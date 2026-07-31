Titan gibi bir Milan taraftarı olan bir sınıf arkadaşımı çok iyi hatırlıyorum; saatlerce tartışmayı göze alıp şu tezi savunurdu: Baresi olmasaydı Sacchi'nin Milan'ı hiçbir şey kazanamazdı. Muhtemelen abartıyordu ama kim bilir, belki de o kadar değil. Okulun avlusunda bile onun gibi savunma yapmaya çalışırdı: hep erken çıkardı, oyunu herkesten önce okumaya uğraşır ve her atağı geriden kurardı. Bunu neredeyse hiç başaramazdı ama onun için savunma yapmak, Franco Baresi'nin yaptığını yapmak demekti.