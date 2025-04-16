Jose Mourinho'nun, kendisini Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirebilecek şok bir hamleyle Portekiz teknik direktörü olacağı iddia edildi.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Mourinho Portekiz işine 'yakın'

Martinez'in yerini alacak

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