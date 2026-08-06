18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Infantino(C)Getty Images

Çeviri:

FIFA'nın ve Infantino'nun kalbine yeni bir darbe

Dünya Kupası

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO), FIFA yetkililerine yüklenerek, Dünya Kupası'nın özelleştirilmesi projesinin geri çekilmesinin krizi sona erdirmediğini, aksine yönetişimde derin bir bozukluğu ortaya çıkardığını vurguladı.

FIFPRO, resmi web sitesinde yayımladığı açıklamada, FIFA'nın projesinden geri adım atmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu, ancak bunun uluslararası federasyonun Dünya Kupası'nın mülkiyetini ve yönetişimini kalıcı olarak değiştirecek bir plan hazırladığı gerçeğini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Federasyon, yaşananların yalnızca bir yönetişim başarısızlığını değil, FIFA başkanının yetkilerinin ciddi bir şekilde kötüye kullanılmasını temsil ettiğini değerlendirdi.

FIFPRO ayrıca FIFA'nın Rabat'taki toplantısından çıkan açıklamayı da eleştirerek, açıklamanın krizin özünü ele almadığını, aksine FIFA'nın hatalar yapıldığını kabul etmesine rağmen krizi iyileştirilmesi gereken "prosedürler ve iletişim araçları" ile sınırlandırmakla yetindiğini değerlendirdi.

Açıklamada, FIFA'nın tüm işlemlerin "uluslararası federasyonun düzenleyici çerçevesine uygun olarak" gerçekleştirildiği yönündeki teyidinin, kurumun savunulması anlamına gelmediği, aksine mevcut yönetişim sisteminin doğrudan bir mahkumiyeti olduğu belirtildi; çünkü bu sistem, bu büyüklükte projelerin tam bir gizlilik içinde hazırlanmasına ve sızdırılana dek bunlardan etkilenen taraflardan gizlenmesine olanak tanıyor.

  • InfantinoGetty Images

    FIFPro, FIFA'nın uyarısını reddetti ve reform çağrısında bulundu

    FIFPRO ayrıca, FIFA'nın "bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceği" yönündeki uyarısını da reddederek, futbol yönetişiminin denetlenmesinin bir saldırı olmadığını, aksine oyunu korumaya katkıda bulunan herkesin omuzlarına düşen bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

    Ayrıca, sonuçlarını bu konuda devre dışı bırakılan kurulun kendisine sunan herhangi bir iç incelemenin gerçek bir çözüm olarak kabul edilemeyeceğini belirterek, gelecekteki her inceleme sürecine oyuncuların, temsilcilerinin ve profesyonel futbolun paydaşlarının dahil edilmesini talep etti.

    Haftalar önce FIFA ile imzaladığı mutabakat zaptının olumlu bir adım olduğunu, ancak FFE projesi krizinin bunun oyuncuları ve oyunu tek taraflı kararlardan korumak için yetersiz olduğunu kanıtladığını vurguladı.

    FIFPRO, başta küresel sosyal diyalog platformunun FIFA yönetişim sisteminin kalıcı ve bağlayıcı bir parçası olarak entegre edilmesi olmak üzere bir dizi reform talep etti; ayrıca FIFA'nın uluslararası maç takvimi ve turnuvaların genişletilmesi gibi büyük kararlarda paydaşlarla istişare etmesinin yasal olarak zorunlu kılınmasını istedi.

    Ayrıca, profesyonel futbol temsilcilerine FIFA Konseyi içinde oy hakkı verilmesini ve FIFPRO'nun oyuncuların küresel temsilcisi olarak resmen tanınmasını talep etti.

    Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu, bu talepleri içeren resmi bir mektubu FIFA yönetimine ilettiğini ve mektubun FIFPRO başkanı ile birlikte Afrika, Asya-Okyanusya, Avrupa, Güney Amerika ile Orta ve Kuzey Amerika'daki tüm bölgesel federasyonların başkanları tarafından imzalandığını açıkladı.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin