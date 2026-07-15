Fransa: Zidane’ın yeni teknik direktör olarak atanmasına ilişkin takvim şöyle

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Fransız Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın bitiminden sonra Zinedine Zidane ile tüm resmi belgeleri imzalamayı planlıyor. Zidane, son 8 ay boyunca başka hiçbir teklifi dikkate almadı; sadece Fransa milli takımıyla çalışmak istiyordu.