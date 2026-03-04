Getty/GOAL
Çeviri:
Fulham ve Meksika'nın yıldızı Raul Jimenez, önemli bir alanda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane'in üzerinde yer alıyor
Jimenez'in penaltı becerisi
Marca aracılığıyla FOX Sports ile yapılan samimi bir röportajda, 34 yaşındaki oyuncu, penaltı noktasındaki yeteneklerini futbolun en ikonik golcüleri ile karşılaştırması istendi. Kane, Javier 'Chicharito' Hernandez, Rogerio Ceni ve Messi ile Ronaldo gibi dev isimlerin yer aldığı liste sunulduğunda, Fulham oyuncusu tereddüt etmedi. Jimenez, Meksika, Portekiz ve İngiltere'deki başarılı kariyeri boyunca elde ettiği üstün başarı oranını gerekçe göstererek, en iyi oyuncu olduğunu iddia etti.
- AFP
GOAT'lardan daha mı iyi?
Jimenez, kendini listenin en başına koyma nedenini açıklarken kendinden emin bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bahsettiğiniz tüm oyunculardan daha iyi bir başarı oranına sahibim. Dünyanın en iyisi miyim bilmiyorum, ama bu beni karakterize eden bir şey. Kendime güveniyorum." Bu, herhangi bir oyuncu için cesur bir iddia, ancak istatistikler, eski Wolves oyuncusunun topun başında dururken kendine güvenmesini destekleyecek pek çok kanıtı olduğunu gösteriyor.
Nitekim, rakamlar, neredeyse yirmi yıldır Ballon d'Or'u domine eden iki oyuncuya kıyasla verimlilik açısından belirgin bir fark olduğunu gösteriyor. Messi, geçtiğimiz günlerde Inter Miami formasıyla muhteşem bir çift gol attı, ancak kariyerindeki penaltı dönüşüm oranı yaklaşık yüzde 77,8 (144'te 112) seviyesinde. Öte yandan Ronaldo, alışılmadık bir şekilde penaltı kaçırdığı bir maçın ardından hamstring sakatlığı teşhisi kondu ve kariyer ortalaması yüzde 83,5'te (218'de 182) kaldı. Bu rakamlar, Jimenez'in şaşırtıcı yüzde 96'lık başarı oranının yanında sönük kalıyor.
Neredeyse mükemmel bir kariyer sicili
Fulham'ın forvet oyuncusunun rekoru neredeyse kusursuzdur; rekabetçi futbolda 46 denemede sadece iki kez kaçırmıştır. İlk başarısızlığı 2018'de Uruguay ile oynanan bir dostluk maçında Fernando Muslera'nın kurtarışıyla gerçekleşirken, diğer tek kaçırışı 2020'de Sevilla ile oynanan yüksek riskli Avrupa Ligi çeyrek finalinde oldu. O zamandan beri, metronom gibi en iyi performansına geri döndü ve İngiliz birinci liginde hakem penaltı noktasını gösterdiğinde Cottagers'a kaçınılmazlık hissi verdi.
Meksikalı forvetin geçen ay Sunderland karşısında Premier Lig'deki kusursuz penaltı rekorunu genişletmesiyle güvenilirliği tam anlamıyla ortaya çıktı. Bu son golüyle, en üst ligde 13 denemede 13 gol atarak İngiliz futbol tarihine adını yazdırdı. Manchester City efsanesi Yaya Toure daha önce 11 denemede 11 golle kusursuz bir rekora sahipti, ancak Jimenez'in yeni liderliği, Premier Lig'den ayrılmadan önce çok daha öteye taşınabilir. Jimenez, penaltı noktasında istikrarın altın standardı haline geldi ve kendine olan inancının somut sonuçlarla desteklendiğini kanıtladı.
- Getty Images Sport
Fulham'ın güvenilir silahı
Penaltı noktasındaki bu üstün güven, Jimenez'in Craven Cottage'daki genel formuna da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda dokuz gol atan Jimenez, Fulham'ın ligin üst sıralarına tırmanmasına yardımcı oluyor. Fulham taraftarları, 9 numaralı oyuncunun sahada olduğu her maçta penaltı kararının garantili bir gol anlamına geldiğini düşünmeye başladı.
Sonuçta Jimenez, kendisini çok sayıda Ballon d'Or ödülü kazananlarla karşılaştırmanın şaşkınlık yaratacağını biliyor, ancak bu görevin büyüklüğü onu hiç etkilemiyor. Fulham, Çarşamba akşamı Craven Cottage'da küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham ile karşılaşacakları maçta Meksika milli oyuncunun yine gol atmasını umuyor.
Reklam