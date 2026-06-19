Feyenoord’un 2026 yaz transfer dönemi için altı önceliği

Bu yaz Feyenoord’da kiralık olarak oynayan çok sayıda oyuncu 1908 antrenman tesisine geri dönecek; bunlardan aslında sadece kulüp altyapısından yetişen Gjivai Zechiël, FC Utrecht’te geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından De Kuip’te gerçekten bir katkı sağlayabilecek gibi görünüyor.

Rigaux, bu yaz forvet hattını selefi Dennis te Kloese’den daha iyi değerlendirmeli, çünkü Feyenoord hâlâ Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs ve Luka Ivanusec gibi pahalı oyuncularla uğraşmak zorunda; aslında herkesin gördüğü gibi, bu oyuncuların liman kentindeki kariyerleri çoktan sona erdi.

Feyenoord, satın alma opsiyonlarını nasıl ele alacağı konusunda da iyi düşünmelidir; zira son yıllarda, kiralanan bir oyuncu beklenen performansı göstermediğinde kulüplerin görünüşte iyi anlaşmalar yapmasına rağmen sık sık sorunlar yaşanmaktadır.

Rigaux, gereksiz oyuncuları kiralamak yerine, bu geçici düzenlemeleri özellikle yetenekli oyuncuları başka kulüplere yerleştirmek için kullanmalı; böylece Zechiël gibi onlar da daha iyi oyuncular olarak ileride geri dönebilecekler.

Bu nedenle, sol bek Lucas Gardenier ve teknik yetenek Ayoub Ouarghi’nin bu sezon ilk kiralık oyuncular olarak FC Dordrecht’e gönderilmesi iyiye işaret. Jan Plug, Jaden Slory ve Aymen Sliti gibi yetenekli oyuncular için de kiralanma, yine mükemmel bir çözüm gibi görünüyor.