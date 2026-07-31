Goal.com
CanlıBiletler
grafica baresiGetty Images

Çeviri:

Franco Baresi’ye veda, isme ihtiyaç duymayan 6 numara

F. Baresi
Serie A
AC Milan

Futbolla ilgilenmeye başladığımda, 90’ların en başında, öğrendiğim ilk şey şuydu: “Forvetlerden sık sık söz edildiğini duyacaksın ama maçları gerçekten anlamak istiyorsan savunmacıların performanslarına bakmayı unutma.”


Ben de Franco Baresi’den başladım; çünkü o dönemde “bir savunmacıdan” söz ediliyorsa, akla onun gelmemesi imkânsızdı. Dikkat ettim, Baresi tarafından marke edilen bir forvetin büyük bir maç oynamadığının sık sık söylendiğini ve yazıldığını görüyordum. Ben de öğrendiğim o dersi unutmadan, her zaman belki de kötü oynayanın forvet değil, sadece iyi oynayanın Baresi olduğunu düşünüyordum.

  • Yıllar içinde, çoğu zaman işlerin gerçekten de tam böyle geliştiğini anladım. En çarpıcı örnek mi? Muhtemelen dünyanın en iyi forveti olan Romario’nun, bundan bir aydan kısa süre önce menisküsünden ameliyat olmuş 34 yaşındaki bir oyuncu tarafından 90 dakika boyunca peşinden koşturulması. Ha, hâlâ bağdaştıramayanlar için söyleyelim: Söz konusu olan, 1994 Dünya Kupası finaliydi.

    • Reklam

  • Titan gibi bir Milan taraftarı olan bir sınıf arkadaşımı çok iyi hatırlıyorum; saatlerce tartışmayı göze alıp şu tezi savunurdu: Baresi olmasaydı Sacchi'nin Milan'ı hiçbir şey kazanamazdı. Muhtemelen abartıyordu ama kim bilir, belki de o kadar değil. Okulun avlusunda bile onun gibi savunma yapmaya çalışırdı: hep erken çıkardı, oyunu herkesten önce okumaya uğraşır ve her atağı geriden kurardı. Bunu neredeyse hiç başaramazdı ama onun için savunma yapmak, Franco Baresi'nin yaptığını yapmak demekti.

  • Futbol, formaların arkasında henüz oyuncu isimlerinin yazmadığı ve numaraların bile haftadan haftaya sahibinin değişebildiği bir dönemdeydi. Ama Baresi söz konusu olduğunda “sabit” numaralara gerek yoktu. Milan’ın 6 numaralı formasını gördüğünüz anda onun kime ait olduğunu zaten bilirdiniz. Çok az futbolcuda bu çağrışım bu kadar anında oluşurdu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Benim kuşağım için Baresi “savunmacı”ydı. Referans noktasıydı. Olağanüstü bir savunma performansı ortaya koyan takım arkadaşını tarif etmek için kullandığın kıyastı. Tıpkı birkaç yıl sonra, bir öğleden sonralığına kaleye geçen birine “Buffon gibiydin” demeye başlamamız gibi.

  • Baresi, ender rastlanan bir durum olarak, tüm kariyeri boyunca yalnızca tek bir formayı giymiş olmasına rağmen, rakip takım taraftarları tarafından hiçbir zaman, hatta sadece sportif anlamda bile, bir düşman olarak görülmedi. Çünkü Baresi saf biriydi. Sahada da saha dışında da.

  • Her şeyi kazandı. Belki de daha fazlasını hak etmişti. Çünkü 1982'de Dünya Kupası'nı havaya kaldırdığı doğruysa da, 1990'da bir İtalyan yazının gökyüzü altında ya da Pasadena'nın korkunç gecesinde, bunu başrol oyuncusu olarak da hak etmişti. Kariyerinin muhtemelen en iyi maçını oynadıktan sonra, belirleyici penaltılardan birini kaçırmanın suçluluk duygusuyla gözyaşlarına boğulduğu gece.

  • Roberto Baggio gibi, o da birçok kişi tarafından penaltı noktasındaki o birkaç saniyeyle özdeşleştirildi. Oysa futbol bazen tam da bu yüzden adaletsizdir; çünkü doksan olağanüstü dakikayı tek bir hareketin hatırasına sığdırabilir.

    Pasadena’yı düşündüğümüzde hafıza çok sık şekilde sadece o penaltıda takılı kalıyor.

  • Yine de, penaltı noktasından atılan o birkaç adımdan önce, Franco Baresi futbolun hafızasında yer eden en büyük savunma derslerinden birini verdiği 90 dakika oynamıştı. Dünyanın en iyi forvetine karşı. 34 yaşında. Menisküs ameliyatından bir aydan kısa süre sonra. Her türlü mantığa meydan okuyan bir performans.

  • Acaba bunu ona yeterince söyledik mi? Acaba ona, o finali düşündüğümüzde aklımızda kalan şeyin kaçan penaltı olmadığını anlatabildik mi? Aklımızda kalan, ağrıya ve zamana meydan okuyarak neredeyse duygulandıracak kadar güzel bir maç oynayan bir kaptanın görüntüsü.

  • Çünkü kaçan penaltılar almanaklara geçer. Franco Baresi'ninki gibi maçlar ise gerçekten futbolu sevenlerin hafızasında kalır.

Club Friendlies
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT