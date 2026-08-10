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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ferran Torres-PSG, beyaz duman yakın: Barcelona'ya 50 milyonluk teklif

Paris Saint-Germain
Transfers
Barcelona
F. Torres

PSG, Dünya Kupası finalini belirleyen golü atan forveti transfer etmeye yakın

Ferran Torres, Paris Saint-Germain'in yeni oyuncusu olmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Fransız kulübü, Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euroluk resmi bir teklif sundu ve böylece operasyonun tamamlanmasına ciddi biçimde yaklaştı.


Marca'nın haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler artık ileri bir aşamaya gelmiş durumda ve beyaz duman kısa süre içinde gelebilir. Transferi kolaylaştıran bir diğer unsur da oyuncunun tutumu: İspanya'nın Arjantin'e karşı oynadığı finalde Dünya Kupası'nı kazandıran golün sahibi olan Torres, PSG ile prensipte uzun süredir anlaşmaya varmış durumda; Fransız ekibi onu kadrosuna katmaya ve hücum hattında önemli bir rol vermeye hazır.


  • Sözleşme durumu belirleyici olacak

    İspanyol golcünün değerlemesinde en çok etkili olan unsur sözleşme durumu. Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesine (30 Haziran 2027) yaklaşılmış olması, bonservis bedelinin Paris Saint-Germain tarafından ulaşılabilir görülen bir seviyede kalmasına katkı sağladı.


    Barça ise buna karşılık, hücum oyuncularından biriyle vedalaşmaya ve yeniden yatırıma yönlendireceği önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. PSG içinse bu operasyon, hücum hattına kalite ve çok yönlülük katma fırsatı anlamına geliyor. Kulüpler arasında son detayların netleştirilmesi gerekiyor, ancak Ferran Torres’in Paris yolunun artık büyük ölçüde çizildiği görülüyor.




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