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Feyenoord 2026Voetbalzone
Wessel Antes

Çeviri:

Feyenoord’un 2026 yaz transfer dönemi için altı önceliği

Transfers
Feyenoord
Eredivisie
KNVB Kupası
Şampiyonlar Ligi

Dévy Rigaux, 1 Haziran’da Feyenoord’da devasa görevine başladı. Belçikalı teknik direktör, Club Brugge’de rahat bir konumda olmasına rağmen bu riskli görevi üstlenerek hırsını ortaya koydu. Voetbalzone, bu yoğun transfer yazında Rigaux’ya destek oluyor.

Robin van Persie'nin takımdan ayrılması ve Giovanni van Bronckhorst'un (Sipke Hulshoff ile birlikte) Rotterdam'da takımın başına geçmesiyle birlikte, Rigaux artık Feyenoord'un kadro yapısına odaklanabilir.

İlk transferler çoktan gerçekleşti. Cuma günü Stadionclub, orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte’yi (OGC Nice) tanıttı; Rigaux ise daha önce Faslı üst düzey yetenek Ilian Hadidi’yi (Standard Liège) Feyenoord’a gelmeye ikna etmişti. Sol ayaklı savunma oyuncusu Mika Mármol (Las Palmas) ise yakında bir sonraki transfer olacak gibi görünüyor.

Buna karşılık, bazı oyuncuların ayrılışı da söz konusu. Steven Benda, Gernot Trauner ve Raheem Sterling, bedelsiz olarak yeni bir kulüp arayışına girerken, kiralık oyuncu Malcolm Jeng ise Stade Reims’e geri dönüyor. Jeyland Mitchell ve Plamen Andreev ise sırasıyla Sturm Graz ve Debreceni VSC’ye kalıcı olarak satıldı.

Voetbalzone, Van Bronckhorst ve Rigaux’nun bu yaz PSV ile aradaki farkı azaltmak ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergilemek için alması gereken önemli kararları sıralıyor.

  • Gjivai ZechielImago

    Daha iyi bir kiralama politikası oluşturun

    Bu yaz Feyenoord’da kiralık olarak oynayan çok sayıda oyuncu 1908 antrenman tesisine geri dönecek; bunlardan aslında sadece kulüp altyapısından yetişen Gjivai Zechiël, FC Utrecht’te geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından De Kuip’te gerçekten bir katkı sağlayabilecek gibi görünüyor.

    Rigaux, bu yaz forvet hattını selefi Dennis te Kloese’den daha iyi değerlendirmeli, çünkü Feyenoord hâlâ Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs ve Luka Ivanusec gibi pahalı oyuncularla uğraşmak zorunda; aslında herkesin gördüğü gibi, bu oyuncuların liman kentindeki kariyerleri çoktan sona erdi.

    Feyenoord, satın alma opsiyonlarını nasıl ele alacağı konusunda da iyi düşünmelidir; zira son yıllarda, kiralanan bir oyuncu beklenen performansı göstermediğinde kulüplerin görünüşte iyi anlaşmalar yapmasına rağmen sık sık sorunlar yaşanmaktadır.

    Rigaux, gereksiz oyuncuları kiralamak yerine, bu geçici düzenlemeleri özellikle yetenekli oyuncuları başka kulüplere yerleştirmek için kullanmalı; böylece Zechiël gibi onlar da daha iyi oyuncular olarak ileride geri dönebilecekler.

    Bu nedenle, sol bek Lucas Gardenier ve teknik yetenek Ayoub Ouarghi’nin bu sezon ilk kiralık oyuncular olarak FC Dordrecht’e gönderilmesi iyiye işaret. Jan Plug, Jaden Slory ve Aymen Sliti gibi yetenekli oyuncular için de kiralanma, yine mükemmel bir çözüm gibi görünüyor.

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  • Calvin Stengs Luka IvanusecImago

    Kapsamlı bir temizlik yapın

    Daha önce adı geçen Zerrouki, Stengs ve Ivanusec, Feyenoord’un bu yaz karşı karşıya kaldığı büyük sorunun sadece küçük bir parçası: kadro çok geniş. Birçok oyuncunun satılması gerekiyor ve bazı durumlarda Rigaux, Te Kloese’nin yaptığı seçimler nedeniyle zarara katlanmak zorunda kalacak.

    Aynı şekilde, milyonlarca euroya transfer edilen Neraysho Kasanwirjo ve Stéphano Carrillo da, Fortuna Sittard ve Dordrecht’te kiralık olarak oynadıkları dönemde pek etkileyici bir performans sergileyemedikleri için takımdan ayrılmaya hazır görünüyor.

    Rigaux da, pek çok taraftar gibi, Bart Nieuwkoop, Mats Deijl, Jordan Lotomba, Jeremiah St. Juste, Shiloh ’t Zand, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges ve Casper Tengstedt gibi oyuncuların seviyesine dair şüpheleri olacaktır.

