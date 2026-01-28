Florentino Perez, Bellingham ve dört Real Madrid oyuncusunu sert dille uyardı

Real Madrid’de son dönemdeki toparlanma büyük ölçüde “Arbeloa etkisi” olarak yorumlansa da, İspanya’dan gelen yeni haberler bu dönüşümün fitilinin doğrudan kulüp yönetiminden ateşlendiğini ortaya koyuyor. Cadena SER’e göre, Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından takımda tempo, mücadele gücü ve öz disiplin eksikliği gören Başkan Florentino Perez, bizzat devreye girme gereği duydu.

Perez’in, Jude Bellingham’ı özel bir görüşmeye çağırarak tutum ve liderlik konusunda net bir mesaj verdiği aktarılıyor. Takıma katıldığından bu yana kilit bir figür olan İngiliz futbolcuya, bu sancılı geçiş sürecinde sahada daha fazla sorumluluk alması ve mücadele ruhunu yükseltmesi gerektiği açıkça ifade edildi. Mesaj son derece netti: performans kabul edilebilir seviyenin altına düşmüştü ve takımın yaklaşımı derhal değişmeliydi.

78 yaşındaki başkan, ayrıca genç yetenekler Arda Güler ve Franco Mastantuono ile de bire bir görüşmeler yaptı. Alonso döneminde ritim kaybeden iki oyuncunun, bu konuşmaların ardından yeniden çıkışa geçtiği belirtiliyor. Mastantuono’nun sezon başındaki görüntüsüne yaklaştığı, Arda Güler’in ise transfer edilirken kendisinden beklenen seviyeye yeniden yaklaşmaya başladığı ifade ediliyor.