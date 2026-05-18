Feyenoord'un 2025/26 sezonu değerlendirmesi: Raheem Sterling 3 puan aldı, tek gerçek yıldız

Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Feyenoord, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Rotterdam ekibi, birçok kötü an yaşamasına rağmen Eredivisie'yi ikinci sırada tamamladı. Voetbalzone, Feyenoord'un her oyuncusuna 2025/26 sezonu için bir not veriyor.

İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı acı bir şekilde elenmesi nedeniyle Feyenoord bu sezon Avrupa Ligi'ne katılmak zorunda kaldı. Bu turnuvada, teknik direktör Robin van Persie'nin bazı dikkat çekici tercihlerinin de etkisiyle, Stadionclub beklenenin altında bir performans sergiledi. KNVB Kupası'ndaki macera da hayal kırıklığıyla sonuçlandı: Feyenoord, De Kuip'te sc Heerenveen'e 2-3 yenilerek ilk turda elendi.

Eredivisie'de ise inişli çıkışlı bir performans sergilendi. Feyenoord muhteşem bir başlangıç yaptı, ancak ardından düşüş çok büyük oldu. Yine de Van Persie ve ekibi, kısmen daha zayıf rakipler sayesinde, milyarlarca dolarlık turnuvaya katılımı garantilemek için yeterli puanı topladı.

Resmi bir maçta forma giyen neredeyse tüm Feyenoord oyuncuları 1 ila 10 arasında bir notla değerlendirildi. Justin Bijlow (şu anda Genoa'nın kalecisi), Steven Benda, Malcolm Jeng ve bir dizi yetenekli yeni oyuncu, değerlendirme için yeterli süre sahada kalamadılar.

    34İlk kez sahneye çıkan yetenekler - değerlendirme yok

    Ilai Grootfaam, Ayoub Ouarghi, Shaqueel van Persie ve Jivayno Zinhagel bu sezon Feyenoord 1. Takımı'nda ilk kez forma giydi. Özellikle baş antrenörün oğlu, Sparta'ya attığı iki güzel golle dikkatleri üzerine çekti. Yine de Van Persie junior ve kulübün altyapısından yetişen diğer yetenekler, adil bir şekilde değerlendirilebilmeleri için yeterince süre alamadı.

    33Justin Bijlow - değerlendirme yok

    Bijlow, Heerenveen'e karşı oynanan ve hayal kırıklığıyla sonuçlanan kupa maçında 90 dakika boyunca kaleyi korudu; bu nedenle ona bu nedenle hemen yetersiz notu vermek haksızlık olur. Hollanda milli takımında sekiz kez forma giyen oyuncu, geçen kış Feyenoord'dan ayrıldı; şu anda Genoa'da mükemmel bir performans sergiliyor ve önümüzdeki yaz Dünya Kupası kadrosuna girmeyi umuyor.

  • 32Steven Benda - değerlendirme yok

    Bijlow'un ayrılmasının ardından Feyenoord, 27 yaşındaki yedek kaleci Benda'yı kadrosuna kattı. Timon Wellenreuther'in cezası nedeniyle Alman kaleci, Go Ahead Eagles karşısında (1-0 galibiyet) hemen sahaya çıkmak zorunda kaldı. Deventer ekibinin erken bir kırmızı kart görmesi nedeniyle Benda pek zorlanmadı.

    31Malcolm Jeng - değerlendirme yok

    Bacak kırığı nedeniyle hiçbir maç kadrosuna giremeyen Thomas Beelen'in yanı sıra, Jeng belki de Feyenoord kadrosundaki en şanssız isimdir. Genç İsveçli stoper, Avrupa sahnesine sağlam bir başlangıç yaptı, ancak ardından FC Groningen ile oynanan maçta (0-1 galibiyet) aşil tendonu yırtılması yaşadı.

    30Raheem Sterling - 3/10

    Neredeyse herkes, Feyenoord'da eski dünya yıldızı Sterling'den daha fazlasını bekliyordu. Sekiz maçta 421 dakika sahada kalıp sadece bir asist yapmasının ardından, 31 yaşındaki İngiliz oyuncu De Kuip'ten arka kapıdan ayrılıyor gibi görünüyor. Statüsüne yakışır şekilde Sterling saygı görüyor, ancak performansları zaman zaman izlemesi gerçekten acı vericiydi.

