Fenerbahçe'nin yıldızından Lionel Messi'ye büyük şok: "Cristiano Ronaldo tarihin en iyisi!"
Al-Nassr'da Talisca ve Ronaldo'nun ortaklığı
Talisca, kariyerine memleketi Bahia'da başladıktan sonra Portekiz'e taşındı ve Benfica'da dört yıl geçirdi. Bu süre zarfında, Beşiktaş'a kiralık olarak kısa bir süre Türkiye'de oynadı. 2018'de Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye katıldı. Çin'de üç yıl geçirdikten sonra Talisca, Suudi Arabistan'a taşındı ve Al-Nassr ile sözleşme imzaladı.
Kısa sürede Al-Nassr'ın talismanı haline geldi, ancak Ocak 2023'te Ronaldo'nun bedelsiz transferiyle spot ışıklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Al-Nassr, sonraki yaz transfer döneminde Sadio Mane'yi de kadrosuna kattı. Talisca, Ronaldo ve Mane ile birlikte Al-Nassr'da yıldızlar topluluğu olan hücum üçlüsünün üçte birini oluşturdu ve 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazandı.
Talisca, yılın başında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'ye dönmeye karar verdi, ancak Ronaldo ile birlikte oynadığı günleri sevgiyle hatırlıyor.
Ronaldo, 'tarihin en iyisi' olarak nitelendirildi
BandSports'a konuşan Talisca, Ronaldo ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi: "İnanılmaz iki yıl oldu. O geldiğinde, ben zaten iki yıldır oradaydım. Kulüpte dört yıl geçirdim, inanılmaz bir hikaye. Onunla oynamak gerçeküstüydü, benim için bir rüyaydı. Benim için o, tarihin en iyisi.
"Birlikte antrenman yaptık ve inanılmaz şeyler başardık. Onunla çalışmak, benim için bir sporcu ve bir insan olarak, sporcunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, daha profesyonel olmak, kendine daha fazla özen göstermek anlamına geliyordu. İnanılmazdı."
Ronaldo'ya ceza verilmesi bekleniyor
Ronaldo şu anda Al-Nassr'da kulüp görevlerine ara vermiş durumda, ancak Portekiz milli takımına mutlu bir dönüş yapamadı. Perşembe günü Dublin'de Portekiz'in İrlanda Cumhuriyeti'ne 2-0 yenildiği Dünya Kupası eleme maçında İrlandalı savunma oyuncusu Dara O'Shea'ya dirsek attığı için kırmızı kart gördü. FIFA kurallarına göre, doğrudan kırmızı kart görme durumunda üç maçlık ceza uygulanır. Ronaldo bu nedenle Portekiz'in Ermenistan ile oynadığı ve 9-0 galip gelerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı son eleme maçında forma giyemedi. Ronaldo, turnuvada Portekiz'in ilk iki maçında da forma giyemeyebilir, ancak A Bola'ya göre Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), cezayı tek maça indirmek için FIFA'ya resmi bir itiraz hazırlıyor.
Onların argümanı temel olarak üç temele dayanıyor. Birincisi, federasyonun "düşmanca" olarak nitelendirdiği Aviva Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili. Onlar, bu atmosferin İrlanda teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un maç öncesinde yaptığı kışkırtıcı açıklamalardan etkilendiğini savunuyorlar. Maç öncesinde Hallgrimsson, Portekiz'in geçen ay 1-0 kazandığı maçta Ronaldo'nun "hakemi kontrol ettiğini" öne sürmüştü.
İkincisi, FPF, kırmızı kartın verilmesine neden olan O'Shea ve Ronaldo arasındaki fiziksel mücadelenin altını çizmeyi planlıyor ve forvetin ceza sahası içinde defalarca fiziksel olarak kışkırtıldıktan sonra içgüdüsel olarak tepki verdiğini savunuyor. Son olarak, Ronaldo'nun uluslararası düzeyde kusursuz disiplin sicilini sunacaklar. Efsanevi forvet, 225 maç boyunca tek bir kırmızı kart görmemişti ve FPF, bunun Perşembe günkü olayın münferit bir olay olduğunu ve kötü niyetli olmadığını gösteren ikna edici bir kanıt olduğunu düşünüyor.
Ronaldo'nun Al-Nassr için mor dönemi
Kulüpte geçirdiği ilk iki buçuk yılda önemli bir kupa kazanamayan Ronaldo, bu sezon kupa kazanmaya kararlı. Buna uygun olarak, kulüp Joao Felix ve Kingsley Coman gibi yıldız oyuncuları transfer ederek hücum gücünü artırdı ve Ronaldo'ya daha fazla destek sağladı. Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, tüm turnuvalarda 11 maçta 10 gol atarak hızlı bir başlangıç yaptı.
Bu Pazar günü Al-Nassr formasıyla Al-Khaleej ile önemli bir Suudi Pro Ligi maçında sahaya çıkacak.
