Foxborough, 7,8 milyon dolarlık güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası lisansını geri çekmekle tehdit ediyor

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına dört aydan az bir süre kala, Massachusetts eyaletinin Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu'nda oynanacak maçlar belirsizlikle karşı karşıya. ESPN'nin haberine göre, kent yetkilileri, yaklaşık 7,8 milyon dolarlık kamu güvenliği fonu ile ilgili anlaşmazlık çözülene kadar FIFA'ya gerekli eğlence lisansını vermeyeceklerini açıkladı.

    17 Mart son tarih belirlendi

    ESPN'ye göre, kasaba yetkilileri güvenlik finansmanı ile ilgili sorunları çözmek için 17 Mart'ı son tarih olarak belirlediler ve lisans verilmeden önce yerel vergi mükelleflerinin bu masrafları karşılamasının beklenemeyeceği konusunda uyarıda bulundular.

    2026 Dünya Kupası'nın başlamasına dört aydan az bir süre kala, Foxborough Belediye Başkanı Paige Duncan ESPN'e, kasabanın küresel turnuvayı düzenlemeye kararlı olduğunu, ancak ilerlemeden önce paranın nereden geleceğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.

    Duncan, "Kimse para vermezse, Foxborough'da Dünya Kupası olmaz" dedi.

    Vergi mükelleflerinin finansman endişesi

    Federal hükümet, ABD'deki 11 ev sahibi şehirde güvenlik ve hazırlık için 625 milyon dolar ayırdı, ancak Foxborough'un ne kadar fon alacağı hala belirsiz. Yerel yetkililer, daha sonra geri ödeneceği umuduyla vergi mükelleflerinin parasını önceden kullanamayacaklarını söylüyorlar.

    Duncan'a göre, 8 milyon dolarlık fon öncelikle NFL'nin New England Patriots takımının ev sahibi olduğu Gillette Stadyumu ve çevresindeki polislik masraflarını karşılayacak. Stadyum, Patriots'un sahibi Robert Kraft'ın liderliğindeki The Kraft Group'a ait, ancak arazi kasabaya ait ve kasaba NFL maçları için gerekli lisansı da veriyor.

    New England'daki belirsizlik

    FIFA Dünya Kupası Boston Pazarlama ve İletişim Direktörü Julie Duffy, ESPN'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Anlaşmaya varmak için FIFA, stadyum ve Foxborough kasabası ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz."

    Boston25'e göre, Foxborough kasabası 17 Şubat Salı günü bir araya gelerek eğlence lisansını daha ayrıntılı olarak görüşecek.

    New England'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası maçları

    Foxborough stadyumunda şu anda planlanan Dünya Kupası maçları şunlardır:

    13 Haziran 2026: Haiti - İskoçya - C Grubu

    16 Haziran 2026: FIFA playoff galibi vs Norveç - Grup I

    19 Haziran 2026: İskoçya - Fas - C Grubu

    23 Haziran 2026: İngiltere - Gana - L Grubu

    26 Haziran 2026: Norveç - Fransa - Grup I

    Grup aşamasının ardından, bu stadyumda 29 Haziran'da 32 turu ve 9 Temmuz'da çeyrek final maçları da oynanacak.

