Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Lewandowski’den bir açıklama daha! Maçtan sonra konuştu
Barcelona, Camp Nou'ya geri döndü!
Barselona, iki yıllık bir aradan sonra Cumartesi günü Camp Nou'ya döndü. Hansi Flick'in ekibi, La Liga'da Athletic Club'ı 4-0 yenerek efsanevi stadyuma dönüşünü unutulmaz kıldı. Lewandowski, dördüncü dakikada açılış golünü atarken, Torres farkı ikiye çıkardı.
Moladan hemen sonra Lopez üçüncü golü bulurken, Torres 90. dakikada ikinci golüyle takımına önemli bir üç puanı getirdi.
Lewandowski ne söyledi?
Maçtan sonra DAZN'a konuşan Lewandowski, "Camp Nou'ya dönüyorduk ve bizim için özel bir gündü. Burada oynayabildiğimiz için çok mutluyuz. Başından beri çok iyi oynadık, ilk yarıda iki, ikinci yarıda da iki gol attık. Üç puan daha ekledik, ancak en önemlisi buraya geri dönmüş olmamız. Çünkü burada oynamak bambaşka bir deneyim." dedi.
"Başından beri atak yapmaya kararlıydık. Bu yüzden ilk golü atmak özel bir duyguydu. Çok gururluyum. Çok iyi bir takımımız var ve artık önümüze bakmalıyız. Camp Nou'da oynadığımızda biraz daha güçlü bir takımız." diye ekledi.
Fenerbahçe'nin listesinde
Polonyalı golcü Lewandowski, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcuların başında geliyor. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamalarla gelecek yıl takımda kalmak istediğini gösteriyor ancak kış transfer döneminde her şey değişebilir.
Williams'a tepki
Nico Williams, yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olma ihtimaliyle yakından ilgileniyordu ancak son anda Katalan devi ile sözleşme imzalamaktan vazgeçip Athletic Club ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bu nedenle, maç sırasında ev sahibi taraftarların sert tepkisiyle karşılaşan İspanyol milli kanat oyuncusuna Barcelona taraftarları doğal olarak öfkelendi.
Maçın son dakikalarında, Williams'ın takım arkadaşı Inigo Ruiz de Galarreta gazetecilere şunları söyledi: "Bu atmosferi bekliyordum ve onu sakin gördüm. Çok üzgünüz. Her şeyi mükemmel yapmamız gerektiğini ve onların da kötü bir gün geçireceğini biliyorduk. Salı günü maçımız olduğu için kendimizi hızla toparlamalıyız. Bu kalibredeki oyunculara yapılan her hata, daha da büyük bir ceza olarak geri dönüyor. Herhangi bir maçı kaçırmak gerçekten moral bozucu ve bu beni çok üzüyor."
Rashford'un durumu nasıl?
Rashford, teknik direktör Ruben Amorim döneminde Manchester United'da kadro dışı kaldıktan sonra, Flick yönetiminde Barcelona'da kendini yeniden keşfetti. İngiliz milli oyuncu, yaz transfer döneminde Katalan ekibine bir yıllık kiralık olarak transfer oldu ve gelecek sezon için kalıcı satın alma opsiyonu bulunuyor. Rashford, Barcelona kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı ve milli takım kadrosuna geri döndü.
Barcelona adına talihsizlik, Cumartesi günü Camp Nou'da oynanacak maçta grip olması nedeniyle forma giyemeyecek olmasıydı . Kulübün resmi açıklamasında, "Marcus Rashford, grip nedeniyle bugün Athletic Club'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek" ifadeleri yer aldı.
Flick, Rashford'un bir an önce iyileşmesini ve Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye deplasmanda ve gelecek Cumartesi günü La Liga'da Alaves'e karşı oynayacakları maça kadar iyi durumda olmasını umuyor.
