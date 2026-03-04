Fulham ve Meksika'nın yıldızı Raul Jimenez, önemli bir alanda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Harry Kane'in üzerinde yer alıyor

Jimenez, kendini listenin en başına koyma nedenini açıklarken kendinden emin bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bahsettiğiniz tüm oyunculardan daha iyi bir başarı oranına sahibim. Dünyanın en iyisi miyim bilmiyorum, ama bu beni karakterize eden bir şey. Kendime güveniyorum." Bu, herhangi bir oyuncu için cesur bir iddia, ancak istatistikler, eski Wolves oyuncusunun topun başında dururken kendine güvenmesini destekleyecek pek çok kanıtı olduğunu gösteriyor.

Nitekim, rakamlar, neredeyse yirmi yıldır Ballon d'Or'u domine eden iki oyuncuya kıyasla verimlilik açısından belirgin bir fark olduğunu gösteriyor. Messi, geçtiğimiz günlerde Inter Miami formasıyla muhteşem bir çift gol attı, ancak kariyerindeki penaltı dönüşüm oranı yaklaşık yüzde 77,8 (144'te 112) seviyesinde. Öte yandan Ronaldo, alışılmadık bir şekilde penaltı kaçırdığı bir maçın ardından hamstring sakatlığı teşhisi kondu ve kariyer ortalaması yüzde 83,5'te (218'de 182) kaldı. Bu rakamlar, Jimenez'in şaşırtıcı yüzde 96'lık başarı oranının yanında sönük kalıyor.