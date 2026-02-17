Goal.com
Mark Doyle

Çeviri:

Futbol, hakemlik sorununu HIZLI bir şekilde çözmelidir - bunun için VAR'ı kaldırmak gerekse bile

Sadece normal bir hafta sonu hakemliği yapmamızı istiyoruz. Bu asla gerçekleşmeyecek. En azından şu anki durumda - çünkü FA Cup'ın dördüncü turu bize bir şey öğrettiyse, o da VAR'ın olmaması kesinlikle tartışmaların olmayacağı anlamına gelmediğidir. Aston Villa-Newcastle maçının sadece ilk yarısı bile, ofsayt kararları ve penaltı talepleri için teknolojinin kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini ikna edici bir şekilde ortaya koydu.

Bu arada İtalya'da, son derece tartışmalı bir Derby d'Italia maçı izleyen neredeyse herkesin hemfikir olduğu tek konu, VAR'ın maça ve Serie A şampiyonluk yarışına büyük etkisi olan ikinci sarı karta müdahale edebilseydi, saha içinde ve dışında gördüğümüz utanç verici sahnelerin önlenebileceği idi.

Sonuç olarak, Uluslararası Futbol Kurulu (IFAB) 2026 Dünya Kupası'na kadar oyun kurallarını değiştireceği konuşuluyor. Bunun iyi bir şey olup olmadığı ise tartışmaya açık, çünkü birçok kişi VAR'ın maçlara daha az müdahil olmasını, hatta tamamen kaldırılmasını isterken, diğerleri hakemlerin standartlarının o kadar düştüğünü ve video yardımı olmadan kaybolacaklarını düşünüyor.

Peki, bu noktaya nasıl geldik? Bundan sonra ne olacak? Ve hakemlerin işini kolaylaştırmak için antrenörler ve oyuncular ne kadar rol oynamalı?

  'Bu bir felaket'

    'Bu bir felaket'

    VAR'ın getirilmesi, bariz hataları düzeltmek için teknolojinin etkin kullanımı konusunda birçok rakip spor dalının gerisinde kalan futbol için olumlu bir gelişme olmalıydı. Nitekim, topun çizgiyi geçip geçmediğini belirlemek için bu sistemin kullanılması çok mantıklıydı.

    UEFA'nın hakemlikten sorumlu genel müdürü Roberto Rosetti, geçen hafta Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Sekiz yıl önce Londra'ya geldim ve VAR'ın ne anlama geldiğini tartıştık. Teknoloji, olgusal kararlar konusunda çok iyi çalıştığı için, bariz hatalar hakkında konuştuk. Objektif kararlar söz konusu olduğunda, teknoloji harika.

    Ancak öznel değerlendirme daha zordur. Bu nedenle, açık kanıtlarla 'açık ve bariz hatalar' hakkında konuşmaya başladık. Ve sezon sonunda yapacağımız toplantılarda bu konuyu tekrar konuşmamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü mikroskobik VAR müdahalesi yönünde ilerleyemeyiz." Ancak, bu konuda iş işten geçmiş durumda.

    Rosetti'nin bahsettiği türden öznel kararlar için harcanan zaman artık gülünç bir hal almıştır. İtalyanın The Guardian'a işaret ettiği gibi, "Süper yavaş çekimde durumu izlediğinizde, birçok şey görebilirsiniz."

    Koçlar ve yorumcuların defalarca belirttiği gibi, bazı fauller tekrar izlendiğinde gerçekte olduğundan çok daha kötü görünüyor. Ayrıca, tutarsızlık algısı nedeniyle artan bir hayal kırıklığı var, çünkü bir hafta küçük bir temas penaltıya neden olurken, bir sonraki hafta aynı durum penaltıya neden olmuyor.

    Ancak asıl öfke uyandıran şey, VAR ile ofsaytların bile net bir şekilde belirlenememesi. Örneğin, geçen Perşembe günü Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan Copa del Rey yarı finalinde, video yardımcı hakemin Pau Cubarsi'nin golünün ofsayt olduğu kararını vermesi tam yedi dakika sürdü.

