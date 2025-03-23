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Soham Mukherjee ve Can Özer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan olay sözler: 'Konuşursam başım belaya girer!'

J. MourinhoChelseaFenerbahçeSüper LigPremier Lig

Jose Mourinho, Leon Edwards'ı izlemek için Londra'daki bir UFC etkinliğine katılırken ikonik "konuşursam başım belaya girer!" anını yeniden yaşattı.

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  • Mourinho in London to catch UFC action
  • Edwards is set to fight Sean Brady
  • Richarlison was also in attendance at the O2 arena
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