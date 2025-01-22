Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yıllar sonra Arsene Wenger sürprizi

Getty/@josemourinhoCan ÖzerFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan yıllar sonra Arsene Wenger sürpriziJ. MourinhoFenerbahçeSüper LigFenerbahçe patronu Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eski rakibi Arsene Wenger'e gönderme yaptı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMourinho büyük kışlık montuyla görüntülendiİkonik Wenger görünümüne referans verdiİkili, Premier Lig'de dramatik bir rekabeti paylaştıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