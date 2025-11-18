Ronaldo şu anda Al-Nassr'da kulüp görevlerine ara vermiş durumda, ancak Portekiz milli takımına mutlu bir dönüş yapamadı. Perşembe günü Dublin'de Portekiz'in İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildiği Dünya Kupası eleme maçında İrlandalı savunma oyuncusu Dara O'Shea'ya dirsek attığı için kırmızı kart gördü. FIFA kurallarına göre, doğrudan kırmızı kart görme durumunda üç maçlık ceza uygulanır. Ronaldo bu nedenle Portekiz'in Ermenistan ile oynadığı ve 9-0 galip gelerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı son eleme maçında forma giyemedi. Ronaldo, turnuvada Portekiz'in ilk iki maçında da forma giyemeyebilir, ancak A Bola'ya göre Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), cezayı tek maça indirmek için FIFA'ya resmi bir itiraz hazırlıyor.

Onların argümanı temel olarak üç temele dayanıyor. Birincisi, federasyonun "düşmanca" olarak nitelendirdiği Aviva Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili. Onlar, bu atmosferin İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un maç öncesinde yaptığı kışkırtıcı açıklamalardan etkilendiğini savunuyorlar. Maç öncesinde Hallgrimsson, Portekiz'in geçen ay 1-0 kazandığı maçta Ronaldo'nun "hakemi kontrol ettiğini" öne sürmüştü.

İkincisi, FPF, kırmızı kartın verilmesine neden olan O'Shea ve Ronaldo arasındaki fiziksel mücadelenin altını çizmeyi planlıyor ve forvetin ceza sahası içinde defalarca fiziksel olarak kışkırtıldıktan sonra içgüdüsel olarak tepki verdiğini savunuyor. Son olarak, Ronaldo'nun uluslararası düzeyde kusursuz disiplin sicilini sunacaklar. Efsanevi forvet, 225 maç boyunca tek bir kırmızı kart görmemişti ve FPF, bunun Perşembe günkü olayın münferit bir olay olduğunu ve kötü niyetli olmadığını gösteren ikna edici bir kanıt olduğunu düşünüyor.