FIFA, son zamanlarda yaşanan olayların ardından Meksika'da güvenlik brifingleri talep etti

Bu talep, FIFA'nın Zürih'teki genel merkezine olayların kapsamı ve olası sonuçları hakkında daha net bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır.

ESPN'ye göre, FIFA'nın Meksika ofisi tarafından derlenen belgeler İsviçre'ye gönderildi. Rapor, 22 Şubat Pazar günü ile Pazartesi günü erken saatler arasında meydana gelen olayları özetliyor ve federal yetkililer tarafından daha önce onaylandığı üzere, yaklaşık 20 Meksika eyaletinde güvenlik uyarılarını kapsıyor. FIFA'nın amacı, gelişen durumu değerlendirmek ve herhangi bir operasyonel önlem alınması gerekip gerekmediğini belirlemektir.