    Bluagrana'nın teknik direktörü Hansi Flick maçtan sonra öfkeyle , "Bu bir felaket" dedi. " Yedi dakika beklemek zorunda mı kalıyorlar? Hadi ama! Bu durumu gördüğümde, ofsayt olmadığı açıktı. Ama bu yedi dakika içinde bir şey buldularsa, tamam, peki, ama o zaman bize söylesinler. İletişim yok. Burası çok kötü."

  'Adil değil'

    'Adil değil'

    İletişim eksikliği kesinlikle bir sorundur. Premier Lig takımları 2024'te VAR'ın devam etmesini 19'a 1 oyla kabul ettiklerinde, karar verme sürecinin daha kısa ve şeffaf olacağı konusunda anlaşmaya vardılar - oyuncular, antrenörler ve stadyumdaki taraftarlar için.

    Ancak, kararlar bazen hala yetersiz bir şekilde açıklanıyor ve bunun sonucunda ortaya çıkan kafa karışıklığı, son derece yararsız komplo teorilerine yol açıyor. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ve orta saha oyuncusu Rodri, Premier Lig hakemlerinin son on yıldır sürdürdükleri başarılarından rahatsız olduklarına artık çok net bir şekilde inanıyorlar.

    Rodri, bu ay Tottenham ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum, ancak hakem tarafsız olmalı" dedi. "Bu adil değil, çünkü çok çalışıyoruz. Her şey bittiğinde, hayal kırıklığına uğruyorsunuz."

    Rodri'nin City aleyhine bir gündem olduğu iddiası açıkça saçmalık, çünkü İngiltere'deki ve Avrupa'nın geri kalanındaki hemen hemen her takım, son sekiz yılda birçok tartışmalı kararda mağdur olmuştur. Ancak, VAR'ın hakemlik standardının düşmesine katkıda bulunduğu yönünde artan bir his var, çünkü hakemler teknolojik yardıma aşırı derecede bağımlı hale geldiler.

  'VAR'ın verdiği zarar'

    'VAR'ın verdiği zarar'

    Villa'nın Newcastle ile oynadığı FA Cup maçının ilk 45 dakikasında, Tammy Abraham'ın ofsayt golü geçerli sayıldı, hakemler Lucas Digne'nin ceza sahası içinde iki metre içeride durmasına rağmen ceza sahası dışında elle oynadığına karar verdiler ve Digne, dikkatsiz bir faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerekirken kart görmedi. VAR olsaydı, bu üç durumda da müdahale ederdi. Bu nedenle Villa teknik direktörü Unai Emery, bu maçın teknolojinin "hakemlere yardımcı olmak için gerekli" olduğunu kanıtladığını düşündü. Ancak Alan Shearer, bunun aslında hakemleri engellediğini savundu.

    Eski Newcastle forveti, Match of the Day Live programında "VAR'ın hakemlere verdiği zararın kanıtına ihtiyacınız varsa, bence Cumartesi günü bunun harika bir örneği" dedi. "Bu adamlar, kendilerini güvende hissettikleri bir ortam olmadığı için karar vermekten korkuyorlar. Bana göre [hakemlerin kararları] aslında daha da kötüye gidiyor."

    Ancak eski Premier League hakemi Graham Scott, hakemlerin artık "VAR'ın arkasına saklandıkları" fikrini reddetti.

    Wayne Rooney Show programında "Bunun adil olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Onlarla yakından çalışıyorum ve bu adamları tanıyorum, onlar öyle değiller. Zihinleri öyle çalışmıyor, süreçleri öyle işlemiyor.

    "Kariyerimin yarısını VAR ile, yarısını da VAR olmadan geçirdim, tabii ki tersi de geçerli, önce VAR olmadan. Ve sonra Premier Lig'deyken hala sık sık Championship'e düşüyordum. Yani girip çıkıyorsunuz, girip çıkıyorsunuz. Ve süreçleriniz temelde aynı kalıyor.

    "Değişen şey ise, VAR ile birlikte, maçta gerçekten büyük bir hata yaptığınızı bildiğiniz ve şimdi sıfırlayıp yeniden başlamanız gereken bir an yaşamıyorsunuz, çünkü VAR temelde size gidip bir daha bakmanızı söyleyerek hatayı düzeltiyor ve siz de kararınızı değiştiriyorsunuz. Ya da bunun açık ve bariz bir hata olmadığını söylerler, bu yüzden sahadan çıkarken 'Aslında penaltı vermeseydim ya da golü saymasaydım daha iyi olurdu' ya da başka bir şey düşünürsün, ama en azından VAR bunun korkunç bir karar olmadığını onaylamıştır.

