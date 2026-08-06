Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO), FIFA yetkililerine yüklenerek, Dünya Kupası'nın özelleştirilmesi projesinin geri çekilmesinin krizi sona erdirmediğini, aksine yönetişimde derin bir bozukluğu ortaya çıkardığını vurguladı.
FIFPRO, resmi web sitesinde yayımladığı açıklamada, FIFA'nın projesinden geri adım atmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu, ancak bunun uluslararası federasyonun Dünya Kupası'nın mülkiyetini ve yönetişimini kalıcı olarak değiştirecek bir plan hazırladığı gerçeğini ortadan kaldırmadığını belirtti.
Federasyon, yaşananların yalnızca bir yönetişim başarısızlığını değil, FIFA başkanının yetkilerinin ciddi bir şekilde kötüye kullanılmasını temsil ettiğini değerlendirdi.
FIFPRO ayrıca FIFA'nın Rabat'taki toplantısından çıkan açıklamayı da eleştirerek, açıklamanın krizin özünü ele almadığını, aksine FIFA'nın hatalar yapıldığını kabul etmesine rağmen krizi iyileştirilmesi gereken "prosedürler ve iletişim araçları" ile sınırlandırmakla yetindiğini değerlendirdi.
Açıklamada, FIFA'nın tüm işlemlerin "uluslararası federasyonun düzenleyici çerçevesine uygun olarak" gerçekleştirildiği yönündeki teyidinin, kurumun savunulması anlamına gelmediği, aksine mevcut yönetişim sisteminin doğrudan bir mahkumiyeti olduğu belirtildi; çünkü bu sistem, bu büyüklükte projelerin tam bir gizlilik içinde hazırlanmasına ve sızdırılana dek bunlardan etkilenen taraflardan gizlenmesine olanak tanıyor.