Flick'in kararı Barcelona yıldızını kızdırdı

"Sport" gazetesi, Flick'in kararının Lewandowski'yi memnun etmediğini, özellikle de Katalan takımının ikinci yarıda açık bir forvete ihtiyaç duyabileceği önemli bir maçta, belirtti.

Lewandowski, savunmanın ortasını bağlayıp kanatlara alan açmak amacıyla maça ilk 11'de başladı ve bazı hava toplarını kazanmayı başardı, ancak yüksek tempolu maçta sıkı markajdan muzdarip oldu.

Kırmızı kartın öncesinde baskı konusunda bazı hatalar yapsa da, Lewandowski gol fırsatları yakaladı.

Flick ile karşılıklı saygıya dayalı iyi bir ilişkisi olmasına rağmen, Polonyalı oyuncu, özellikle herhangi bir sakatlığı olmadığı için ikinci yarıda Barcelona'ya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

