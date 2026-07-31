Goal.com
CanlıBiletler
Franco BaresiGetty Images

Çeviri:

Franco Baresi hayatını kaybetti: Milan efsanesi ve simgesiydi

Serie A
AC Milan
F. Baresi

Milan, Franco Baresi için yas tutuyor. AC Milan'ın simgesi ve efsanesi olan, tarihin en güçlü savunmacılarından biri 66 yaşında hayatını kaybetti.

  • Milan’ın taziyesi

    Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT