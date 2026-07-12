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Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' AwardsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Frosinone, kamp kadrosu listesi resmen açıklandı

Frosinone
M. Alvini
Serie A

Massimiliano Alvini’nin sezon öncesi hazırlık kampı için kadroya çağırdığı oyuncular

Frosinone kulübünün resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, kulüp Ferentino’daki “Città dello Sport” tesisinde toplanacak oyuncuların listesini açıkladı.


Aşağıda, Massimiliano Alvini’nin emrinde olacak oyuncuların listesi yer almaktadır.


  • LİSTE

    Kaleciler:

    Palmisani, Pisseri


    Defans oyuncuları:

    Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.


    Orta saha oyuncuları:

    Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias


    Forvetler:

    Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo


    *Takıma daha sonra katılacak (Dünya Kupası sonrası izin)


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