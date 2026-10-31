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AC Milan v AS RomaGetty Images Sport
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Florenzi: "Maignan ve Bartesaghi ile konuştum, bana şunu söylediler..."

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Alessandro Florenzi, Sky Sport 24'e eski takım arkadaşları Mike Maignan ve Davide Bartesaghi ile yaptığı konuşmayı anlattı: "Tünele dönmeden önce Maignan ve Bartesaghi ile konuştum. Mutluydular ve bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını bana hissettirdiler. Morallerini yükseltmek ve kolay olmayan bir süreci sürdürmek için buna ihtiyaçları vardı."

  • Ardından sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu akşam izlediğimiz Milan kesinlikle umut veriyor. Stüdyoda da söyledikleri gibi, Moreira'nın müthiş maçının yanı sıra Rabiot ve Pulisic de bence bu Milan'ın sahada yokluklarını çok hissettiği liderler."

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Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC