FIFA, Cristiano Ronaldo yüzünden linç yedi!

Ronaldo'nun İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı kart - uluslararası kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart - başlangıçta Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarını etkileyecek çoklu maç cezasına yol açacağı kesin gibi görünüyordu. VAR, Dara O'Shea'ya dirsek attığı için sarı kartını doğrudan kırmızı karta çevirdikten sonra, disiplin öncülleri şiddet içeren davranış için en az iki veya üç maçlık bir ceza öngörüyordu. Bunun yerine, FIFA disiplin komitesi, Ronaldo'nun ihlalinin sadece bir maçlık bir cezayla sonuçlanacağına karar vererek, bu cezayı zaten çektiği için, önümüzdeki 365 gün geçerli olacak iki maçlık bir ertelenmiş ceza verdi.

Beklenmedik hoşgörü, önemli bir tepki yarattı, özellikle de olayda topu oynamaya yönelik hiçbir girişim olmaması ve aynı iki oyuncu arasında daha önce de gerginliklerin yaşanmış olması nedeniyle. Portekiz, Ronaldo'nun yokluğunda Ermenistan'ı 9-1 mağlup etse de, birçok gözlemci Ronaldo'nun dirsek darbesinin ciddiyeti nedeniyle Dünya Kupası'nda en az bir maç kaçıracağını düşünüyordu. Ancak Ronaldo, Portekiz'in turnuvadaki ilk maçında forma giyebilecek. Bazıları bu kararın, benzer durumlarda diğer oyunculara uygulanan disiplin standartlarını zedelediğini düşünüyor.

Bu karar, kısmen Ronaldo'nun daha önceki uluslararası maçlardaki temiz sicili ve bunun milli takım düzeyinde aldığı ilk kırmızı kart olması gerçeğine atfedildi. Bununla birlikte, bu karar tutarlılık, şeffaflık ve yönetim organının daha geniş anlamda adalet mi yoksa ticari çekicilik mi gözeterek hareket ettiği konusunda yaygın bir tartışma başlattı.