AFP
Futbol dünyasında bir ilk! Gabon hükümeti, milli takım oyuncularını kovdu...
AFCON'da Gabon'un kabusu
Gabon, AFCON'da oynadığı üç maçı da kaybederek kabus gibi bir turnuva geçirdi. Panterler, açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildikten sonra, Mozambik ile oynadıkları heyecan verici maçta 3-2 mağlup oldu. Ardından, Bazoumana Toure'nin uzatma dakikalarında attığı golle Fildişi Sahili'ne 3-2 yenildiler. Şimdi Gabon hükümeti, teknik direktör Thierry Mouyouma'yı kovduğunu açıkladı ve Aubameyang ile tecrübeli savunma oyuncusu Bruno Ecuele Manga'nın kadrodan çıkarıldığını doğruladı.
Teknik direktör Mouyouma, Gabon'u AFCON'a taşıyan ikinci teknik direktördü ve eleme maçlarında başarıya ulaşan yüksek pres ve yüksek yoğunluklu bir oyun stilini tercih ediyordu. Ancak turnuvada Gabon savunması zayıftı ve yüksek presini galibiyete çeviremedi.
Mouyouma ve Aubameyang, turnuva boyunca Aubameyang'ın form durumu hakkındaki şüpheler nedeniyle haberlerin odağında yer aldı.
Gabon teknik direktörü şu yanıtı verdi: "Bu küçümseme sona ermeli. Biz Afrika Uluslar Kupası'nda oynuyoruz, rehabilitasyon kampında değil. Oyuncu, sağlık ekibimiz ve CAF sağlık komisyonu tarafından test edildi, muayene edildi ve uygun görüldü.
"FIFA tarihlerinde oyuncular ülkelerine aittir. Sadece çalışmalarımıza, kararlarımıza ve hedeflerimize saygı gösterilmesini istiyorum."
- AFP
Ne denildi?
Gabon'un geçici spor bakanı, takımın Fildişi Sahili'ne yenilmesinden 24 saat sonra bir açıklama yaptı.
Simplice-Desire Mamboula şunları söyledi: "Panterlerin Total Energies Morocco 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndaki utanç verici performansı ve Beşinci Cumhuriyet'in savunduğu etik ve örnek olma değerlerine taban tabana zıt olan çok yönlü etkileri göz önüne alındığında, hükümet şu kararları almıştır: teknik kadroyu feshetmek; milli takımı bir sonraki duyuruya kadar askıya almak; Bruno Ecuele Manga ve Pierre Emerick Aubameyang'ı takımdan çıkarmak.
"Ayrıca, hükümet Gabon Futbol Federasyonu'nu tüm sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor."
Aubameyang, Mozambik maçında gol atarak karşılık verdi ve takımın sorunlarının "benim şahsımdan çok daha derin" olduğunu söyledi. Aubameyang, sakatlık geçirdikten sonra Fildişi Sahili ile oynanan maçta forma giyemedi.
Gabon'un düşük performansı
Gabon, AFCON'u hiç kazanamadı ve aslında çeyrek finallerin ötesine geçemedi. 1996 ve 2012'de son sekize kaldı, ikincisi ev sahibi olarak. Aubameyang'ın milli takımdan men edilmesi, uzun süren uluslararası kariyerinin sonunu getirebilir. Toplamda 49 kez milli forma giyen Aubameyang, 2009 ile 2025 yılları arasında ülkesinin milli takımında 28 gol attı. Ancak, bir daha oynamayacağı görülüyor. Aynı durum, ülkesinin milli takımında 118 kez forma giyen, Cardiff City ve Lorient gibi takımlarda oynayan ve şu anda 37 yaşında olan Ecuele Manga için de geçerli.
- AFP
Sırada ne var?
Gabon milli takımı şu anda askıya alınmış durumda. Eleme grubunda ikinci olarak 2026 Dünya Kupası'na katılmayı umuyorlardı, ancak play-off'larda Nijerya'ya 4-1 yenilerek elendiler. Milli takımın ne zaman yeniden kurulacağı henüz belli değil; FIFA genellikle ülkelerin takımlarını dağıtma fikrine karşı sert bir tutum sergilemiştir ve bu durum Afrika futbolunda artık nadir görülmektedir.
Reklam