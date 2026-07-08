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Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

FIFA, Fransa’nın Michael Olise’ye gösterilen sarı kartla ilgili itirazını reddetti

Fransa
M. Olise
Fransa - Fas
Fas
Dünya Kupası

Didier Deschamps, FIFA’nın resmi itirazı reddetmesinin ardından Michael Olise’nin Fas ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçında sarı kart cezasının devam edeceğini doğruladı. Bu karar, federasyonun kısa süre önce ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasını kaldırmasıyla keskin bir tezat oluşturuyor ve Fransa’nın yarı finale doğru olası yol haritasını çizmeye çalışırken hayal kırıklığını daha da artırıyor.

  • FIFA, Paraguay’ın galibiyetinde verilen sarı kart kararını onadı

    Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Deschamps, Fransız Futbol Federasyonu’nun Paraguay ile oynadıkları son 16 turu maçında Olise’ye gösterilen sarı kartın iptal edilmesi için resmi bir talepte bulunduğunu doğruladı. Forvet oyuncusu, maçın son dakikalarında Matias Galarza ile yaşadığı itiş kakışın ardından kartla cezalandırılmıştı.

    Tekrar görüntülerinde, Galarza'nın acı içinde yere düşmesine rağmen Olise'nin Paraguaylı oyuncunun formasını çektiği, ancak ona vurmadığı görüldü. Olise, bu turnuva boyunca Fransa için kilit bir isim oldu; şu ana kadar oynanan tüm Dünya Kupası maçlarında forma giydi ve etkileyici bir şekilde beş asist yaptı. Ancak itiraz sonuçsuz kaldı; bu da çeyrek finale hazırlanırken sarı kartın geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor. "Sarı kartın durumu değişmedi," diye açıkladı Deschamps. "Bu sabah FIFA'dan bir bildirim aldık."

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun’a verilen erteleme, FIFA’nın tutarsızlığını ortaya koyuyor

    Fransa’nın reddedilen itirazı, FIFA’nın ABD’li forvet Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasını tartışmalı bir şekilde ertelemesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Forvet, Bosna-Hersek maçında ilk başta oyundan atılmıştı, ancak çok ses getiren bir müdahalenin ardından 16’lı tur maçı öncesinde cezası askıya alınmıştı.

    Balogun’un ilk 11’de yer almasını sağlayan bu eşi görülmemiş erteleme kararına rağmen, ABD takımı Belçika’ya karşı 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı. Belçika, çeyrek finale yükseldi ve burada İspanya ile karşılaşacak. Bu büyük Avrupa derbisinin galibi, yarı finalde Fransa ya da Fas ile karşılaşacak; bu durum, Olise aleyhindeki katı karara yönelik hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor.

  • Fransa, Fas ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor

    Belçika veya İspanya ile oynanacak bir yarı final maçını düşünmeye başlamadan önce, Fransa’nın öncelikle zorlu bir Fas takımını aşması gerekiyor. Deschamps, bir sonraki rakibinin kalitesini hemen vurguladı; önceki maçla ilgili her türlü karşılaştırmayı reddetti ve takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

    "Maç açısından Fas, Paraguay değil," diye uyardı Deschamps. "Dört yıl önce Fas ile oynamıştık, onlar Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalmıştı. Çok iyi oyuncuları var, topu elinde tutmayı ve hücum etmeyi seven bir takım. Çok büyük niteliklere sahip."

    Olise, bir sonraki turda cezalı kalmamak için bu karşılaşmayı dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda.

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    Fransa ve Olise için bundan sonra ne olacak?

    Fransa, Perşembe günü oynanacak kritik çeyrek final maçı için hazırlıklarını tamamlayacak. Deschamps, Olise’yi ilk 11’de oynatıp oynatmayacağına karar vermek zorunda; zira bir sarı kart daha alması halinde İspanya veya Belçika ile oynanacak olası yarı final maçında forma giyemeyecek. Tıbbi ve teknik ekip, maçın başlamasından önce kadroyu yakından takip edecek ve belirleyici bir galibiyet elde ederek Dünya Kupası zaferine bir adım daha yaklaşmayı hedefleyecek.

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