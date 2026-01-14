Florentino Perez, Jose Mourinho'yu Real Madrid'e geri getirmek istiyor

Gazeteci Alfredo Relaño, eski sağ bek Álvaro Arbeloa’ya yönelik oldukça sert eleştirilerde bulundu. Relaño, Arbeloa’nın bir dönem “ispiyoncu” olarak anıldığını savunurken, onun “kimseye ilham veren bir figür olmadığını” da ileri sürdü.

Bu suçlamaları bir kenara bırakan Arbeloa ise, takımın başına geçmesinin ardından selefi Xabi Alonso ile görüştüğünü ve bu süreci konuştuklarını söyledi. Arbeloa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kulüp ile Xabi’nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararını öğrendikten sonra, Xabi ile aramızdaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu zaten herkes biliyor. Elbette sonrasında onunla konuştum. Xabi ile aramızda konuşulanlar elbette ikimizin arasında kalacak. İlk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum; her şeyin ortaya konacağı bir maça çıkacağız. Elimde çok kaliteli bir kadro var ve bu beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Aramızdaki ilişkiyi hiçbir şey zedelemedi. O bana en iyi dileklerini iletti, ben de ona aynı şekilde başarılar diledim. Her şeyin ötesinde bir dostluğumuz var. Kendisi çok başarılı olacak ve her zaman yan yana olacağız.”