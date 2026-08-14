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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

Çeviri:

FIFA, Hamza Abdülkerim'i tarihi bir konuma yerleştirdi

La Liga
Barcelona
H. Abdelkarim
Mısır
İspanya
Mısır

Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, artık yalnızca Barcelona'nın geleceğe dönük en dikkat çeken kozlarından biri olmaktan çıktı. 

Sport gazetesi, Hamza'nın son aylardaki hızlı gelişiminin, isminin Katalan kulübü çevresinin ötesine geçen bir üne kavuşmaya başlamasını sağladığını aktardı. 

Uluslararası Futbol Federasyonu, oyuncunun yükselişine ve parlak performansına dikkat çekti; uluslararası kuruluş, Mısırlı forveti Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda öne çıkan 7 genç yetenek arasında gösterdi.

FIFA, Hamza'nın gelişimini, o turnuvada damgasını vuran diğer 6 genç yetenekle aynı seviyeye koyuyor. Bu isimler şöyle: Samuel Inacio (Borussia Dortmund), Cavan Sullivan (Philadelphia Union), Rémy Himbert (Lyon), Mathew Baker (Melbourne City), Noah Fernandez (Eindhoven) ve Zé Lucas (Cruzeiro).

Hamza'nın hikâyesinin, FIFA'nın onu şimdi öne çıkarmasının nedenini açıkladığına şüphe yok. Katar'daki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki performansı, Barcelona'yı Mısır Ahli'nin alt yaş kategorilerinde zaten iyi izlenimler bırakmış bir forvetle anlaşma kararı almaya iten başlıca sebeplerden biriydi.

Mısır Milli Takımı ile Hamza, o turnuvadaki 4 maçta 2 gol kaydetti ve gelişimi Dünya Kupası'nın ardından da durmadı. 

Barcelona başlangıçta geçen şubat ayında kiralık olarak onunla anlaştı ve Hamza, yeteneklerini kanıtlamak için genç takımla yalnızca 9 maça ihtiyaç duydu; bu süreçte 6 gol atarak sezonun son bölümünde önemli bir rol üstlendi.

Ancak asıl sıçrayışı, Hüsam Hasan'ın onu 2026 Dünya Kupası'na katılmak üzere davet etmeye karar verdiğinde geldi. Hamza turnuvaya yalnızca Mısır kadrosunu tamamlamak için gitmedi; Mısır'ın oynadığı 5 maçtan 4'ünde forma giydi ve takım son 16 turuna kadar yükselmeyi başardı.

Bu deneyim, halihazırda çok hızlı ilerleyen bir kariyeri daha da hızlandırdı. Kendi ülkesinin milli takımındayken, Barcelona'nın sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu devreye almaya karar verdiğinin teyidi de geldi. Bu opsiyon başlangıçta 1,5 milyon euro olarak belirlenmişti ve değişkenler ile primlere bağlı olarak 6,5 milyon euroya kadar çıkabiliyordu.

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    Birmingham karşısında dikkat çeken parlak performans

    Dünya Kupası'nın ardından Mısırlı forvet beklememeye karar verdi ve doğrudan Barcelona'ya dönerek A takımın hazırlık dönemine katıldı ve Flick'in yönetiminde çalışmaya başladı.

    Yeniden dikkatleri üzerine çekmek için tek bir fırsat ona yetti; Birmingham City'ye karşı oynanan hazırlık maçında Hamza Abdülkerim, 62 dakika içinde iki gol kaydederek Barcelona'nın en parlak yıldızı oldu.

    Önce kendisinin kazandığı bir penaltıyı gole çevirdi, ardından ceza sahası içinde belirerek dönen bir topu değerlendirdi ve golcü ikilisini tamamladı.

    İki golün ötesinde performansı, kulübü daha da ikna eden bazı özellikler ortaya koydu: ceza sahası içindeki durumları okuyabilme yeteneği, boşlukları bulmadaki yüksek sezgisi ve atakları sonuçlandırmadaki kararlılığı.

    Flick de onu övmekte gecikmedi; Alman teknik direktör, oyuncunun alçakgönüllülüğünü, karakterini ve gerçek bir forvetin ustalıkla üstesinden gelmesi gereken durumlarda ortaya çıkabilme becerisini takdir etti.

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    Birinci takımda kendisine bir fırsat doğuyor

    Hamza'nın parıldaması, Barcelona'nın hücumu açısından da son derece önemli bir zamanlamada geliyor; zira kulüp Robert Lewandowski'nin hizmetlerinden yoksun kaldı ve hâlâ gerçek bir santrfor mevkii için çözüm bulmaya çalışıyor.

    Kulüp, Julian Alvarez'i en öne çıkan seçeneklerinden biri olarak değerlendirmeyi sürdürüyor; ancak Atletico Madrid ile müzakerelerin güçlüğü, hücum planlamasını birden fazla ihtimale açık bırakıyor. Buna bir de Ferran Torres'in yaklaşan ayrılığı ekleniyor.

    Bu senaryoda, Hamza'nın yükselen kariyeri daha büyük bir önem kazanıyor; zira onun doğal rotası hâlâ, gelişimini sürdürmesi gereken yedek takım.

    Ancak hazırlık dönemindeki seviyesi, şimdilik A takımın dinamiği içinde kalmasına imkân tanıdı; böylece Flick'in grubuyla çalışmayı sürdürecek ve A takımın kapısını güçlü bir şekilde çalacak.

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