AFP
Çeviri:
FIFA, son zamanlarda yaşanan olayların ardından Meksika'da güvenlik brifingleri talep etti
FIFA güvenlik brifingleri talep ediyor
Bu talep, FIFA'nın Zürih'teki genel merkezine olayların kapsamı ve olası sonuçları hakkında daha net bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır.
ESPN'ye göre, FIFA'nın Meksika ofisi tarafından derlenen belgeler İsviçre'ye gönderildi. Rapor, 22 Şubat Pazar günü ile Pazartesi günü erken saatler arasında meydana gelen olayları özetliyor ve federal yetkililer tarafından daha önce onaylandığı üzere, yaklaşık 20 Meksika eyaletinde güvenlik uyarılarını kapsıyor. FIFA'nın amacı, gelişen durumu değerlendirmek ve herhangi bir operasyonel önlem alınması gerekip gerekmediğini belirlemektir.
- AFP
İncelenen ev sahibi şehirler
Endişelere rağmen, Meksika federal hükümetine yakın kişiler, şu anda ülkenin 2026 Dünya Kupası ev sahibi statüsünün risk altında olduğuna dair herhangi bir gösterge olmadığını savunuyorlar. Ev sahibi şehirlerde hazırlıklar planlandığı gibi devam ederken, yerel organizasyon komiteleri FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun liderliğindeki FIFA yönetiminden resmi bir açıklama bekliyor.
- AFP
Hazırlıklar planlandığı gibi devam ediyor
Guadalajara ve Monterrey, Mart ayında düzenlenecek FIFA uluslararası maçlarında önemli roller üstlenecek. Bu şehirler, Dünya Kupası'na katılacak son takımları belirleyecek kıtalararası play-off maçlarına ev sahipliği yapacak.
Guadalajara'da, Yeni Kaledonya, Jamaika ve Kongo Cumhuriyeti milli takımlarının turnuvanın son aşamasına katılmak için mücadele etmesi bekleniyor. Monterrey ise, Surinam, Bolivya ve Irak'ın eleme turlarını geçmek için mücadele edeceği maçlara ev sahipliği yapacak.
- Getty Images Sport
Jalisco'da kritik saatler
Jalisco'daki yerel yetkililer kırmızı güvenlik alarmı verdiler ve önlem olarak derslerin ve bazı kamu faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasına karar verdiler. Nuevo León'da yetkililer, metropol bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdılar.
Playoff maçlarının yanı sıra, Guadalajara 2026'da dört Dünya Kupası maçı, Monterrey de dört maç düzenleyecek ve Mexico City ise turnuvanın açılış maçı da dahil olmak üzere beş maç düzenleyecek.
Reklam