    29Gonçalo Borges - 4/10

    10 milyon avro. Transfermarkt'a göre Feyenoord, Borges için bu tutarı ödedi. Portekizli oyuncu bu sezon 18 resmi maçta 3 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı. FC Porto'da içten içe gülüyor olmalılar, çünkü Borges transfer bedeli karşılığında yeterince katkı sağlayamadı.

    28Mats Deijl - 4,5/10

    Deijl'in Feyenoord'da oynadığı on dört maçın ardından, geçici bir çözümün her zaman en iyi seçenek olmadığı sonucuna varılabilir. Ara sıra tempo onun için hâlâ fazla yüksek gibi görünüyor. Saha dışında bu Vlaardingenli oyuncu kulüp için iyi bir imaj simgesi olsa da, sportif açıdan ele alındığında, eleştirel Rotterdam'da hedeflenen seviyeye henüz ulaşamadı.

    27Jordan Lotomba - 4,5/10

    Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında yaşadığı acı elenme sürecinde Lotomba, takımın en büyük sorun kaynağıydı. Tecrübeli kanat bekçisi, Avrupa Ligi'nde de birkaç hayal kırıklığı yaratan performans sergiledi. Yine de İsviçreli oyuncu sezonun ilerleyen dönemlerinde kendini oldukça toparladı; bu toparlanmanın en önemli örneği ise "Klassieker" maçında Mika Godts'a karşı sergilediği performanstı (1-1).

    26Gaoussou Diarra - 4,5/10

    23 yaşındaki Diarra'yı henüz silip atmanın zamanı kesinlikle gelmedi, ancak Malili oyuncu şimdilik Feyenoord'un ödediği 3,8 milyon avronun karşılığını veremiyor. Dokuz maçta 343 dakika süre alıp gol katkısı yapamadığı ilk sezonunun ardından, Van Persie ve yeni teknik direktör tarafından kesinlikle değerlendirilecektir.

    25Jeremiah St. Juste - 5/10

    Finansal detaylar bilinmiyor, ancak St. Juste'nin statüsü göz önüne alındığında Feyenoord'da şüphesiz pahalı bir transfer olacak. Geri dönüşünden bu yana sahada henüz bir katkı sağlayamadı. Ayrıca forma giyme durumu da dikkat edilmesi gereken bir konu olmaya devam ediyor: 29 yaşındaki savunma oyuncusu, son altı ayda sakatlıklar nedeniyle yine birçok maçı kaçırdı.

    24Jan Plug - 5/10

    Plug, kış arası öncesinde Feyenoord formasıyla sekiz maça çıktı ve özellikle henüz en üst seviyeye hazır olmadığını gösterdi. Şubat ayında 21 yaşındaki savunma oyuncusu FC Dordrecht’e kiralandı ve burada bolca süre aldı. Katwijkli oyuncu, Krommedijk’te büyük bir gelişme kaydetti.

    23Jaden Slory - 5/10

    Slory adı geçince, birçok Feyenoord taraftarı hemen onun aptalca faulünden bahsetmeye başlar; bu faul, AZ ile oynanan deplasman maçının (3-3) son dakikasında bir penaltıya neden olmuştu. Sezonun geri kalanını Go Ahead Eagles'ta tamamlayan genç kanat oyuncusu için bu, pahalıya mal olan bir hataydı.

    22Cyle Larin - 5/10

    Bir an için Larin'in Feyenoord'da iyi bir yedek oyuncu olacağı düşünülmüştü, ancak sahaya çıkma sıklığı arttıkça özellikle sınırlı yönleri göze çarpmaya başladı. Kanadalı oyuncu için olumlu olan ise, sezonun ikinci yarısında Southampton'da kendini gösterebilmiş olması; bu sayede muhtemelen memleketinde düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanabilecektir.

    21Aymen Sliti - 5/10

    Yirmi yaşındaki Sliti, geçen sezon umut vaat eden birkaç oyuna sonradan girmişti, ancak bu yıl pek bir iz bırakamadı. Feyenoord, bu değişken kanat oyuncusunu gelecek yıl kiraya verirse iyi eder.

