Pazartesi sabahı maç öncesi basın toplantısında Wirtz hakkında sorulan soruya Slot, "Maçtan sonra söylediğimden farklı bir şey yok" yanıtını verdi. "Yarınki maç ve belki de hafta sonu oynanacak maç çok erken geliyor. Onu gelecek hafta geri almayı umuyoruz." Teknik direktör, West Ham maçı öncesinde durumun zorluğunu şöyle açıklamıştı: "Şu anda bilmiyorum. Genellikle böyle söylediğimde, aslında biliyorum ama paylaşmak istemiyorum. Ama bu sefer, gerçekten bilmiyorum."

Liverpool teknik direktörü, İngiliz futboluna geçişin fiziksel zorluklarına dikkat çekerek, Wirtz'in bugüne kadarki dayanıklılığını övdü. Slot, "Wirtz'in bu kadar uzun süre formda kalması büyük bir başarı, çünkü oynadığı yerden Premier Lig ve Liverpool'a bir adım atmak zorundaydı. Bu kadar uzun süre formda kalması, zihniyeti ve çalışma temposu hakkında çok şey söylüyor. Son zamanlarda gerçekten çok iyi oynadığı için bu hem onun hem de bizim için bir hayal kırıklığı" dedi.