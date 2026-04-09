Flick'in kararı Barcelona yıldızını kızdırdı

Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, dün Çarşamba günü Atlético Madrid ile oynanan maçta ilk yarının sonunda oyundan alınmasının ardından hayal kırıklığına uğradı.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahası Spotify Camp Nou'da Atlético Madrid'e 0-2 yenildi.
Lewandowski, takım arkadaşı Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesinden etkilenen isimlerden biriydi ve bu durum, teknik direktör Hans Flick'i takımın şansını korumak için taktiksel değişiklikler yapmaya zorladı.
Flick, devre arasında Lewandowski ve Pedri'yi oyundan aldı. Pedri, fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle oyundan çıkarken, Lewandowski'nin oyundan alınması teknik bir karardı ve takım, Marcus Rashford'u açık forvet olarak sahaya sürdü.