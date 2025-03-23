AFPSoham Mukherjee ve Can ÖzerFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan olay sözler: 'Konuşursam başım belaya girer!'J. MourinhoChelseaFenerbahçeSüper LigPremier LigJose Mourinho, Leon Edwards'ı izlemek için Londra'daki bir UFC etkinliğine katılırken ikonik "konuşursam başım belaya girer!" anını yeniden yaşattı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMourinho in London to catch UFC actionEdwards is set to fight Sean Brady Richarlison was also in attendance at the O2 arenaFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