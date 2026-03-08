Getty
Çeviri:
Fermin Lopez, Barcelona'nın Newcastle'ın 'zorlu stadyumu' ve 'fiziksel' oyun tarzından çekindiğini itiraf ediyor
Bilbao'daki hazırlık maçı, Fermin'i İngiltere seyahati için hazırlıyor
Bilbao'da galibiyeti garantilemek için ikinci yarıda oyuna giren Fermin, Bask bölgesindeki atmosferin İngiltere'de onları bekleyenler için mükemmel bir hazırlık olduğunu düşünüyor. 22 yaşındaki forvet, Hansi Flick'in takımının Eddie Howe'un Magpies'inin kendi sahasındaki yoğunluğuna ayak uydurmaya hazır olması gerektiğini kabul ederek, önlerindeki görevin zorluğunun farkında.
- Getty Images Sport
Fermin, Tyneside'daki 'fiziksel' teste hazırlanıyor
Mundo Deportivo'ya göre, Fermin maçtan sonra "Sonlara doğru biraz zorlandık, ama son dakikalarda çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Galibiyetten çok memnunum" dedi. "Bu avantajı korumamız gerektiğini biliyoruz ve Real Madrid'in dün kazandığını bildiğimiz için bugün galibiyet almak çok önemliydi. Tam da bunu yaptık ve çok mutluyuz. Şimdi odak noktamız Salı gününe döndü."
Avrupa'da Newcastle ile oynanacak maça bakarken, orta saha oyuncusu Premier League takımının fiziksel gücünün Blaugrana için büyük bir endişe kaynağı olduğunu itiraf etti. "Galibiyetin ardından maça moralli giriyoruz. Ayrıca, burada oynadığımız maça benzer bir maçla, çok zor bir stadyumda, fiziksel gücü yüksek bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Harika bir performans sergilemeyi, normal oyunumuzu oynamayı ve kazanmayı umuyoruz," diye ekledi.
Flick'in rotasyon stratejisi sonuç veriyor
San Mames'teki zafer, Flick'in birkaç ağır siklet yıldızını yedek kulübesinde bırakmayı tercih etmesi nedeniyle daha da etkileyici hale geldi. Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulunduran Alman teknik adam, kadrosunda büyük bir rotasyon yaptı ve zorlu iç saha maçları programının ardından Tyneside'a yapılacak seyahat için en önemli golcülerin dinç kalmasını sağladı.
Fermin, takımın İngiltere'ye uçmaya hazırlanırken önümüzdeki 48 saat içinde dinlenmenin öncelikli olacağını vurguladı. Orta saha oyuncusu, "dinlenmek için çok az günümüz var" diyerek, takımın Salı gecesi Newcastle taraftarlarının karşısına çıkmadan önce iyice dinlenebilmesinin hayati önemini vurguladı.
- Getty Images Sport
Raphinha harekete hazır
16 turu ilk maçında tam olarak forma girmeyi bekleyen oyunculardan biri de Raphinha. Brezilyalı kanat oyuncusu, Athletic Club maçında da yedek kulübesinde başlamıştı, ancak hala enerjisinin bol olduğunu vurguluyor. "Diğer bazı oyuncular kadar yorgun değilim. Sonuçta, hafif bir sakatlıktan kurtuluyorum, bu yüzden dinlenmek için zamanım oldu. Kendimi iyi hissediyorum," diye açıkladı eski Leeds United oyuncusu maçtan sonra.
Forvet, takımın son zamanlarda gösterdiği performansın etkilerini hissettiğini, ancak La Liga'da zirvede kalmanın psikolojik olarak büyük bir destek olduğunu kabul etti. "Son maçın çok zorlu geçmesi nedeniyle bir miktar yorgunluk olduğu doğru, bu normal. En önemli şey, üç puanı aldığımız," diye konuştu Raphinha. Barcelona, bu galibiyet momentumunu St James' Park'taki aslanların inine taşımak istiyor.
