FIFPRO ayrıca, FIFA'nın "bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceği" yönündeki uyarısını da reddederek, futbol yönetişiminin denetlenmesinin bir saldırı olmadığını, aksine oyunu korumaya katkıda bulunan herkesin omuzlarına düşen bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ayrıca, sonuçlarını bu konuda devre dışı bırakılan kurulun kendisine sunan herhangi bir iç incelemenin gerçek bir çözüm olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, gelecekteki her inceleme sürecine oyuncuların, temsilcilerinin ve profesyonel futbolun paydaşlarının dahil edilmesini talep etti.

Haftalar önce FIFA ile imzaladığı mutabakat zaptının olumlu bir adım olduğunu, ancak FFE projesi krizinin bunun oyuncuları ve oyunu tek taraflı kararlardan korumak için yetersiz olduğunu kanıtladığını vurguladı.

FIFPRO, başta küresel sosyal diyalog platformunun FIFA yönetişim sisteminin kalıcı ve bağlayıcı bir parçası olarak entegre edilmesi olmak üzere bir dizi reform talep etti; ayrıca FIFA'nın uluslararası maç takvimi ve turnuvaların genişletilmesi gibi büyük kararlarda paydaşlarla istişare etmesinin yasal olarak zorunlu kılınmasını istedi.

Ayrıca, profesyonel futbol temsilcilerine FIFA Konseyi içinde oy hakkı verilmesini ve FIFPRO'nun oyuncuların küresel temsilcisi olarak resmen tanınmasını talep etti.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu, bu talepleri içeren resmi bir mektubu FIFA yönetimine ilettiğini ve mektubun FIFPRO başkanı ile birlikte Afrika, Asya-Okyanusya, Avrupa, Güney Amerika ile Orta ve Kuzey Amerika'daki tüm bölgesel federasyonların başkanları tarafından imzalandığını açıkladı.