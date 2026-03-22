Fiorentina-Inter, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Barella ve Sommer, ne hatalar ama! Brescianini 7 puan

Inter, Fiorentina'nın sahasında 1-1 berabere kaldı.
Aşağıda maçın tüm puanları yer alıyor.
De Gea 6: Esposito'nun kafa vuruşuna karşı elinden bir şey gelmedi. 92. dakikada Akanji'nin tehlikeli şutunu kurtararak topu uzaklaştırdı ve topu ağlara göndermek için kalan tüm umutları söndürdü. 95. dakikada Pio Esposito'nun dönerek yaptığı vuruşta da mükemmeldi.
Dodo 6: Maçın başında hemen iyi bir performans sergiledi, Gudmundsson'a harika bir asist yaptı; Gudmundsson'un kafa vuruşu ise birkaç santimetre farkla dışarıya gitti. Dimarco'dan daha aktifti.
Ranieri 5: Maçın başlamasından bir dakikadan az bir süre sonra Pio Esposito'yu arkasından kaçırarak ceza sahasında ne kadar dikkatsiz olduğunu gösterdi. Fiorentina bu hatanın bedelini kalesinde gördüğü golle ödedi. Pio Esposito ile birçok ikili mücadelede kaybetti, 95. dakikadaki mücadelede de neredeyse bir gol daha yiyordu.
Pongracic 6: Thuram ile birçok bire bir mücadelede başrol oynadı ve her seferinde galip çıktı.
Gosens 5,5: Dodo'ya göre kesinlikle daha az aktifti, hücumdan çok savunmaya odaklandı.
Brescianini 7: Zielinski'yi yakından takip etti ve iyi iş çıkardı. Kean'ı gol pozisyonuna soktu, ancak takım arkadaşı fırsatı kaçırdı. İyi bir geçişle Nerazzurri savunmasında panik yarattı, ancak şut çekme anında Bisseck tarafından önlendi. Büyük fedakarlık gösteren bir maç çıkardı.
Fagioli 6,5: Yüksek kaliteli bir maç çıkardı, sık sık karmaşık durumlardan zarafetle kurtuldu.
(46. dakikadan itibaren Fabbian: s.v.)
Ndour 7: Orta sahada fiziksel üstünlüğünü hissettiriyor. İkinci yarıda sahneye çıkıyor, önce Sommer'i kurtarmaya zorlayan uzak mesafeden şut, ardından İsviçreli kalecinin Gudmundsson'dan gelen topu geri püskürtmesini ağlara gönderen vuruşla 1-1'i sağlayan golü atıyor.
Parisi 6,5: En aktif oyunculardan biri ve hem Carlos Augusto'yu hem de Dimarco'yu zorluyor. Hızlı çıkışları rakibe zarar veriyor ama geri çekilme anlarında da varlığını hissettiriyor ve Brescianini'ye büyük yardım sağlıyor. Her şeyini ortaya koyuyor ve alkışlar eşliğinde oyundan çıkıyor.
(24. dakikadan itibaren Harrison 6,5: Korkusuzca oyuna giriyor, sürekli rakibini marke ediyor ve Nerazzurri savunmasını tedirgin ediyor.
Kean 5,5: Akanji kötü bir gece geçiriyor ve ilk yarıda ona en az iki net gol fırsatı veriyor, ancak Kean şanssızlıktan çok kendi hataları yüzünden bunları değerlendiremiyor. İkinci yarıda Acerbi onu markaja alıyor ve daha az şans buluyor.
(40. dakikadan itibaren Piccoli: s.v.)
Gudmundsson 6,5: Büyük bir özveri sergilediği bir maçtı. Bir kafa vuruşuyla golü az farkla kaçırdı, ardından Sommer'in tutamadığı ve Ndour'un 1-1'i yapan şutuyla beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu.
(46. dakikadan itibaren Comuzzo: s.v.)
Teknik Direktör Vanoli 6: Maçın daha ilk dakikasında bir gol geriye düşmesine rağmen Fiorentina dağılmadı. Beraberliği yakaladı ve hatta galibiyete çok yaklaştı.
