Milan, Franco Baresi için yas tutuyor. AC Milan'ın simgesi ve efsanesi olan, tarihin en güçlü savunmacılarından biri 66 yaşında hayatını kaybetti.
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Franco Baresi hayatını kaybetti: Milan efsanesi ve simgesiydi
Milan’ın taziyesi
Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır.
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