    20Bart Nieuwkoop - 5,5/10

    Bu sezon da Nieuwkoop, çok sayıda sakatlık sorunu yaşadı. Talihsiz Zeeuw elinden gelenin en iyisini yapıyor ve oyuna sonradan girerek Feyenoord’a epey bir hareketlilik katabiliyor, ancak çok sık kadro dışı kalıyor. Bu durumun da etkisiyle Rotterdam ekibi, Deijl’i kadroya katmaya karar verdi.

    19In-beom Hwang - 5,5/10

    Hwang için de Feyenoord'un bu sezon ona çok ihtiyaç duyduğu söylenebilir, ancak Güney Koreli oyuncu sadece 1.385 dakika sahada kaldı. Orta saha oyuncusu Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilerse, yaz transfer döneminde satılması ilginç bir seçenek olabilir.

    18Quinten Timber - 5,5/10

    Timber'ın sahip olduğu yeteneklere rağmen, sezonun ilk yarısında pek bir şey gösteremedi. Önceki sezonların aksine, Van Persie'nin yönetiminde artık kendini motive edemediği izlenimi uyandırdı. Olympique Marsilya'ya transferi tüm taraflar için olumlu bir gelişmeydi, ancak orada da işler henüz yolunda gitmiyor.

    17 Casper Tengstedt - 5,5/10

    Tengstedt, taraftarlar arasında Feyenoord'un en sevilen oyuncusu sayılmaz, ancak istatistikleri hiç de fena değil. Danimarkalı forvet, sadece 628 dakikada beş gol atmayı başardı. Ancak Pazar günü PEC Zwolle karşısında (0-2 galibiyet) bu ortalamasını yükseltmesi gerekirdi.

    16Gijs Smal - 6/10

    Feyenoord'da geçirdiği iki sezonun ardından Smal, kısmen sakatlık sorunları nedeniyle, henüz ilk on birde kendine yer bulamadı. Bu sezon, Kuzey Hollanda doğumlu sol bek, tam on altı maçı kaçırmak zorunda kaldı. Bu çok yazık, çünkü Smal zaman zaman yeteneğinin bir parçasını sergilemeyi başarıyor.

    15Sem Steijn - 6/10

    Bu sezonun başında Steijn ilk on birde yer alırken, Feyenoord çok sayıda puan topladı. Bu da dahil olmak üzere, Rotterdam ekibi bir puan farkı oluşturdu ve bu sayede, büyük bir düşüşe rağmen sonunda ikinci sırayı elde etti. Futbol açısından kesinlikle daha iyisi yapılabilir, ancak henüz her şey bitmiş değil.

    14Leo Sauer - 6/10

    Sauer geçen yaz NAC Breda'daki kiralık döneminden döndüğünde beklentiler yüksekti. Hatta belki de gerçekçi olmayan derecede yüksekti; zira Igor Paixão, son sezonunda De Kuip'i neredeyse her hafta sevinçten coşturmuştu. Slovak oyuncunun önümüzdeki sezona formda başlayıp yeni transferle rekabet edebilmesi güzel olurdu.

    13 Anel Ahmedhodzic - 6,5/10

    Steijn gibi, Ahmedhodzic de bu sezonun başında Feyenoord'un iyi başlangıcına önemli bir katkı sağladı. Yine de Bosnalı oyuncu da ciddi bir form düşüşü yaşadı. Sağ ayaklı oyuncu, gereksiz sarı kartları daha az görerek işini çok daha kolaylaştırabilir.

    12Thijs Kraaijeveld - 6,5/10

    Henüz 19 yaşında olan Kraaijeveld, Pazar günü Feyenoord'daki çıkış sezonunu noktaladı. Van Persie, bu Rotterdamlı oyuncuyu 16 resmi maçta stoper ve orta saha oyuncusu olarak sahaya sürdü. Yaşına göre oldukça olgun bir izlenim bıraktı.

    11Tobias van den Elshout - 6,5/10

    Kraaijeveld'in en yakın arkadaşı Van den Elshout da zeki ve görevine bağlı bir oyuncu izlenimi bırakıyor. AZ maçında (1-1) Laheyli orta saha oyuncusu, Hadj Moussa'ya ölçülü bir pas atarak, keskin bir derin pas yeteneğine sahip olduğunu da gösterdi.