    "Bu yüzden [hakemlere] hem sempati hem de empati duyuyorum çünkü ben de o durumdaydım, hepimiz bu tür hatalar yapıyoruz ve sonra bazen tekrar izlediğinizde gördüklerinize inanamıyorsunuz. 'Bunu nasıl yanlış yapabildim?' diye düşünüyorsunuz."

    Bu soru, Cumartesi gecesi San Siro'da oynanan Derby d'Italia maçından sonra Federico La Penna'nın aklından kesinlikle geçiyordu.

  'VAR değişmek zorunda kalacak'

    'VAR değişmek zorunda kalacak'

    Milan'da ilk yarı bitmeden sadece üç dakika önce, Alessandro Bastoni Pierre Kalulu'yu geçtikten sonra kendini yere attı ve La Penna, Juventus savunmacısına forma çekme iddiasıyla ikinci sarı kartını gösterdi. Aslında, ikinci sarı kart Bastoni'ye, acınası bir simülasyon hareketi nedeniyle gösterilmeliydi.

    Kalulu inanamadı ve VAR'ın müdahale etmesini istedi, ancak bunun yasak olduğunu bilmiyordu. Juventus yöneticileri Giorgio Chiellini ve Damien Comolli, La Penna'nın devre arasında soyunma odasına giderken tünelde onunla yüzleşmek için tribünden indi ve kaçınılmaz olarak kargaşa çıktı.

    Tartışma elbette burada bitmedi ve Chiellini, İtalya hakemler birliği başkanı Gianluca Rocchi'nin istifasını istedi.

    Eski Juventus savunma oyuncusu Sky Sport Italia'ya "Bugün olanlardan sonra futbol hakkında konuşamayız" dedi. "Bugün tamamen kabul edilemez bir şey oldu, bu bizim başımıza mı geldi yoksa başkasının mı, fark etmez . Yarın VAR'ın değişmesi gerekecek, çünkü böyle büyük maçlarda bile bu kadar çok hata olması kabul edilemez.

    Sezonun başından beri hakemlerin seviyesinin görevlerinin gerektirdiği düzeyde olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Uygun şekilde eğitilmediklerini mi, görevlerinin gerektirdiği düzeyde olmadıklarını mı bilmiyorum, sebebi ne olursa olsun, gerçek şu ki hakemler Serie A futbolunun standartlarına uygun değiller ve ne yazık ki bugün tüm dünyaya gösterdiğimiz manzara bu.

    "Bu sezon birçok takımın başına geldi, değişmeliyiz, İtalyan futbolunda her zaman yaptığımız gibi ertelemeye devam edemeyiz. Geçen hafta Daniele De Rossi şikayet etti, ondan önce Gian Piero Gasperini ve Antonio Conte şikayet etti, yani biz ilk değiliz ve son da olmayacağız. Açıkça bir şeyler yolunda gitmiyor ve yapabileceğimiz ilk şeylerden biri protokolü değiştirmek."

    Ancak, kültür değişikliği de en az bunun kadar faydalı olacaktır.

  'Bizi aldatmak için her şeyi deniyorlar'

    'Bizi aldatmak için her şeyi deniyorlar'

    Rocchi'ye göre La Penna, yaptığı hatadan dolayı "utandı", ancak eleştirileri sessizce kabul etmeye niyetli değildi - özellikle de La Penna, maçın hemen ardından artık alışılagelmiş hale gelen çevrimiçi ölüm tehditlerine maruz kalmıştı.

    Rocchi, ANSA'ya"Yanlış karar veren tek kişi o değil, çünkü açık bir simülasyon vardı" dedi. " Bizi aldatmak için her şeyi deneyen bir ligde, uzun bir serinin sonuncusu."

    Bu son derece geçerli bir noktaydı, çünkü Bastoni sadece hakemi Kalulu'yu oyundan atması için kandırmakla kalmamış, bunu yaparak tüm gecenin unutulmaz görüntüsünü yaratmıştı.