    Sem Steijn için Gio’nun geri dönüşü olumlu sonuçlar doğurabilir, zira oyuncu, nitelik açısından 2017 şampiyonluk sezonundaki Jens Toornstra’ya yakın bir seviyede. La Hague’lı oyuncu, orta sahadan daha fazla gol üretmeyi sağlayabilecek bir oyuncu olduğu su götürmez bir gerçek.

    Ancak Feyenoord, piyasa koşullarına uygun bir bedel karşılığında, tek kez milli takımda forma giymiş bu oyuncuyu bir yıl sonra tekrar satmayı da tercih edebilir. Algemeen Dagblad gazetesine göre, Jakub Moder ve In-beom Hwang da iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir.

  • Timon WellenreutherImago

    Wellenreuther konusunda doğru kararı verin

    Justin Bijlow, Genoa ile uzun yıllığına sözleşme imzaladığına göre, Feyenoord da Timon Wellenreuther konusunda önemli bir karar vermek zorunda kalacak. Alman oyuncunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

    Eğer bir Bundesliga kulübü Wellenreuther için teklifte bulunursa, dört yılın ardından kaptanla vedalaşmak hiç de garip olmaz. Bu durumda Feyenoord, iki rekabetçi kaleci arayışına girmek zorunda kalacak.

    Leeds United’ın sadık bir taraftarı olarak Rigaux’ya, en azından Illan Meslier’i aramasını tavsiye etmek isterim. 26 yaşındaki Fransız oyuncu, bu İngiliz halk kulübünde bir kuyruklu yıldız gibi parladı, ancak geçen sezon ilk 11’deki yerini kaybetti.

    Yine de, Leeds formasıyla tam 215 maça çıkan 1,97 metre boyundaki bu kalecinin hâlâ büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Rigaux, Mármol’un transferinin yaklaşmasıyla birlikte transfer ücreti gerektirmeyen oyuncuları da takip ettiğini gösteriyor; kim bilir, belki de Meslier’e de yönelir.

  • Givairo ReadImago

    Read’i elinde tut ya da en yüksek fiyata sat

    Çeşitli saygın medya kuruluşlarının daha önceki haberlerine göre, Givairo Read bu yaz Feyenoord’un en önemli gelir kaynağı olacak. Yine de, transfer ücreti ödenmeden takıma katılan ve sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam eden 20 yaşındaki bir bek oyuncusunun satışında neden bu kadar acele edildiği sorusu akla gelebilir.

    Read'in kendisi de, onu yakından takip eden Bayern Münih ve Manchester City gibi kulüpler için henüz hazır olup olmadığını sorgulamalıdır. Feyenoord, en yüksek bedeli elde etmek için bir teklif savaşının çıkmasını ummalı; aksi takdirde bu üst düzey yeteneği bir sezon daha kadrosunda tutmayı tercih edebilir.

    Düşünülebilecek bir başka senaryo ise, Read’in bir yıl daha De Kuip’te oynamaya devam edeceği şekilde Bayern veya City’ye satılmasıdır. Feyenoord’un bir yıllık aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne geri döneceği göz önüne alındığında, bu onun gelişimi açısından hiç de çılgın bir fikir değildir.

  • Anis Hadj MoussaImago

    Takımdan ayrılan yıldız oyuncuların yerine uygun yedekler bulun

    Igor Paixão’nun yerine doğrudan bir yedek bulamamak, Te Kloese’nin yaptığı belki de en büyük hataydı; bu durum, sonuçta Van Persie’ye de hiç yardımcı olmadı.

    Leo Sauer, geçtiğimiz sezon bu görevi üstlenmeye henüz hazır olmadığını gösterdi; bu nedenle Anis Hadj Moussa ve Ayase Ueda'nın ayrılması durumunda tüm alarm zilleri çalmalıdır. Feyenoord, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gireceği bu dönemde, doğru forvetlere yatırım yapmalıdır.

    Henüz yirmi yaşındaki Sauer kesinlikle gözden çıkarılmamalı, ancak Feyenoord’un önümüzdeki sezon tamamen yeni bir forvet hattıyla oynaması da gayet olası. Slovak oyuncunun, daha deneyimli bir rakibin arkasında, biraz daha dikkatli bir şekilde sahaya sürülmesi de onun için daha iyi olabilir.

  • Shaqueel van PersieGetty

    Varkenoord’u unutmayın

    Rigaux, sakatlık sayısını azaltmak amacıyla Feyenoord’un sağlık ekibini güçlendirmek istediğini zaten belirtmiş olduğundan, Belçikalıya verilecek son bir tavsiye kalıyor: kendi evinin bahçesini de unutma.

    Van Persie, Feyenoord’da son bir buçuk yıl boyunca teknik direktörlük görevini yürütürken pek çok hata yaptı, ancak gözü her zaman Varkenoord’daydı.

    Geçtiğimiz sezon Van Persie, Thijs Kraaijeveld, Ilai Grootfaam, Tobias van den Elshout, Shaqueel van Persie ve Jivayno Zinhagel gibi yetenekli genç oyuncuları Feyenoord’da ilk kez sahaya çıkardı. Umuyoruz ki önümüzdeki sezon bu yetenekleri Van Bronckhorst yönetiminde tekrar göreceğiz, çünkü gelecek gençlere aittir.