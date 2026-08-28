Fransa’dan: Milan, yetenek Bahoya’nın peşinde

Rafael Leao, Milan'a veda etmeye ve bir sonraki durağını seçmeye her geçen gün daha da yaklaşırken, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için Aston Villa ile Galatasaray arasındaki düello sürerken, Milan da olası halef arayışında şimdiden çevresine bakmaya başladı. Milan kulübünün takip ettiği profiller arasında Eintracht Frankfurt'un oyun kurucusu Jean-Mattéo Bahoya da yer alıyor.





Ruben Amorim'in, mümkünse sol ayaklı, çizgiler arasında hareket edebilen ve hücum hattında kalite sağlayabilecek bir 10 numara aradığı sır değil. Bahoya ise sağ ayağını kullanan bir oyuncu, ancak özellikleri ve pozisyonu itibarıyla teknik adamın belirlediği kriterlere yine de uyabilir. Footmercato'ya göre, 21 yaşındaki Fransız oyuncu Milan'ın listesindeki ilk isimlerden biri.