    Inter'in savunma oyuncusu, modern futbolun gerçek yüzünü, "Güzel Oyun"un çirkin tarafını tüm dünyaya göstermişti ve kendisine yöneltilen hakaretler çizgiyi aşmış olsa da, yaptığı şeyi savunmak imkansızdı. Yine de Inter'in teknik direktörü Christian Chivu, Kalulu'nun Bastoni'yi engellediğini iddia ederek gülünç bir şekilde savunmaya çalıştı, diğerleri ise Juventus'un hakem kararlarından şikayet etmesinin inkar edilemez ironisini keyifle izledi.

    Ancak bu da sorunun önemli bir parçası: Yetkililer, dalışları yeterince ele almadıkları için suçlanıyor - zor bir işi neredeyse imkansız hale getiren failler veya hatta kolaylaştırıcılar değil. Rocchi, "Bize hiç yardım etmediler, ama işleri bizim için zorlaştırdılar" dedi.

    Buna katılmamak imkansız. Aldatma ve dikkatleri başka yöne çekme konusunda sayısız örnek var: Pedri'nin geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter'e karşı normal sürenin son dakikalarında var olmayan bir faul kazandıktan sonra takım arkadaşlarına göz kırpması ve daha sonra UEFA'dan hakem Szymon Marciniak'ın maçı yönetme şeklini soruşturmasını istemesi, Roma'nın 2023 Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenilmesinden sonra Jose Mourinho'nun otoparkta Anthony Taylor'a hakaret yağdırması ve bunun sonucunda İngiliz hakemin ertesi gün ailesinin önünde sözlü tacize maruz kalması gibi sayısız örnek var.

    Guardiola, Farai Hallam'ı, geçen ay Manchester City ile Wolves arasında oynanan maçta Premier Lig'deki ilk maçında, VAR tarafından bir el faulünü incelemesi istendikten sonra ilk kararını değiştirmeyen ilk üst düzey hakem olarak adını duyurmaya çalıştığı için utanç verici bir şekilde suçladı. Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Günümüzde neden kimse hakem olmak istesin ki?

  Dön

    Üzücü olan şey, şu anda hakemlik önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha da bölücü bir konu haline gelecek, çünkü pek çok insan bu konuda hala ne düşündüğünü bilmiyor.

    Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Cumartesi günü Villa Park'ta yaptığı açıklamada, "Oyun, VAR olmadan heyecan ve taraftarlar ve bizim için canlı olarak izlediğimiz anlar açısından daha iyi olduğu için çok kararsızım" dedi. "Ancak VAR, doğru sonuçlar veriyor . Karar verme açısından oyunu daha kesin hale getiriyor . Bu anlara saygı duymak gerekir. Bunlar altın değerindedir."

    Ve meselenin özü de budur. VAR, milyar dolarlık bir endüstri haline gelen futbolda çok fazla büyük hatalar yapıldığı için getirildi. Finansal açıdan kötü yönetilen futbol dünyasında, küme düşme - hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılamama - bir kulüp için felaket sonuçlar doğurabilir. Riskler o kadar yüksek hale geldi ki, bariz hatalar tolere edilemez hale geldi.

    Ancak VAR, teknoloji hala insanlar tarafından işletildiği ve incelenen kararların çoğu farklı yorumlara açık olduğu için kusursuz olmaktan uzaktır.

    Bu nedenle, en azından şimdilik, VAR'ın daha az kullanılması en iyi sonuç gibi görünüyor, çünkü yaklaşan Dünya Kupası'nda sürekli gecikmeler yaşanması çok gerçek bir olasılık. Tabii ki, şu anda böyle radikal bir adım atmak, oyunun tüm önemli paydaşlarının neredeyse evrensel bir desteğini gerektirecek ve bu da yakın zamanda gerçekleşecek gibi görünmüyor.

    Guardiola kısa süre önce, "Bazen VAR olmadan daha iyi olduğunu düşünürken, bazen de VAR'ın daha adil bir oyun oynamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum" diye itiraf etti. "Yani, dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum."

    Ancak bildiğimiz şey, hakemlerin yardıma ihtiyacı olduğu ve VAR'dan bu yardımı alamayacaklarsa, oyuncular, antrenörler, taraftarlar ve basının, hataların artmasını kabul ederek ve hayatlarını çekilmez hale getiren aldatma, şeytanlaştırma ve ölüm tehditlerine son vererek üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiğidir.

