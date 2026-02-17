Getty Images Sport
Çeviri:
Foxborough, 7,8 milyon dolarlık güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası lisansını geri çekmekle tehdit ediyor
- Getty Images Sport
17 Mart son tarih belirlendi
ESPN'ye göre, kasaba yetkilileri güvenlik finansmanı ile ilgili sorunları çözmek için 17 Mart'ı son tarih olarak belirlediler ve lisans verilmeden önce yerel vergi mükelleflerinin bu masrafları karşılamasının beklenemeyeceği konusunda uyarıda bulundular.
2026 Dünya Kupası'nın başlamasına dört aydan az bir süre kala, Foxborough Belediye Başkanı Paige Duncan ESPN'e, kasabanın küresel turnuvayı düzenlemeye kararlı olduğunu, ancak ilerlemeden önce paranın nereden geleceğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.
Duncan, "Kimse para vermezse, Foxborough'da Dünya Kupası olmaz" dedi.
- Getty Images Sport
Vergi mükelleflerinin finansman endişesi
Federal hükümet, ABD'deki 11 ev sahibi şehirde güvenlik ve hazırlık için 625 milyon dolar ayırdı, ancak Foxborough'un ne kadar fon alacağı hala belirsiz. Yerel yetkililer, daha sonra geri ödeneceği umuduyla vergi mükelleflerinin parasını önceden kullanamayacaklarını söylüyorlar.
Duncan'a göre, 8 milyon dolarlık fon öncelikle NFL'nin New England Patriots takımının ev sahibi olduğu Gillette Stadyumu ve çevresindeki polislik masraflarını karşılayacak. Stadyum, Patriots'un sahibi Robert Kraft'ın liderliğindeki The Kraft Group'a ait, ancak arazi kasabaya ait ve kasaba NFL maçları için gerekli lisansı da veriyor.
- Getty Images Sport
New England'daki belirsizlik
FIFA Dünya Kupası Boston Pazarlama ve İletişim Direktörü Julie Duffy, ESPN'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Anlaşmaya varmak için FIFA, stadyum ve Foxborough kasabası ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."
Boston25'e göre, Foxborough kasabası 17 Şubat Salı günü bir araya gelerek eğlence lisansını daha ayrıntılı olarak görüşecek.
- Getty Images Sport
New England'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası maçları
Foxborough stadyumunda şu anda planlanan Dünya Kupası maçları şunlardır:
13 Haziran 2026: Haiti - İskoçya - C Grubu
16 Haziran 2026: FIFA playoff galibi vs Norveç - Grup I
19 Haziran 2026: İskoçya - Fas - C Grubu
23 Haziran 2026: İngiltere - Gana - L Grubu
26 Haziran 2026: Norveç - Fransa - Grup I
Grup aşamasının ardından, bu stadyumda 29 Haziran'da 32 turu ve 9 Temmuz'da çeyrek final maçları da oynanacak.
Reklam