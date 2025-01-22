Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yıllar sonra Arsene Wenger sürprizi J. Mourinho Fenerbahçe Süper Lig

Fenerbahçe patronu Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eski rakibi Arsene Wenger'e gönderme yaptı.