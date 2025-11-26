Getty Images Sport
FIFA, Cristiano Ronaldo yüzünden linç yedi!
- Getty Images
Ronaldo, cezası askıya alındıktan sonra Dünya Kupası açılış maçında oynayacak
Ronaldo'nun İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı kart - uluslararası kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart - başlangıçta Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarını etkileyecek çoklu maç cezasına yol açacağı kesin gibi görünüyordu. VAR, Dara O'Shea'ya dirsek attığı için sarı kartını doğrudan kırmızı karta çevirdikten sonra, disiplin öncülleri şiddet içeren davranış için en az iki veya üç maçlık bir ceza öngörüyordu. Bunun yerine, FIFA disiplin komitesi, Ronaldo'nun ihlalinin sadece bir maçlık bir cezayla sonuçlanacağına karar vererek, bu cezayı zaten çektiği için, önümüzdeki 365 gün geçerli olacak iki maçlık bir ertelenmiş ceza verdi.
Beklenmedik hoşgörü, önemli bir tepki yarattı, özellikle de olayda topu oynamaya yönelik hiçbir girişim olmaması ve aynı iki oyuncu arasında daha önce de gerginliklerin yaşanmış olması nedeniyle. Portekiz, Ronaldo'nun yokluğunda Ermenistan'ı 9-1 mağlup etse de, birçok gözlemci Ronaldo'nun dirsek darbesinin ciddiyeti nedeniyle Dünya Kupası'nda en az bir maç kaçıracağını düşünüyordu. Ancak Ronaldo, Portekiz'in turnuvadaki ilk maçında forma giyebilecek. Bazıları bu kararın, benzer durumlarda diğer oyunculara uygulanan disiplin standartlarını zedelediğini düşünüyor.
Bu karar, kısmen Ronaldo'nun daha önceki uluslararası maçlardaki temiz sicili ve bunun milli takım düzeyinde aldığı ilk kırmızı kart olması gerçeğine atfedildi. Bununla birlikte, bu karar tutarlılık, şeffaflık ve yönetim organının daha geniş anlamda adalet mi yoksa ticari çekicilik mi gözeterek hareket ettiği konusunda yaygın bir tartışma başlattı.
FIFA'nın 'kuralları esnetmesi' taraftarları öfkelendirdi
X (eski adıyla Twitter) platformunda, dünyanın dört bir yanından taraftarlar, Ronaldo'ya ayrıcalıklı muamele yapıldığını düşündükleri bu duruma inanamama ve öfkeyle tepki gösterdi.
@Shaun_Hall23 şöyle yazdı: "Bu tam bir rezalet, yıllar boyunca cezalar nedeniyle önemli maçları kaçıran oyuncu sayısı çok fazla. Bu, futbolu alay konusu haline getiriyor."
@Kop_101x şunları ekledi: "Sırf Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için kuralları esnetmek şok edici. Başka bir oyuncuya saldırdı ve buna göre ve emsallerine uygun şekilde cezalandırılmalı."
@notassedLFC, FIFA'yı maddi çıkarlarla hareket etmekle suçladı: "FIFA, Ronaldo'nun para kazandırdığını biliyor. Onun Dünya Kupası açılış maçında oynamaması, FIFA'ya para kaybettirir. Tipik bir durum. Örneğin, bu küçük bir ülkeden gelen İskoç bir oyuncu olsaydı, 3 maçın hepsinde cezalı olurdu."
@CarlSwietlik de çekinmeden şöyle dedi: "O zaman şiddet içeren davranışlar için kural ya da ceza olmasa daha iyi olur 🤦♂️ Tam bir felaket. Futbolun durumu böyle işte."
@HHHendricks1 ise kararın Portekiz'e zarar verdiğini söyleyerek şaka yaptı: "Bu tamamen öngörülebilir bir durum olsa da, ona açıkça ayrıcalıklı muamele göstermeleri kesinlikle delilik! En komik kısmı ise, bu kararın aslında Portekiz'i cezalandırması 😂😂😂 O olmadan çok daha iyi bir takımlar!"
@Ratidoking alaycı bir şekilde şunları ekledi: "Messi hayranı olarak, onun cezalandırılmaması için dua ettim, şimdi onun komedisini izleyebiliriz, o Dünya Kupası'nın dostluk maçı olduğunu düşünüyor."
Tepkiler @Dantes__Infern0'ın son bir esprisiyle sona erdi: "Bu, Portekiz'in Dünya Kupası'nda 10 kişiyle oynayacağı anlamına mı geliyor??"
- Getty Images Sport
Ronaldo'nun İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı 'şiddet içeren davranışı' nedeniyle gördüğü kırmızı kart
Ronaldo'nun tartışmalı kırmızı kartı, Portekiz'in 2-0 geride olduğu kaotik bir eleme maçında Dublin'de geldi ve ikinci yarıda öfkenin doruğa çıktığı bir akşamın sahnesini hazırladı. O'Shea ile boğuşan Portekiz kaptanı, topun dışında savunma oyuncusunun sırtına dirsek attı. Bu hareket VAR tarafından fark edildi ve şiddetli davranış olarak değerlendirildi. Ronaldo, oyundan atılmasına ironik bir şekilde ev sahibi taraftarı alkışlayarak yanıt verdi ve Aviva Stadyumu'ndaki zaten düşmanca olan atmosferi daha da alevlendirdi.
Temasın şiddeti ve topu oynamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmaması, özellikle benzer olaylara ilişkin geçmişteki kararlar göz önüne alındığında, FIFA disiplin komitesinin en az iki maçlık bir ceza vereceği yönündeki spekülasyonları hemen alevlendirdi. Ancak Ronaldo'nun uluslararası alanda lekesiz disiplin sicili belirleyici bir rol oynamış görünüyor ve komite daha ağır bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi. Bu karar, özellikle daha az tanınan oyuncuların benzer veya daha hafif hareketlerinin rutin olarak çok maçlık cezalarla sonuçlandığı göz önüne alındığında, tutarlılık konusundaki endişeleri artırdı.
CR7, Portekiz'in Dünya Kupası açılış maçında oynayabilecek
Portekiz, turnuva öncesinde herhangi bir disiplin cezası almaması durumunda Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası açılış maçında tam olarak hazır olacağını bilerek turnuva hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Roberto Martínez'in tereddüt etmeden onu ilk 11'de oynatması bekleniyor, ancak tecrübeli forvetin iki maçlık cezasını tekrarlamasına neden olabilecek herhangi bir çatışmadan kaçınması gerekecek.
Reklam