Jose Mourinho Fenerbahce 2025Getty
Can Özer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay iddia! Takım ismi verdiler...

J. MourinhoC. RonaldoPortekizR. MartinezFenerbahçe

Jose Mourinho'nun, kendisini Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirebilecek şok bir hamleyle Portekiz teknik direktörü olacağı iddia edildi.

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  • Mourinho Portekiz işine 'yakın'

  • Martinez'in yerini alacak

  • Şu anda Fenerbahçe'de sözleşmesi devam ediyor

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