Sommer 5: Kean’ın ortadan gelen şutunu iki hamlede kurtardı. Ndour’un uzak mesafeden attığı şutta hızlı tepki gösterdi ve Bisseck’in yardımıyla tehlikeyi önledi. Sakin bir gece gibi görünüyordu, ama sonra her şeyi mahveden bir hata geldi: Gudmundsson’un şutunu her zamanki gibi sabun gibi sektirdi ve Ndour iki adım mesafeden bu fırsatı kaçırmadı.
Bisseck 7: Tehlikeyi sezdi ve Sommer'in önünde tek başına şut çekecek olan Kean'a karşı harika bir çapraz müdahale yaptı. Savunma hattının açık ara en iyisi.
Akanji 5: Kean'ın arkasından geçmesine izin vererek büyük bir risk aldı, ancak şansına Fiorentina'nın forveti topu iyi kontrol edemedi. Bir dakika sonra bir başka kötü hata, bu kez Gudmundsson'a karşı, o da kafayla vurdu ve direği sıyırdı. Üçüncü kez de aynı şey oldu, Kean yine arkasından sızdı ve Parisi'nin ortasında birkaç santim farkla topu ağlara gönderemedi. Maçtaki en iyi hareketi, ceza sahasında Kean'ı önlemesi oldu. Maçın sonlarında rakip ceza sahasında kendini göstermeye çalıştı, ancak De Gea dikkatliydi.
Carlos Augusto 5,5: İlk yarıda en çok sallanan kanat sol kanattı. Sarı kart gördüğü için oyundan çıktı, ama aynı zamanda yorgun da düşmüştü.
(2. yarı 1. dakikadan itibaren Acerbi 6: Oyuna girip Kean'ı devraldı ve Akanji'den daha iyi idare etti).
Dumfries 5,5: Tek bir atak yaptı, bu da rakibe sarı karta mal oldu. Geri kalanında sıradan bir maç çıkardı.
(41. dakikadan itibaren Luis Henrique: s.v.)
Barella 5: Pio Esposito'nun kafasına attığı orta, topa dokunur gibi sağ ayağından çıktı. 19. dakikada Fiorentina'nın iki stoperini oyundan çıkaran daha da güzel bir asistle bunu tekrarladı, ancak Esposito bu sefer daha az isabetliydi ve büyük bir şansı kaçırdı. Sorunlar, aşırıya kaçmaya başladığında, kendi ceza sahası sınırında gereksiz yere gösterişli hareketler yapmaya başladığında ortaya çıkıyor. Çok tehlikeli olacağı belli olan bir topu uzaklaştırmak yerine paslaşarak çıkmaya çalışıyor ve Inter beraberliği yiyor.
Çalhanoğlu 6,5: Sahadan çıktığında önemi anlaşılıyor, onsuz Nerazzurri dengelerini kaybediyor ve Fiorentina orta sahayı ele geçiriyor.
(23. dakikadan itibaren Frattesi 5: Bu oyuncu sürekli bir muamma, artık ondan ne bekleneceği belli değil. Orta sahada herkesi kaybediyor).
Zielinski 5,5: Parlak bir performans gösteremedi, topu ilerletemedi ve uzak mesafeden birkaç denemeyle hücum bölgesinde tehlike yaratamadı.
Dimarco 5,5: Geçen yılki cansız Dimarco'yu yeniden görmeye başlıyoruz. El freni çekilmiş gibi.
Thuram 5: Ama nereye kayboldu? Takım arkadaşları onu arıyor, yüksek sesle çağırıyor, ama eski Marcus'tan eser yok.
(2. yarı 23. dakikadan itibaren Bonny 5: Daha kötü olamazdı).
P. Esposito 6,5: 50 saniye bile geçmeden, ilk topu yakaladı; Barella'nın ortasına kafayla vurdu ve skoru 1-0 yaptı. İki stoperin arasından çok iyi bir şekilde sıyrılıp De Gea ile karşı karşıya kaldığında skoru ikiye katlama fırsatı yakaladı, ancak çapraz vuruşu direğin birkaç santimetre yanından dışarıya gitti. Maçın sonlarında tekrar denedi, ceza sahasında Ranieri ile ikili mücadeleyi kazandı, ancak vuruşu De Gea'nın eline gitti.
Teknik Direktör Kolarov (cezalı Chivu'nun yerine) 5: Inter kendi içinde karışıyor. Calhanoglu'nun sahadan çıkması takımın güvenini sarsarken, Dumfries ise sahada çok fazla kalıyor.