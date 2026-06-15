Fotoğraf: Almanya-Curaçao maçında ciddi bir ırkçılık suçlaması

Almanya ile Curaçao arasındaki maç sırasında kameralar video hakem odasına yöneldiğinde, Sean Evans'ın elini bu pozisyona koyduğu görüldü.

FIFA sözcüsü, örgütün olaydan haberdar olduğunu söyledi, ancak ek yorum yapmayı reddetti.

Futbolda ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadeleye odaklanan Fare Network, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Uzmanlarımız, kullanılan işaretin, dünya çapında aşırı sağ çevrelerde beyaz üstünlüğün sembolü olarak kullanılan ters OK işareti ile açıkça benzerlik gösterdiğini düşünüyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Bir video hakem, neden dünya çapında bir futbol etkinliğinde ve kameraların kendisine çevrili olduğunu bildiği bir anda bu sembolü kullanır? Bu, ancak aşırı sağ ve yeni Nazizme ait bir sembolü kasten sergilediği şeklinde açıklanabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Maçları televizyondan izleyen dünya çapındaki seyirciler, maçı izlemeye hazırlanırken yeni Nazi sembolleri kullanan aşırı sağcı kişilere maruz kalmamalıdır" denildi.