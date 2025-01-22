Jose Mourinho Arsene Wenger split 2025Getty/@josemourinho
Can Özer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yıllar sonra Arsene Wenger sürprizi

J. MourinhoFenerbahçeSüper Lig

Fenerbahçe patronu Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eski rakibi Arsene Wenger'e gönderme yaptı.

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  • Mourinho büyük kışlık montuyla görüntülendi
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