Feyenoord’un 2026 yaz transfer dönemi için altı önceliği

Dévy Rigaux, 1 Haziran’da Feyenoord’da devasa görevine başladı. Belçikalı teknik direktör, Club Brugge’de rahat bir konumda olmasına rağmen bu riskli görevi üstlenerek hırsını ortaya koydu. Voetbalzone, bu yoğun transfer yazında Rigaux’ya destek oluyor.
Robin van Persie'nin takımdan ayrılması ve Giovanni van Bronckhorst'un (Sipke Hulshoff ile birlikte) Rotterdam'da takımın başına geçmesiyle birlikte, Rigaux artık Feyenoord'un kadro yapısına odaklanabilir.
İlk transferler çoktan gerçekleşti. Cuma günü Stadionclub, orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte’yi (OGC Nice) tanıttı; Rigaux ise daha önce Faslı üst düzey yetenek Ilian Hadidi’yi (Standard Liège) Feyenoord’a gelmeye ikna etmişti. Sol ayaklı savunma oyuncusu Mika Mármol (Las Palmas) ise yakında bir sonraki transfer olacak gibi görünüyor.
Buna karşılık, bazı oyuncuların ayrılışı da söz konusu. Steven Benda, Gernot Trauner ve Raheem Sterling, bedelsiz olarak yeni bir kulüp arayışına girerken, kiralık oyuncu Malcolm Jeng ise Stade Reims’e geri dönüyor. Jeyland Mitchell ve Plamen Andreev ise sırasıyla Sturm Graz ve Debreceni VSC’ye kalıcı olarak satıldı.
Voetbalzone, Van Bronckhorst ve Rigaux’nun bu yaz PSV ile aradaki farkı azaltmak ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergilemek için alması gereken önemli kararları sıralıyor.