Fotoğraf: Almanya-Curaçao maçında ciddi bir ırkçılık suçlaması

Dün Pazar günü Dünya Kupası'nda "Die Mannschaft"ın 7-1 galibiyetiyle sona eren Almanya-Curacao maçında beklenmedik bir ırkçı hareket yaşandı.
"The Athletic" sitesine göre, Almanya-Curacao maçında video hakemliğini yapan Avustralyalı hakem Sean Evans, "beyaz güç" olarak bilinen bir el hareketi yaptı.
Bu işaret, başparmağın işaret parmağına dokunması ve diğer parmakların uzatılmasıyla yapılır. Tarihsel olarak "iyi" anlamına gelen bir işaret olarak kabul edilse de, son yıllarda beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen bir sembol olarak da kullanılmaktadır.
Kalan üç parmak, "White" (beyaz) kelimesini simgeleyen W harfini oluştururken, başparmak ve işaret parmağının konumu, "Power" (güç) kelimesini simgeleyen P harfini oluşturur.
Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Avustralyalı aşırılıkçı Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişiyi öldürmekle suçlanarak tutuklandıktan sonra, 2019 yılında mahkemeye çıktığında bu işareti kullanmıştı.