Fenerbahçe'ye Manchester City sürprizi: Guardiola'nın gözdesi için onay çıktı! Transferde sıcak gelişme
Manchester City ile anlaşma tamam!
Alman futbol muhabiri Florian Plettenberg'e göre, Manchester City'de Guardiola'nın en beğendiği karakterlerden birisi olan Ortega'nın Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Nottingham Forest takımına katılmak üzere olduğu bildirildi. Ekipler arasında anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.
Habere göre, transferin şartları üzerinde iki kulüp arasında görüşmeler sürerken sözlü olarak Forest'a katılmayı kabul eden Ortega, sezon sonuna kadar geçerli kalıcı bir anlaşmayla Tricky Trees'e katılmaya hazırlanıyor.
BBC Sport'un ayrı bir haberine göre, Forest, 2 Şubat Pazartesi günü kapanacak olan kış transfer dönemi öncesinde Ortega'nın transferi için City'ye 500.000 £ (685.000 $)'a kadar bir ücret ödeyecek.
Nottingham Forest güçlenmeye devam ediyor
Ortega'nın transferi beklendiği gibi gerçekleşirse, 33 yaşındaki oyuncu bu ay City'den ayrılan altıncı oyuncu olacak. Oscar Bobb, Jadel Katongo ve Will Dickson sırasıyla Fulham, Kayserispor ve Chesterfield'e kalıcı transferlerini tamamlarken, Jaden Heskey ve Claudio Echeverri ise sırasıyla Sheffield Wednesday ve Girona'ya kiralık olarak transfer oldular.
Bu arada Forest, Brezilyalı kaleci John Victor'un dizinden sakatlanarak 2025-26 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek olması nedeniyle hızla yeni bir kaleci transfer etti.
Şu anda Premier Lig'de 17. sırada yer alan ve düşme hattının beş puan üzerinde bulunan Dyche'ın takımı, Ocak transfer döneminde aktif bir şekilde hareket ederek Napoli'nin forveti Lorenzo Lucca'yı sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Ayrıca, takımdan ayrılmak isteyen forvet Jean-Philippe Mateta için Crystal Palace'a yaptıkları 35 milyon sterlinlik (48 milyon dolar) teklif de reddedildi.
Guardiola çok değer veriyordu
City'nin kaleci kadrosu Gianluigi Donnarumma ve James Trafford ile oldukça güçlü olsa da, Ortega'nın yakında ayrılacak olması, teknik direktör Guardiola'nın çok değer verdiği bir oyuncuyu kaybetmesi anlamına geliyor.
2022'de Alman ekibi Armenia Bielefeld'den City'ye katılan Ortega, Guardiola yönetiminde 56 maça çıktı ve kulübün 2022-23 sezonunda tarihi bir üçlü zafer de dahil olmak üzere yedi büyük kupa kazanmasına yardımcı oldu.
Ortega, belki de City formasıyla geçirdiği en büyük anında, Mayıs 2024'te Tottenham Hotspur karşısında Son Heung-min'in bire bir şutunu kurtararak takımının kritik üç puanı almasını sağladı.
Ortega'nın kurtarışı ve City'nin galibiyeti, o sezon Premier Lig şampiyonluk yarışında büyük bir etkiye sahipti; zira Guardiola'nın adamları sonunda Mikel Arteta'nın Arsenal'ini iki puan farkla geçerek lig şampiyonluğunu kazandı.
Tottenham maçındaki kahramanlığının ardından Guardiola, Ortega hakkında şunları söyledi: “Bizi kurtardı – aksi takdirde Arsenal şampiyon olurdu. Gerçek bu. Farklar çok az. Son'un şutunu kurtarışı inanılmazdı. Bire birde Stefan, hayatımda gördüğüm en iyi kalecilerden biri. Bu Alman kültürü – ayağa kalkıp yere bırakmıyor kendisini."
Sırada ne var?
Ortega'nın Manchester'daki üç buçuk yıllık dönemini sonlandırmaya hazırlanırken, City, Pazar günü Thomas Frank'in Tottenham'ına karşı oynayacağı lig maçında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Guardiola'nın öğrencileri, Manchester United ve Bodo/Glimt karşısında üst üste aldıkları yenilgilerin ardından, Premier Lig'de son sıradaki Wolverhampton Wanderers'ı ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek toparlandılar.
Çarşamba günü Türk devi Galatasaray'ı mağlup etmelerinin ardından , City, Avrupa'nın en prestijli kulüp müsabakası olan Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını sekizinci sırada tamamlayarak, lig elemelerine otomatik olarak katılma hakkını elde etti.