    10Timon Wellenreuther - 7/10

    Onu sevin ya da sevmeyin, ama Wellenreuther bu sezon muhteşem kurtarışlarıyla Feyenoord'u birkaç kez ayakta tuttu. Alman kaleci, Nisan ayında Hollanda liginde en fazla sarı kart gören kaleci olarak Eredivisie'de bir olumsuz rekor kırdı.

    9Gernot Trauner - 7/10

    Feyenoord'un sezonun son beş maçında savunmasını aşmanın çok daha zor hale gelmesi, sadece Dick Advocaat'ın varlığından kaynaklanmıyordu. Trauner'in geri dönüşü de Rotterdam ekibine büyük fayda sağladı. Zwolle'deki maçın ardından sergilediği duygusal tepki, bir dönemin sonunu işaret ediyor gibi görünüyordu, ancak kulüp ve oyuncu hâlâ görüşmelerini sürdürüyor.

    8Jakub Moder - 7/10

    Moder kariyeri boyunca bu kadar sık sakatlık yaşamamış olsaydı, 27 yaşında muhtemelen Feyenoord'da oynamıyor olurdu. Polonyalı çok yönlü oyuncu bu sezon tüm pozisyonlarda görev aldı ve önümüzdeki sezon takım için sağlam bir temel oluşturabilir.

    7Givairo Read - 7,5/10

    Read, Feyenoord'da forma giyebildiği her seferinde takımın seviyesi anında yükseldi. Henüz on dokuz yaşında olmasına rağmen Deijl, Nieuwkoop ve Lotomba'dan çok daha fazla yeteneğe sahip. Çeşitli Avrupa devlerinin ilgisi nedeniyle, Amsterdamlı oyuncunun PEC karşısında son maçını oynamış olduğu görülüyor. Yaralanmalarla dolu bir sezonun ardından bu durum oldukça yazık.

    6Tsuyoshi Watanabe - 7,5/10

    Sakatlık sorunlarının kara bir bulut gibi çöktüğü bir sezonda, Watanabe gibi bir oyuncu karanlıkta parlayan bir ışık niteliğinde. Van Persie, bu güvenilir Japon stoperi tam 39 resmi maçta sahaya sürdü. Dünya Kupası kadrosunda yer alan bu oyuncu, tüm turnuvalarda attığı beş golle ek bir hücum silahı olduğunu da kanıtladı.

    5Jordan Bos - 7,5/10

    Bunu söylemek biraz tuhaf gelebilir, ancak kanat bek Bos bu sezon sol kanattan gelen en tehlikeli hücum gücüydü. İstatistikleri etkileyici: 36 resmi maçta dört gol ve on bir asist.

    4Oussama Targhalline - 7,5/10

    Feyenoord, bir buçuk yıl önce Targhalline'i kadrosuna katmak için Le Havre'ye sadece 450.000 euro ödedi. Mükemmel bir hamle oldu, zira Transfermarkt'a göre oyuncunun değeri şu anda 12 milyon euroya ulaştı. Faslı orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon da Van Persie yönetiminde kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri olacak gibi görünüyor.

    3Anis Hadj Moussa - 8/10

    Hadj Moussa, Pazar günü MAC3PARK Stadyumu'nda attığı iki gol sayesinde sezonu 40 resmi maçta 14 gol ve 7 asistle tamamladı. Feyenoord'a fiziksel olarak geride kalan bir oyuncu olarak gelen Hadj Moussa, kadrodaki en çok forma şansı bulan oyunculardan biri haline geldi. Belki de önümüzdeki yaz transfer dönemi, bu emeklerin karşılığını alması için en uygun zamandır.

    2Ayase Ueda - 8/10

    Ueda bu sezon tüm şüphecileri susturdu. Ligde attığı 25 golün ardından, onun Eredivisie'nin zirvesinde yer alacak kadar iyi bir forvet olduğu artık kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Feyenoord'dan ayrılması kaçınılmaz olduğu için, yurtdışındaki bir sonraki kulübünde bu performansını sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.

    1Luciano Valente - 8,5/10

    Umarız Feyenoord'un en parlayan yıldızı ve en iyi transferi olan Valente, gelecek sezon da De Kuip'te oynamaya devam eder. Groningen doğumlu oyuncu özellikle sezonun ilk yarısında etkileyici bir performans sergiledi ve bu performans, Hollanda milli takımında ilk kez forma giymesine bile yol açtı. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi ise bu başarıya taç koyacaktır.