FIFA, Fransa’nın Michael Olise’ye gösterilen sarı kartla ilgili itirazını reddetti

Fransa’nın reddedilen itirazı, FIFA’nın ABD’li forvet Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasını tartışmalı bir şekilde ertelemesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Forvet, Bosna-Hersek maçında ilk başta oyundan atılmıştı, ancak çok ses getiren bir müdahalenin ardından 16’lı tur maçı öncesinde cezası askıya alınmıştı.

Balogun’un ilk 11’de yer almasını sağlayan bu eşi görülmemiş erteleme kararına rağmen, ABD takımı Belçika’ya karşı 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı. Belçika, çeyrek finale yükseldi ve burada İspanya ile karşılaşacak. Bu büyük Avrupa derbisinin galibi, yarı finalde Fransa ya da Fas ile karşılaşacak; bu durum, Olise aleyhindeki katı karara yönelik hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor.