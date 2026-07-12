Frosinone, kamp kadrosu listesi resmen açıklandı

Frosinone kulübünün resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, kulüp Ferentino’daki “Città dello Sport” tesisinde toplanacak oyuncuların listesini açıkladı.
Aşağıda, Massimiliano Alvini’nin emrinde olacak oyuncuların listesi yer almaktadır.
Frosinone kulübünün resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, kulüp Ferentino’daki “Città dello Sport” tesisinde toplanacak oyuncuların listesini açıkladı.
Aşağıda, Massimiliano Alvini’nin emrinde olacak oyuncuların listesi yer almaktadır.
Kaleciler:
Palmisani, Pisseri
Defans oyuncuları:
Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Orta saha oyuncuları:
Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Forvetler:
Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo
*Takıma daha sonra katılacak (Dünya Kupası sonrası izin)
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