ihtiyacınız varsa, bence Cumartesi günü bunun harika bir örneği" dedi. "Bu adamlar, kendilerini güvende hissettikleri bir ortam olmadığı için karar vermekten korkuyorlar. Bana göre [hakemlerin kararları] aslında daha da kötüye gidiyor."
Ancak eski Premier League hakemi Graham Scott, hakemlerin artık "VAR'ın arkasına saklandıkları" fikrini reddetti.
Wayne Rooney Show programında "Bunun adil olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Onlarla yakından çalışıyorum ve bu adamları tanıyorum, onlar öyle değiller. Zihinleri öyle çalışmıyor, süreçleri öyle işlemiyor.
"Kariyerimin yarısını VAR ile, yarısını da VAR olmadan geçirdim, tabii ki tersi de geçerli, önce VAR olmadan. Ve sonra Premier Lig'deyken hala sık sık Championship'e düşüyordum. Yani girip çıkıyorsunuz, girip çıkıyorsunuz. Ve süreçleriniz temelde aynı kalıyor.
"Değişen şey ise, VAR ile birlikte, maçta gerçekten büyük bir hata yaptığınızı bildiğiniz ve şimdi sıfırlayıp yeniden başlamanız gereken bir an yaşamıyorsunuz, çünkü VAR temelde size gidip bir daha bakmanızı söyleyerek hatayı düzeltiyor ve siz de kararınızı değiştiriyorsunuz. Ya da bunun açık ve bariz bir hata olmadığını söylerler, bu yüzden sahadan çıkarken 'Aslında penaltı vermeseydim ya da golü saymasaydım daha iyi olurdu' ya da başka bir şey düşünürsün, ama en azından VAR bunun korkunç bir karar olmadığını onaylamıştır.
"Bu yüzden [hakemlere] hem sempati hem de empati duyuyorum çünkü ben de o durumdaydım, hepimiz bu tür hatalar yapıyoruz ve sonra bazen tekrar izlediğinizde gördüklerinize inanamıyorsunuz. 'Bunu nasıl yanlış yapabildim?' diye düşünüyorsunuz."
Bu soru, Cumartesi gecesi San Siro'da oynanan Derby d'Italia maçından sonra Federico La Penna'nın aklından kesinlikle geçiyordu.