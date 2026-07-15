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Zinedine ZidaneGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Fransa: Zidane’ın yeni teknik direktör olarak atanmasına ilişkin takvim şöyle

Fransa
Transfers
Z. Zidane

Eski Altın Top ödüllü oyuncu, Dünya Kupası biter bitmez sözleşme imzalayacak

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fransız Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın bitiminden sonra Zinedine Zidane ile tüm resmi belgeleri imzalamayı planlıyor. Zidane, son 8 ay boyunca başka hiçbir teklifi dikkate almadı; sadece Fransa milli takımıyla çalışmak istiyordu.

  • Böylece Zizou, Fransız milli takımının teknik direktörlüğünde Didier Deschamps’ın yerini alacak. Deschamps, 14 yıllık görev süresinin (2012-2026) ardından görevinden ayrılıyor ve Cumartesi günü Fransa ile İngiltere-Arjantin yarı final maçının kaybedeni arasında oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı, onun Les Bleus’un teknik direktörlüğündeki son maçı olacak.


    Zidane dönemi başlamak üzere.


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