FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarından 'şok ve üzüntü duyduğunu' belirterek 'tam dayanışma' mesajı verdi
Real Madrid'in zaferi ırkçılık iddialarıyla gölgelendi
Vinicius, Brezilya'da oynanan maçın tek golünü atarak Real Madrid'in Benfica ile oynadığı eleme turu ilk maçını 1-0 kazanmasına yardımcı oldu. Ancak maç, Gianluca Prestianni'nin ırkçı taciz iddialarıyla gölgelendi. Vinicius, Arjantinli oyuncunun sözlerini hakeme bildirdi ve hakem ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktu.
Maç on dakikalık bir aradan sonra yeniden başladı, ancak Benfica ve teknik direktör Jose Mourinho, olaya verdikleri tepki nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Benfica, Prestianni'nin "iftira" kurbanı olduğunu iddia ederken, Mourinho, Vinicius'un gol sevinciyle tacizi kışkırttığını ima etti ve Eusebio'nun kulüpte bir efsane olması nedeniyle kulübünün ırkçı olamayacağını vurguladı.
Infantino: Irkçılığa yer yok
FIFA Başkanı Infantino da olayla ilgili görüşlerini Çarşamba günü şöyle dile getirdi: "SL Benfica ile Real Madrid CF arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık iddiası içeren olayı görünce şok oldum ve üzüldüm.
Sporumuzda ve toplumda ırkçılığa kesinlikle yer yoktur. Tüm ilgili tarafların harekete geçmesi ve sorumluları hesap vermesi gerekir.
FIFA olarak, Küresel Irkçılıkla Mücadele ve Oyuncuların Sesi Paneli aracılığıyla, oyuncuların, yetkililerin ve taraftarların saygı görmesini ve korunmasını ve olaylar meydana geldiğinde uygun önlemlerin alınmasını sağlamaya kararlıyız.
"Maçı durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokan hakem Francois Letexier'i tebrik ediyorum.
"FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarına tam bir dayanışma gösterir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!"
Eski Premier Lig hakemi 'beceriksiz' yorumları için özür diledi
Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg da canlı yayında görüşü sorulduğunda kullandığı kelimeler nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Gecikme sırasında konuşan Clattenburg, Amazon Prime izleyicilerine şunları söyledi: "Vinicius Junior hakeme yaklaştığında, hakem protokolü uygulamak zorundadır, bu durumda UEFA'nın belirlediği kurallara uymak zorundadır.
Bu durumda sorun, Vinicius Junior'un kendisine yardımcı olmamasıdır. Hakemin işini zorlaştırmıştır.
Harika bir gol attı ve tek yapması gereken, evet, kutlamak, ama geri dönmekti. Bu durumu çok, çok zorlaştırdı."
Sözleri hemen eleştirilere yol açtı ve şimdi sosyal medya kanallarında "Spor veya hayatta ırkçılığı haklı gösteren hiçbir şey yoktur. Dün geceki olayın ardından bir açıklama yapma fırsatı bulduğum için minnettarım, hatalıydım, özür dilerim.
Canlı yayındaydık, benim işim o anda tepki vermek ve kullandığım kelimeler beceriksizce ve yanlıştı. Bundan ders alıyorum ve durumu baştan sona klas bir şekilde ele alan meslektaşlarıma minnettarım."
Haftaya duygusal bir ikinci maç bizi bekliyor
UEFA soruşturması şu anda devam ediyor ve Prestianni, Vinicius'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu suçlamasıyla ağır bir ceza alma riskiyle karşı karşıya. Orta saha oyuncusu, Brezilyalı oyuncuya karşı ayrımcı bir dil kullandığını reddederek, "Vinicius Jr.'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadım. O ne yazık ki duyduğunu sandığı şeyi yanlış anladı. Ben kimseye karşı ırkçı davranmadım" dedi.
Prestianni'nin önümüzdeki hafta Bernabeu'da oynanacak rövanş maçında sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Benfica, bir sonraki tura yükselmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor. Kylian Mbappe ise Prestianni'nin ömür boyu Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini istedi.
Mbappe, "Prestianni, Vini Jr.'a açıkça maymun dedi, bu beş kez oldu. Ben gördüm. UEFA'nın en iyi kameraları var, şimdi bekliyoruz. Bu kabul edilemez. Benim tarzım bir insan değil. Benfica en iyi kulüplerden biri, onlara karşı bir şeyim yok, ama Prestianni bir daha asla Şampiyonlar Ligi'nde oynamamalı" dedi.
