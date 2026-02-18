FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarından 'şok ve üzüntü duyduğunu' belirterek 'tam dayanışma' mesajı verdi

Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg da canlı yayında görüşü sorulduğunda kullandığı kelimeler nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Gecikme sırasında konuşan Clattenburg, Amazon Prime izleyicilerine şunları söyledi: "Vinicius Junior hakeme yaklaştığında, hakem protokolü uygulamak zorundadır, bu durumda UEFA'nın belirlediği kurallara uymak zorundadır.

Bu durumda sorun, Vinicius Junior'un kendisine yardımcı olmamasıdır. Hakemin işini zorlaştırmıştır.

Harika bir gol attı ve tek yapması gereken, evet, kutlamak, ama geri dönmekti. Bu durumu çok, çok zorlaştırdı."

Sözleri hemen eleştirilere yol açtı ve şimdi sosyal medya kanallarında "Spor veya hayatta ırkçılığı haklı gösteren hiçbir şey yoktur. Dün geceki olayın ardından bir açıklama yapma fırsatı bulduğum için minnettarım, hatalıydım, özür dilerim.

Canlı yayındaydık, benim işim o anda tepki vermek ve kullandığım kelimeler beceriksizce ve yanlıştı. Bundan ders alıyorum ve durumu baştan sona klas bir şekilde ele alan meslektaşlarıma minnettarım."