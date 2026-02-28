Florian Wirtz, Arne Slot'un sakat Alman yıldızla ilgili son bilgileri paylaşmasıyla bir başka Liverpool maçını kaçıracak

Wirtz, Liverpool kariyerine zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergiledi. Ocak ayında tüm turnuvalarda altı maçta dört gol ve iki asist kaydetti, ancak maç öncesi ısınmada sakatlandıktan sonra geçen hafta Nottingham Forest'ı yenen takımdan çekilmek zorunda kaldı.

Slot, 22 yaşındaki oyuncunun West Ham maçını kaçıracağını doğruladı ve Reds, Merseyside'da 5-2'lik bir galibiyet elde etmeden önce birkaç kez korku yaşadı. Hugo Ekitike, Virgil van Dijk ve Alexis Mac Allister, ilk yarı bitmeden skoru 3-0'a getirdi, ancak Tomas Soucek, ikinci yarı başlar başlamaz Hammers'ın farkı azaltmayı başardı.

Cody Gakpo ve Valentin Castellanos da gol attıktan sonra Axel Disasi'nin kendi kalesine attığı gol, Slot'un takımının galibiyetini kesinleştirdi.