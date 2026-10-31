Florenzi: "Maignan ve Bartesaghi ile konuştum, bana şunu söylediler..."

Alessandro Florenzi, Sky Sport 24'e eski takım arkadaşları Mike Maignan ve Davide Bartesaghi ile yaptığı konuşmayı anlattı: "Tünele dönmeden önce Maignan ve Bartesaghi ile konuştum. Mutluydular ve bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını bana hissettirdiler. Morallerini yükseltmek ve kolay olmayan bir süreci sürdürmek için buna ihtiyaçları vardı."