Florentino Perez, Jose Mourinho'yu Real Madrid'e geri getirmek istiyor
Real Madrid’in büyük kararı
Real Madrid, Bayer Leverkusen’den gelişinin üzerinden yalnızca sekiz ay geçmişken, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya kaybedilen maçın ardından Xabi Alonso’nun görevine son verme yönünde sürpriz bir karar aldı. Eski Real Madrid ve İspanya milli takım orta saha oyuncusunun, görev süresi boyunca soyunma odasında yaşanan huzursuzluklarla uğraştığı öne sürülüyordu.
Şimdi ise kulübün, Red Bull bünyesinde Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapan Jürgen Klopp’u takımın başına getirmeyi değerlendirdiği konuşuluyor. Klopp’un bu görevinden ayrılmaya sıcak baktığı da iddialar arasında.
Bu süreçte geçici teknik direktörlük görevine, yaz aylarında üstlendiği Castilla teknik direktörlüğünden terfi eden Álvaro Arbeloa getirildi. Hem Real Madrid hem de Liverpool forması giymiş olan Arbeloa, teknik direktörlük kariyerinin tamamını şu ana kadar Real Madrid altyapısında geçirdi.
Mourinho’yu geri getirme planı mı?
Gazeteci Alfredo Relaño’ya göre kulüp başkanı Florentino Pérez, şu anda Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho’yu yeniden göreve getirmeyi düşünebilir. Arbeloa da, Mourinho’nun 2010–2013 yılları arasında Real Madrid’in başında olduğu dönemde onun takımında yer almıştı.
Mourinho, kulüpteki görev süresi boyunca La Liga ve Kral Kupası’nı kazanmıştı.
Relaño, COPE radyosuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Asıl hedefi, şu anda Benfica’da ortalığı karıştıran Mourinho’yu geri getirmek ve Benfica'nın onu kovmasını sağlamak..."
Öte yandan Arbeloa, Mourinho’nun tarzını kopyalamayacağını net bir şekilde dile getirdi. Basın mensuplarına konuşan genç teknik direktör şunları söyledi:
“Onunla [Mourinho] konuşmadım. Benim için kendisi tarafından çalıştırılmak bir ayrıcalıktı; üzerimde çok büyük bir etkisi oldu. Ama ben Arbeloa gibi olacağım. Başarısızlıktan korkmam, fakat Mourinho gibi olmaya çalışırsam bu büyük bir başarısızlık olur.” “Birçok teknik direktörle çalıştım. Hepsi kariyerimde çok önemliydi, üzerimde büyük etkileri oldu. Herkesin kendine özgü bir tarzı vardır ve her birinden en iyisini alırsınız. Çoğu birer efsane, futbolda her şeyi kazandılar. Umarım ben de onların yarısı kadar başarılı olabilirim.”
Arbeloa’ya “ispiyoncu” yaftası
Gazeteci Alfredo Relaño, eski sağ bek Álvaro Arbeloa’ya yönelik oldukça sert eleştirilerde bulundu. Relaño, Arbeloa’nın bir dönem “ispiyoncu” olarak anıldığını savunurken, onun “kimseye ilham veren bir figür olmadığını” da ileri sürdü.
Bu suçlamaları bir kenara bırakan Arbeloa ise, takımın başına geçmesinin ardından selefi Xabi Alonso ile görüştüğünü ve bu süreci konuştuklarını söyledi. Arbeloa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Kulüp ile Xabi’nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararını öğrendikten sonra, Xabi ile aramızdaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu zaten herkes biliyor. Elbette sonrasında onunla konuştum. Xabi ile aramızda konuşulanlar elbette ikimizin arasında kalacak. İlk maçıma çıkmak için büyük bir heyecan duyuyorum; her şeyin ortaya konacağı bir maça çıkacağız. Elimde çok kaliteli bir kadro var ve bu beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Aramızdaki ilişkiyi hiçbir şey zedelemedi. O bana en iyi dileklerini iletti, ben de ona aynı şekilde başarılar diledim. Her şeyin ötesinde bir dostluğumuz var. Kendisi çok başarılı olacak ve her zaman yan yana olacağız.”
Sırada ne var?
Real Madrid, çarşamba günü İspanya Kral Kupası’nda 2. Lig ekiplerinden Albacete ile karşılaşacak. Ardından hafta sonu La Liga’da Levante ile kozlarını paylaşacak. Beyazlar, lig lideri Barcelona’nın dört puan gerisinde bulunuyor.
