Foxborough, 7,8 milyon dolarlık güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası lisansını geri çekmekle tehdit ediyor

ESPN'ye göre, kasaba yetkilileri güvenlik finansmanı ile ilgili sorunları çözmek için 17 Mart'ı son tarih olarak belirlediler ve lisans verilmeden önce yerel vergi mükelleflerinin bu masrafları karşılamasının beklenemeyeceği konusunda uyarıda bulundular.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına dört aydan az bir süre kala, Foxborough Belediye Başkanı Paige Duncan ESPN'e, kasabanın küresel turnuvayı düzenlemeye kararlı olduğunu, ancak ilerlemeden önce paranın nereden geleceğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.

Duncan, "Kimse para vermezse, Foxborough'da Dünya Kupası olmaz" dedi.