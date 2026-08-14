Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, artık yalnızca Barcelona'nın geleceğe dönük en dikkat çeken kozlarından biri olmaktan çıktı.

Sport gazetesi, Hamza'nın son aylardaki hızlı gelişiminin, isminin Katalan kulübü çevresinin ötesine geçen bir üne kavuşmaya başlamasını sağladığını aktardı.

Uluslararası Futbol Federasyonu, oyuncunun yükselişine ve parlak performansına dikkat çekti; uluslararası kuruluş, Mısırlı forveti Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda öne çıkan 7 genç yetenek arasında gösterdi.

FIFA, Hamza'nın gelişimini, o turnuvada damgasını vuran diğer 6 genç yetenekle aynı seviyeye koyuyor. Bu isimler şöyle: Samuel Inacio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Mathew Baker (Melbourne City), Noah Fernandez (Eindhoven) ve Zé Lucas (Cruzeiro).

Hamza'nın hikâyesinin, FIFA'nın onu şimdi öne çıkarmasının nedenini açıkladığına şüphe yok. Katar'daki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki performansı, Barcelona'yı Mısır Ahli'nin alt yaş kategorilerinde zaten iyi izlenimler bırakmış bir forvetle anlaşma kararı almaya iten başlıca sebeplerden biriydi.

Mısır Milli Takımı ile Hamza, o turnuvadaki 4 maçta 2 gol kaydetti ve gelişimi Dünya Kupası'nın ardından da durmadı.

Barcelona başlangıçta geçen şubat ayında kiralık olarak onunla anlaştı ve Hamza, yeteneklerini kanıtlamak için genç takımla yalnızca 9 maça ihtiyaç duydu; bu süreçte 6 gol atarak sezonun son bölümünde önemli bir rol üstlendi.

Ancak asıl sıçrayışı, Hüsam Hasan'ın onu 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere davet etmeye karar verdiğinde geldi. Hamza turnuvaya yalnızca Mısır kadrosunu tamamlamak için gitmedi; Mısır'ın oynadığı 5 maçtan 4'ünde forma giydi ve takım son 16 turuna kadar yükselmeyi başardı.

Bu deneyim, halihazırda çok hızlı ilerleyen bir kariyeri daha da hızlandırdı. Kendi ülkesinin milli takımındayken, Barcelona'nın sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu devreye almaya karar verdiğinin teyidi de geldi. Bu opsiyon başlangıçta 1,5 milyon euro olarak belirlenmişti ve değişkenler ile primlere bağlı olarak 6,5 milyon euroya kadar çıkabiliyordu.