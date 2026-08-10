Ferran Torres-PSG, beyaz duman yakın: Barcelona'ya 50 milyonluk teklif

Ferran Torres, Paris Saint-Germain'in yeni oyuncusu olmaya her geçen gün daha da yaklaşıyor. Fransız kulübü, Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euroluk resmi bir teklif sundu ve böylece operasyonun tamamlanmasına ciddi biçimde yaklaştı.





Marca'nın haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler artık ileri bir aşamaya gelmiş durumda ve beyaz duman kısa süre içinde gelebilir. Transferi kolaylaştıran bir diğer unsur da oyuncunun tutumu: İspanya'nın Arjantin'e karşı oynadığı finalde Dünya Kupası'nı kazandıran golün sahibi olan Torres, PSG ile prensipte uzun süredir anlaşmaya varmış durumda; Fransız ekibi onu kadrosuna katmaya ve hücum hattında önemli bir rol vermeye hazır.



