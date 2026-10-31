Alessandro Florenzi, Sky Sport 24'e eski takım arkadaşları Mike Maignan ve Davide Bartesaghi ile yaptığı konuşmayı anlattı: "Tünele dönmeden önce Maignan ve Bartesaghi ile konuştum. Mutluydular ve bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını bana hissettirdiler. Morallerini yükseltmek ve kolay olmayan bir süreci sürdürmek için buna ihtiyaçları vardı."
Getty Images Sport
Çeviri:
Florenzi: "Maignan ve Bartesaghi ile konuştum, bana şunu söylediler..."
Ardından sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bu akşam izlediğimiz Milan kesinlikle umut veriyor. Stüdyoda da söyledikleri gibi, Moreira'nın müthiş maçının yanı sıra Rabiot ve Pulisic de bence bu Milan'ın sahada yokluklarını çok hissettiği liderler."
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