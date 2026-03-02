Getty Images Sport
Florian Wirtz'in sakatlığı: Arne Slot, Liverpool'un Wolves ile oynayacağı Premier League ve FA Cup çift maçı öncesinde son durumu açıkladı
Wirtz, en iyi formunun ardından kenara çekildi
22 yaşındaki oyuncu, sakatlığı öncesinde muhteşem bir formdaydı ve Ocak ayında etkileyici bir performans sergileyerek dört gol ve iki asist kaydetti. Ancak, Nottingham Forest ile oynanan maçın öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı sırt problemi, onun ivmesini durdurdu. Pazartesi günü gazetecilere konuşan Slot, potansiyel dönüş tarihi konusunda temkinli kaldı ve orta saha oyuncusunun riske atılmak için acil programın çok erken olduğunu kabul etti.
Slot, Alman yıldız için zaman çizelgesi sunuyor
Pazartesi sabahı maç öncesi basın toplantısında Wirtz hakkında sorulan soruya Slot, "Maçtan sonra söylediğimden farklı bir şey yok" yanıtını verdi. "Yarınki maç ve belki de hafta sonu oynanacak maç çok erken geliyor. Onu gelecek hafta geri almayı umuyoruz." Teknik direktör, West Ham maçı öncesinde durumun zorluğunu şöyle açıklamıştı: "Şu anda bilmiyorum. Genellikle böyle söylediğimde, aslında biliyorum ama paylaşmak istemiyorum. Ama bu sefer, gerçekten bilmiyorum."
Liverpool teknik direktörü, İngiliz futboluna geçişin fiziksel zorluklarına dikkat çekerek, Wirtz'in bugüne kadarki dayanıklılığını övdü. Slot, "Wirtz'in bu kadar uzun süre formda kalması büyük bir başarı, çünkü oynadığı yerden Premier Lig ve Liverpool'a bir adım atmak zorundaydı. Bu kadar uzun süre formda kalması, zihniyeti ve çalışma temposu hakkında çok şey söylüyor. Son zamanlarda gerçekten çok iyi oynadığı için bu hem onun hem de bizim için bir hayal kırıklığı" dedi.
Frimpong'un dönüşü savunmaya güç katıyor
Wirtz'in sakatlığı devam ederken, yaz transfer döneminde takıma katılan Jeremie Frimpong'un West Ham maçında yedek olarak sahalara dönmesi daha iyi bir haber oldu. Slot, bek pozisyonunda daha fazla seçeneğe sahip olmaktan duyduğu rahatlığı dile getirirken, bir aylık aradan sonra Frimpong'un sürelerinin dikkatle izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Sağ bek, zorlandığımız tek pozisyon değil ama en çok göze çarpanı" dedi.
Slot, "Jeremie'nin geri dönmesi çok güzel. Çok sayıda maçı, özellikle de sakatlıktan dönen oyuncuları dikkate almamız gerekiyor. Ancak şu anda her maçın öneminin farkındayız. Ama bunu düşünen tek kişi ben değilim. Onu sağlık ekibiyle görmektense, kaç dakika oynayabileceğini yönetmeyi tercih ediyorum" diye ekledi.
Wolves'un çift maçında yerini al
Liverpool, dört gün içinde aynı sahada Wolves ile iki kez karşılaşmak gibi alışılmadık bir görevle karşı karşıya. İlk maç Salı günü ligde, ardından Cuma günü FA Cup'ın beşinci turunda oynanacak. Slot, tekrarlanan maç programının bir dezavantaj olduğu fikrini reddederek, bunun yerine teknik ekibine sağladığı taktiksel avantaja odaklandı. Programın tuhaflığı sorulduğunda Slot, "Genellikle bunun yararı sadece analistlere ve bana oluyor. Onları analiz etmemizi sağlıyor" dedi.
116 milyon sterlinlik oyun kurucusu olmasa da, Liverpool'un şu anda ligin en alt sıralarında yer alan Wolves'u yenmesi bekleniyor. Wirtz, bu sezon 35 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti ve kulübün sağlık ekibi, onun gelecek hafta Galatasaray'a yapılacak Şampiyonlar Ligi deplasmanına yetişebileceğini umuyor. Şimdilik Slot, sezonun sonuna yaklaşırken birçok cephede kupa mücadelesini sürdürmek için kadrosunun derinliğine güvenmek zorunda kalacak.
