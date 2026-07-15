Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fransız Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın bitiminden sonra Zinedine Zidane ile tüm resmi belgeleri imzalamayı planlıyor. Zidane, son 8 ay boyunca başka hiçbir teklifi dikkate almadı; sadece Fransa milli takımıyla çalışmak istiyordu.
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Fransa: Zidane’ın yeni teknik direktör olarak atanmasına ilişkin takvim şöyle
Böylece Zizou, Fransız milli takımının teknik direktörlüğünde Didier Deschamps’ın yerini alacak. Deschamps, 14 yıllık görev süresinin (2012-2026) ardından görevinden ayrılıyor ve Cumartesi günü Fransa ile İngiltere-Arjantin yarı final maçının kaybedeni arasında oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı, onun Les Bleus’un teknik direktörlüğündeki son maçı olacak.
Zidane dönemi başlamak üzere.
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