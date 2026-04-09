Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

Çeviri:

Flick'in kararı Barcelona yıldızını kızdırdı

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
H. Flick
R. Lewandowski
İspanya

Karşılıklı saygıya rağmen... Fleck, Lewandowski'yi hayal kırıklığına uğrattı

Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, dün Çarşamba günü Atlético Madrid ile oynanan maçta ilk yarının sonunda oyundan alınmasının ardından hayal kırıklığına uğradı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahası Spotify Camp Nou'da Atlético Madrid'e 0-2 yenildi.

Lewandowski, takım arkadaşı Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesinden etkilenen isimlerden biriydi ve bu durum, teknik direktör Hans Flick'i takımın şansını korumak için taktiksel değişiklikler yapmaya zorladı. 

Flick, devre arasında Lewandowski ve Pedri'yi oyundan aldı. Pedri, fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle oyundan çıkarken, Lewandowski'nin oyundan alınması teknik bir karardı ve takım, Marcus Rashford'u açık forvet olarak sahaya sürdü.

  • Flick'in kararı Lewandowski'nin hoşuna gitmedi

    "Sport" gazetesi, Flick'in kararının Lewandowski'yi memnun etmediğini, özellikle de Katalan takımının ikinci yarıda açık bir forvete ihtiyaç duyabileceği önemli bir maçta, belirtti.

    Lewandowski, savunmanın ortasını bağlayıp kanatlara alan açmak amacıyla maça ilk 11'de başladı ve bazı hava toplarını kazanmayı başardı, ancak yüksek tempolu maçta sıkı markajdan muzdarip oldu. 

    Kırmızı kartın öncesinde baskı konusunda bazı hatalar yapsa da, Lewandowski gol fırsatları yakaladı.

    Flick ile karşılıklı saygıya dayalı iyi bir ilişkisi olmasına rağmen, Polonyalı oyuncu, özellikle herhangi bir sakatlığı olmadığı için ikinci yarıda Barcelona'ya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM