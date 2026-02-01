Fenerbahçe'ye Manchester City sürprizi: Guardiola'nın gözdesi için onay çıktı! Transferde sıcak gelişme

Alman futbol muhabiri Florian Plettenberg'e göre, Manchester City'de Guardiola'nın en beğendiği karakterlerden birisi olan Ortega'nın Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Nottingham Forest takımına katılmak üzere olduğu bildirildi. Ekipler arasında anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.

Habere göre, transferin şartları üzerinde iki kulüp arasında görüşmeler sürerken sözlü olarak Forest'a katılmayı kabul eden Ortega, sezon sonuna kadar geçerli kalıcı bir anlaşmayla Tricky Trees'e katılmaya hazırlanıyor.

BBC Sport'un ayrı bir haberine göre, Forest, 2 Şubat Pazartesi günü kapanacak olan kış transfer dönemi öncesinde Ortega'nın transferi için City'ye 500.000 £ (685.000 $)'a kadar bir ücret ödeyecek.