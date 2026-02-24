Ferran Torres ve Pedri, takım toplantılarına geç gelen Barcelona oyuncularına Hansi Flick'in uyguladığı acımasız cezayı açıkladı

Oyuncuların ifadesine göre, saati kaçırmanın sonuçları artık göz yaşartıcı derecede pahalı. Sağ uyluk bisepsinde kas sakatlığı geçirdikten sonra kısa süre önce sahalara dönen Pedri, disiplin önlemlerindeki değişikliği açıkladı. Orta saha ustası şöyle konuştu: "Zamanında gelme konusunda biraz değişiklik yaptık. Geç kalırsanız para cezası ödersiniz." Bu değişiklik, Flick'in birinci takım hiyerarşisindeki statülerine bakılmaksızın kuralların herkes için geçerli olduğu profesyonel bir ortamı öncelikli tuttuğunu doğruluyor.

Torres, bu şaşırtıcı rakamları hemen açıkladı ve "maç gününde 10 dakika geç kalmanın cezası 40.000 avro" olduğunu belirtti. Eski Manchester City forveti şaka yaparak şöyle devam etti: "20 dakika gecikmenin cezası ne kadar olur, hayal bile edemiyorum. Ona ibuprofen fotoğrafı gönderseniz daha iyi olur!" Ardından yeni cezanın "daha çok acıttığını, bunu size söyleyebilirim" diye ekledi.