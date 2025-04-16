GettyCan ÖzerFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay iddia! Takım ismi verdiler...J. MourinhoC. RonaldoPortekizR. MartinezFenerbahçeJose Mourinho'nun, kendisini Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirebilecek şok bir hamleyle Portekiz teknik direktörü olacağı iddia edildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMourinho Portekiz işine 'yakın'Martinez'in yerini alacakŞu anda Fenerbahçe'de sözleşmesi devam ediyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