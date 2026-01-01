Futbol dünyasında bir ilk! Gabon hükümeti, milli takım oyuncularını kovdu...

Gabon, AFCON'da oynadığı üç maçı da kaybederek kabus gibi bir turnuva geçirdi. Panterler, açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildikten sonra, Mozambik ile oynadıkları heyecan verici maçta 3-2 mağlup oldu. Ardından, Bazoumana Toure'nin uzatma dakikalarında attığı golle Fildişi Sahili'ne 3-2 yenildiler. Şimdi Gabon hükümeti, teknik direktör Thierry Mouyouma'yı kovduğunu açıkladı ve Aubameyang ile tecrübeli savunma oyuncusu Bruno Ecuele Manga'nın kadrodan çıkarıldığını doğruladı.

Teknik direktör Mouyouma, Gabon'u AFCON'a taşıyan ikinci teknik direktördü ve eleme maçlarında başarıya ulaşan yüksek pres ve yüksek yoğunluklu bir oyun stilini tercih ediyordu. Ancak turnuvada Gabon savunması zayıftı ve yüksek presini galibiyete çeviremedi.

Mouyouma ve Aubameyang, turnuva boyunca Aubameyang'ın form durumu hakkındaki şüpheler nedeniyle haberlerin odağında yer aldı.

Gabon teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Bu küçümseme sona ermeli. Biz Afrika Uluslar Kupası'nda oynuyoruz, rehabilitasyon kampında değil. Oyuncu, sağlık ekibimiz ve CAF sağlık komisyonu tarafından test edildi, muayene edildi ve uygun görüldü.

"FIFA tarihlerinde oyuncular ülkelerine aittir. Sadece çalışmalarımıza, kararlarımıza ve hedeflerimize saygı gösterilmesini istiyorum."