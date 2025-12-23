Getty
FIFA'dan Cristiano Ronaldo'ya moral: Yasak kalktı
Kara liste: FIFA transfer yasaklarını açıkladı
FIFA, 19 Aralık’ta transfer işlemleri yapması yasaklanan kulüplerin güncel listesini yayımladı. Al-Nassr da bu “kara liste”de yer alan kulüpler arasındaydı. Ancak Suudi Arabistan ekibi, söz konusu listeden günler içinde çıkarılma hakkını elde etti. 2026 yılıyla birlikte ocak transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala, Riyad’da yeniden yeni isimlerin kadroya katılmasının önü açılmış olacak. Bu gelişme, Suudi Arabistan’da lig şampiyonluğunu kovalayan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo için de rahatlatıcı bir haber niteliği taşıyor.
Al-Nassr neden transfer yasağı aldı?
Al-Nassr’a uygulanan transfer yasağının resmi gerekçesi açıklanmış değil. Ancak Al Riyadhiya’nın haberine göre yasak, Aymeric Laporte’un Ağustos 2023’te Manchester City’den transferi kapsamında yapılması gereken bir ödemenin gerçekleştirilmemesinden kaynaklandı.
İddiaya göre Etihad Stadyumu’ndaki Premier League temsilcisinin, 31 Ağustos’ta 9 milyon avroluk (8 milyon sterlin / 11 milyon dolar) bir taksit alması gerekiyordu. Ödemenin zamanında yapılmaması üzerine FIFA devreye girerek Al-Nassr hakkında işlem başlattı. Benzer bir yaptırım Temmuz 2023’te, Ronaldo’nun büyük ses getiren transferinden birkaç ay sonra da uygulanmıştı. O dönemde de bazı mali düzensizlikler nedeniyle FIFA müdahale etmişti.
İnceleme altına alınan dosya, Nijeryalı kanat oyuncusu Ahmed Musa’nın 2018 yılında Leicester City’den Al-Nassr’a transferiydi. Performansa dayalı yaklaşık 390 bin sterlinlik bonus ödemesinin yapılmadığı tespit edilmiş, yaklaşık 2 milyon avroluk ödeme sonrası transfer yasağı kaldırılmıştı.
Yasağın kaldırılma nedeni: Şampiyonluk kovalayan Ronaldo’ya rahat nefes
Al-Nassr, FIFA tarafından belirlenen kurallara “tam uyum” sağladığını kanıtlayarak bir krizden daha çıkmayı başardı. Kulübe uygulanan son transfer yasağı, kamuoyuna açıklanmasından yalnızca iki gün sonra kaldırıldı. Transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün açıklanan FIFA kararı, Al-Nassr’ın kurallara tam uyum sağladığını doğruladı ve oyuncu tescil yasağı kalıcı olarak kaldırıldı. Dosya kapandı. Bu, kulübün 2026 planları öncesinde Al-Nassr için çok önemli bir gelişme.”
Al-Nassr, yaptırımlarla karşı karşıya kalan tek Suudi Pro Lig ekibi değil. Yerel rakipleri Al-Riyadh, Al-Shabab ve Al-Wehda da transfer yasağı bulunan kulüpler listesinde yer alıyor. Bu kulüplere uygulanan ambargolar üç transfer dönemi boyunca geçerli olacak. Cristiano Ronaldo, bu cezaların kendi lehine sonuçlar doğurmasını umuyor. Zira Orta Doğu’daki kariyeri boyunca somut başarılar sınırlı kaldı.
Portekizli yıldız, 2023 yılında Arab Club Champions Cup’ı kazanmıştı. O tarihten bu yana kulüp düzeyinde öz geçmişine yeni bir kupa ekleyemeyen Ronaldo, hem ligde hem de kıtasal turnuvalarda hayal kırıklıkları yaşadı. Buna karşın 2025-26 sezonunda Al-Nassr’ın Suudi Pro Lig’de zirveye çıkmasında önemli rol oynadı.
Bu sezon ligde oynadığı dokuz maçın tamamını kazanan Al-Nassr, ikinci sıradaki Al-Hilal’in dört puan önünde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü AFC Kupası’nda Al-Zawraa ile karşılaşacak, ardından 27 Aralık’ta ligde Al-Akhdoud deplasmanına çıkacak.
Ronaldo’nun hedefleri: goller ve kupalar
Cristiano Ronaldo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 11 gol kaydederek olağanüstü bireysel standartlarını sürdürmeye devam ediyor. Portekizli yıldız, Suudi Pro Lig’de üst üste iki kez gol kralı olmayı başarmış durumda.
Al-Nassr formasıyla toplamda 110 gole ulaşan Ronaldo, kariyerindeki 1.000 gole doğru da emin adımlarla ilerliyor. Millî takımda da hâlâ kilit bir rol üstlenen Ronaldo, Portekiz’in kaptanı olarak sorumluluk almaya devam ediyor. Gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda, Arjantin ile son şampiyon olan ezeli rakibi Lionel Messi ile birlikte sahne alması bekleniyor. Ronaldo, o turnuvaya giderken koleksiyonuna yeni kupalar eklemeyi hedefliyor.
Al-Nassr’ın yıl başında daha fazla harcama yapabilecek bir konumda olması, Al-Awwal Park’taki transfer planlamasında CR7’nin de önemli bir rol oynamaya devam ettiğini gösteriyor.
