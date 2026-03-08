Fermin Lopez, Barcelona'nın Newcastle'ın 'zorlu stadyumu' ve 'fiziksel' oyun tarzından çekindiğini itiraf ediyor

Mundo Deportivo'ya göre, Fermin maçtan sonra "Sonlara doğru biraz zorlandık, ama son dakikalarda çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Galibiyetten çok memnunum" dedi. "Bu avantajı korumamız gerektiğini biliyoruz ve Real Madrid'in dün kazandığını bildiğimiz için bugün galibiyet almak çok önemliydi. Tam da bunu yaptık ve çok mutluyuz. Şimdi odak noktamız Salı gününe döndü."

Avrupa'da Newcastle ile oynanacak maça bakarken, orta saha oyuncusu Premier League takımının fiziksel gücünün Blaugrana için büyük bir endişe kaynağı olduğunu itiraf etti. "Galibiyetin ardından maça moralli giriyoruz. Ayrıca, burada oynadığımız maça benzer bir maçla, çok zor bir stadyumda, fiziksel gücü yüksek bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Harika bir performans sergilemeyi, normal oyunumuzu oynamayı ve kazanmayı umuyoruz," diye ekledi.