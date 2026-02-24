Getty Images Sport
Ferran Torres ve Pedri, takım toplantılarına geç gelen Barcelona oyuncularına Hansi Flick'in uyguladığı acımasız cezayı açıkladı
Camp Nou'da saat mekanizması
Popüler İspanyol televizyon programı El Hormiguero'da birlikte konuk olan ikili, Flick'in geç kalma konusundaki yaklaşımının bu sezon değiştiğini açıkladı. Önceki sezonlarda geç kalma durumunda oyuncular maç kadrosundan çıkarılırken, Alman teknik adam artık daha çok maddi cezalarla caydırmaya odaklanıyor. Flick daha önce tutumunu şöyle açıklamıştı: "[Geç kalmak] bana değil, takım arkadaşlarına, kuruma ve taraftarlara saygısızlıktır. Zamanında gelmek o kadar da zor değil, bu olmamalı ama oldu."
Geç kalmanın fahiş bedeli
Oyuncuların ifadesine göre, saati kaçırmanın sonuçları artık göz yaşartıcı derecede pahalı. Sağ uyluk bisepsinde kas sakatlığı geçirdikten sonra kısa süre önce sahalara dönen Pedri, disiplin önlemlerindeki değişikliği açıkladı. Orta saha ustası şöyle konuştu: "Zamanında gelme konusunda biraz değişiklik yaptık. Geç kalırsanız para cezası ödersiniz." Bu değişiklik, Flick'in birinci takım hiyerarşisindeki statülerine bakılmaksızın kuralların herkes için geçerli olduğu profesyonel bir ortamı öncelikli tuttuğunu doğruluyor.
Torres, bu şaşırtıcı rakamları hemen açıkladı ve "maç gününde 10 dakika geç kalmanın cezası 40.000 avro" olduğunu belirtti. Eski Manchester City forveti şaka yaparak şöyle devam etti: "20 dakika gecikmenin cezası ne kadar olur, hayal bile edemiyorum. Ona ibuprofen fotoğrafı gönderseniz daha iyi olur!" Ardından yeni cezanın "daha çok acıttığını, bunu size söyleyebilirim" diye ekledi.
Yedek kulübesinden banka hesabına
Bu mali yaptırım, Flick'in görev süresinin başlarında uygulanan sportif cezalarla bir kopuşu işaret ediyor. Daha önce, Fransa milli takımı oyuncusu Jules Kounde, geçen sezon maç öncesi takım toplantılarına geç geldiği için en az üç kez yedek kulübesine gönderilmişti. Ancak Flick, oyuncuların cebine vurmanın düzeni sağlamak için daha etkili bir yol olduğuna karar vermiş görünüyor.
Saatle ilgili katı kurallara rağmen, oyuncular Flick'in neşesiz bir diktatör olmaktan uzak olduğunu ısrarla vurguluyor. Eski Bayern Münih teknik direktörünün, takımın sosyal medya alışkanlıkları ve soyunma odasındaki eğlenceleri konusunda şaşırtıcı derecede rahat olduğunu belirttiler. Hem Ferran hem de Pedri, Flick'in takımın genç oyuncularının sık sık yaptığı TikTok videolarına ve danslara "karışmadığını" kaydetti.
Sırada Villarreal ve mucize arayışı var
Blaugrana'nın iç disiplin bu hafta sahada en zorlu sınavına girecek. Pedri ve arkadaşları, bu Cumartesi La Liga'da Villarreal'i ağırlayacak. Bu maç, kupada üstesinden gelinmesi gereken devasa bir görevin öncesinde oynanacak çok önemli bir iç saha maçı. Flick'in adamları, Copa del Rey'de tarihi bir remontada girişimine hazırlanıyor. Barcelona, Copa del Rey yarı finalinin ikinci ayağına, Atletico Madrid'e karşı 4-0'lık toplam skor dezavantajını tersine çevirerek kupa hayallerini sürdürmek için çıkacak. Rojiblancos'u geçmek için takımın soyunma odasında dakik olmaktan daha fazlasına ihtiyacı olacak. Kulüp tarihinin son dönemdeki en zorlu skorlarından birini silmek için sahada kusursuz ve uyumlu bir performans sergilemeleri gerekecek.
