Fiorentina-Inter, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Barella ve Sommer, ne hatalar ama! Brescianini 7 puan

De Gea 6: Esposito'nun kafa vuruşuna karşı elinden bir şey gelmedi. 92. dakikada Akanji'nin tehlikeli şutunu kurtararak topu uzaklaştırdı ve topu ağlara göndermek için kalan tüm umutları söndürdü. 95. dakikada Pio Esposito'nun dönerek yaptığı vuruşta da mükemmeldi.



Dodo 6: Maçın başında hemen iyi bir performans sergiledi, Gudmundsson'a harika bir asist yaptı; Gudmundsson'un kafa vuruşu ise birkaç santimetre farkla dışarıya gitti. Dimarco'dan daha aktifti.



Ranieri 5: Maçın başlamasından bir dakikadan az bir süre sonra Pio Esposito'yu arkasından kaçırarak ceza sahasında ne kadar dikkatsiz olduğunu gösterdi. Fiorentina bu hatanın bedelini kalesinde gördüğü golle ödedi. Pio Esposito ile birçok ikili mücadelede kaybetti, 95. dakikadaki mücadelede de neredeyse bir gol daha yiyordu.



Pongracic 6: Thuram ile birçok bire bir mücadelede başrol oynadı ve her seferinde galip çıktı.



Gosens 5,5: Dodo'ya göre kesinlikle daha az aktifti, hücumdan çok savunmaya odaklandı.



Brescianini 7: Zielinski'yi yakından takip etti ve iyi iş çıkardı. Kean'ı gol pozisyonuna soktu, ancak takım arkadaşı fırsatı kaçırdı. İyi bir geçişle Nerazzurri savunmasında panik yarattı, ancak şut çekme anında Bisseck tarafından önlendi. Büyük fedakarlık gösteren bir maç çıkardı.



Fagioli 6,5: Yüksek kaliteli bir maç çıkardı, sık sık karmaşık durumlardan zarafetle kurtuldu.



(46. dakikadan itibaren Fabbian: s.v.)



Ndour 7: Orta sahada fiziksel üstünlüğünü hissettiriyor. İkinci yarıda sahneye çıkıyor, önce Sommer'i kurtarmaya zorlayan uzak mesafeden şut, ardından İsviçreli kalecinin Gudmundsson'dan gelen topu geri püskürtmesini ağlara gönderen vuruşla 1-1'i sağlayan golü atıyor.



Parisi 6,5: En aktif oyunculardan biri ve hem Carlos Augusto'yu hem de Dimarco'yu zorluyor. Hızlı çıkışları rakibe zarar veriyor ama geri çekilme anlarında da varlığını hissettiriyor ve Brescianini'ye büyük yardım sağlıyor. Her şeyini ortaya koyuyor ve alkışlar eşliğinde oyundan çıkıyor.



(24. dakikadan itibaren Harrison 6,5: Korkusuzca oyuna giriyor, sürekli rakibini marke ediyor ve Nerazzurri savunmasını tedirgin ediyor.



Kean 5,5: Akanji kötü bir gece geçiriyor ve ilk yarıda ona en az iki net gol fırsatı veriyor, ancak Kean şanssızlıktan çok kendi hataları yüzünden bunları değerlendiremiyor. İkinci yarıda Acerbi onu markaja alıyor ve daha az şans buluyor.



(40. dakikadan itibaren Piccoli: s.v.)



Gudmundsson 6,5: Büyük bir özveri sergilediği bir maçtı. Bir kafa vuruşuyla golü az farkla kaçırdı, ardından Sommer'in tutamadığı ve Ndour'un 1-1'i yapan şutuyla beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu.



(46. dakikadan itibaren Comuzzo: s.v.)





Teknik Direktör Vanoli 6: Maçın daha ilk dakikasında bir gol geriye düşmesine rağmen Fiorentina dağılmadı. Beraberliği yakaladı ve hatta galibiyete çok yaklaştı.