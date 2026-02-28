Goal.com
Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

Florian Wirtz, Arne Slot'un sakat Alman yıldızla ilgili son bilgileri paylaşmasıyla bir başka Liverpool maçını kaçıracak

Arne Slot, Florian Wirtz'in Liverpool'un Wolves ile oynayacağı bir sonraki maçta sakatlığından kurtulacağını beklemediğini açıkladı. Alman oyun kurucu, sırtındaki sorun nedeniyle Cumartesi öğleden sonra West Ham United'ı 5-2 yendikleri maçta Reds kadrosunda yer almadı ve menajeri, eski Bayern Leverkusen yıldızının Salı günü oynanacak bir sonraki Premier League maçında forma giyebileceğinden emin değil.

  • Wirtz yokken Reds kaotik bir galibiyet elde etti

    Wirtz, Liverpool kariyerine zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergiledi. Ocak ayında tüm turnuvalarda altı maçta dört gol ve iki asist kaydetti, ancak maç öncesi ısınmada sakatlandıktan sonra geçen hafta Nottingham Forest'ı yenen takımdan çekilmek zorunda kaldı.

    Slot, 22 yaşındaki oyuncunun West Ham maçını kaçıracağını doğruladı ve Reds, Merseyside'da 5-2'lik bir galibiyet elde etmeden önce birkaç kez korku yaşadı. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk ve Alexis Mac Allister, ilk yarı bitmeden skoru 3-0'a getirdi, ancak Tomas Soucek, ikinci yarı başlar başlamaz Hammers'ın farkı azaltmayı başardı.

    Cody Gakpo ve Valentin Castellanos da gol attıktan sonra Axel Disasi'nin kendi kalesine attığı gol, Slot'un takımının galibiyetini kesinleştirdi.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Slot, Almanya milli takımının bir sonraki maçta oynamayacağını açıkladı

    Wirtz Cumartesi günkü kadroda yer almadı ve Slot, Salı günü Premier League'in hafta ortası maçlarında Wolves ile oynanacak bir sonraki maça yetişmesinin pek olası olmadığını açıkladı.

    Slot, "Bunun için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum, ancak geçen hafta onun bugün oynayamayacağını beklemediğimi söylemiştim. Bazen sakatlıklar olumlu ya da olumsuz yönde gelişebilir. Şu anda bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz, ancak Salı günü muhtemelen çok erken olacaktır. Şu anki duruma göre, önümüzdeki hafta da zorlu geçecek, ama dediğim gibi, onun bugün oynayabileceğini düşünmüştüm, ama maalesef öyle olmadı."

  • Hollandalı, set parçalarının başarısını övüyor

    Cumartesi günü Liverpool'un ilk üç golü, köşe vuruşları sonucunda geldi. Slot, daha önce takımının duran toplarda savunma zayıflığından şikayetçi olduğu için bu durumdan memnun olduğunu itiraf etti.

    Slot, "Bu çok sevindirici. Öncelikle, çünkü bu sayede kazandık [ve] ikincisi, çünkü ben meslektaşlarınızın yanında dururken insanlar 'İyi oynadınız, iyi oynadınız' dediler ve ben de 'Bence bu sezon daha iyi oynadık' dedim. İyi ila çok iyi arasında oynadık, yani iyi ila çok iyi arasındaydık ama sezonun en iyi maçı değildi. Kaybettiğimiz maçlarda daha iyi oynadık [ve] duran toplarda daha iyi oynadık.

    "Ama her zaman söylediğim gibi, işler normale döndü. Sezonun ilk yarısında set parçalarından oldukça fazla şans yarattık ve yediğimiz neredeyse her set parçası gol oldu, bugün ise tam tersi oldu. Bence onların ilk büyük fırsatlarından biri, sezonun ilk altı veya yedi ayında %100 gol olabilecek bir set parçasıydı. Ama şimdi biz bunu başardık ve set parçalarından gol atmaya başladık, bu da işleri çok daha parlak ve iyi hale getiriyor, bu da bizim, takımın ve taraftarlarımızın için gerçekten çok sevindirici."

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Liverpool kritik maçlar serisine hazırlanıyor

    Liverpool, Wanderers'ın Cuma gecesi Aston Villa'ya karşı sezonun ikinci lig galibiyetini elde etmesine rağmen, Salı günü son sırada yer alan Wolves'u yenme konusunda büyük umutlar besliyor. Ardından Reds, Tottenham Hotspur ile oynayacağı maçın ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile iki maçlık bir seriye çıkmadan önce, bu kez FA Cup beşinci turunda Molineux'a bir kez daha konuk olacak.

