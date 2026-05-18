Feyenoord'un 2025/26 sezonu değerlendirmesi: Raheem Sterling 3 puan aldı, tek gerçek yıldız

Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Feyenoord, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Rotterdam ekibi, birçok kötü an yaşamasına rağmen Eredivisie'yi ikinci sırada tamamladı. Voetbalzone, Feyenoord'un her oyuncusuna 2025/26 sezonu için bir not veriyor.

İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı acı bir şekilde elenmesi nedeniyle Feyenoord bu sezon Avrupa Ligi'ne katılmak zorunda kaldı. Bu turnuvada, teknik direktör Robin van Persie'nin bazı dikkat çekici tercihlerinin de etkisiyle, Stadionclub beklenenin altında bir performans sergiledi. KNVB Kupası'ndaki macera da hayal kırıklığıyla sonuçlandı: Feyenoord, De Kuip'te sc Heerenveen'e 2-3 yenilerek ilk turda elendi.

Eredivisie'de ise inişli çıkışlı bir performans sergilendi. Feyenoord muhteşem bir başlangıç yaptı, ancak ardından düşüş çok büyük oldu. Yine de Van Persie ve ekibi, kısmen daha zayıf rakipler sayesinde, milyarlarca dolarlık turnuvaya katılımı garantilemek için yeterli puanı topladı.

Resmi bir maçta forma giyen neredeyse tüm Feyenoord oyuncuları 1 ila 10 arasında bir notla değerlendirildi. Justin Bijlow (şu anda Genoa'nın kalecisi), Steven Benda, Malcolm Jeng ve bir dizi yetenekli yeni oyuncu, değerlendirme için yeterli süre sahada kalamadılar.