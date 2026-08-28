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Jean-Matteo BahoyaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Fransa’dan: Milan, yetenek Bahoya’nın peşinde

AC Milan
Transfers
J. Bahoya

Milan'ın transfer gündemi için yeni bir isim ortaya çıktı

Rafael Leao, Milan'a veda etmeye ve bir sonraki durağını seçmeye her geçen gün daha da yaklaşırken, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için Aston Villa ile Galatasaray arasındaki düello sürerken, Milan da olası halef arayışında şimdiden çevresine bakmaya başladı. Milan kulübünün takip ettiği profiller arasında Eintracht Frankfurt'un oyun kurucusu Jean-Mattéo Bahoya da yer alıyor.


Ruben Amorim'in, mümkünse sol ayaklı, çizgiler arasında hareket edebilen ve hücum hattında kalite sağlayabilecek bir 10 numara aradığı sır değil. Bahoya ise sağ ayağını kullanan bir oyuncu, ancak özellikleri ve pozisyonu itibarıyla teknik adamın belirlediği kriterlere yine de uyabilir. Footmercato'ya göre, 21 yaşındaki Fransız oyuncu Milan'ın listesindeki ilk isimlerden biri.


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    2005 doğumlu ve Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu olan Bahoya, Eintracht Frankfurt ile 2029’a kadar sözleşme altında. Geçen sezon toplam 37 maça çıktı, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Değeri yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde, ancak rekabet eksik değil: oyuncuyla Arsenal ve Tottenham da ilgileniyor ve yarışa dahil olmaya hazır.


    Ancak Bahoya, gözlem altına alınan tek profil değil. Milan, hücum hattı için ideal çözümü arayarak transfer piyasasını taramayı sürdürüyor ve son günlerde Young Boys’un yeteneği Alvyn Sanches’in adı da gündeme gelmişti. Olası Leao sonrası için arayış resmen başlamış durumda.

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